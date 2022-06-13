Птенцов вымирающих соколов подсадили в приемные семьи: браконьеры со всего мира приезжают охотиться на них на Алтай
Орнитологи и волонтеры пытаются не дать исчезнуть редкому виду
Новосибирские волонтеры помогли благополучно добраться до заповедника птенцам вымирающего алтайского подвида сокола-балобана.
— Это очень редкие птицы. Браконьеры со всего мира съезжаются, чтобы на них поохотиться, поэтому и вымирает этот подвид. Птенцы были куплены орнитологами в питомниках, перевезли их к нам, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
В Новосибирск прибыло восемь птенцов.
— Наши волонтеры проверили их здоровье у ветеринаров, а затем отправились в путь в заповедник Алтая. У них разный возраст, и уже на месте орнитологи выбирали, кого куда подсаживать. Также сейчас возле гнезд будут разбрасывать «гуманитарную помощь» в виде замороженных крыс, цыплят и хомяков, чтобы всё было хорошо у семей, — перечислила Алиса Богомолова.
В Новосибирске в Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) с начала апреля поступило больше 15 бельчат. Волонтеры рассказали, как их спасали.