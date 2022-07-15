«Ползла в сторону парковки». Таксу Пино с парализованными лапами бросили в клинике — на помощь ей уже скинули 800 тысяч

Многие плакали, когда читали историю таксы Пино с парализованными задними лапками. Ее принесла в ветклинику женщина, узнала о стоимости обследования и бросила. Душераздирающее видео, как собака пытается ползком ее догнать, посмотрели тысячи человек. Люди сразу захотели помочь бедному животному и стали переводить деньги на лечение. Спасать несчастную собаку взялись в тюменской клинике «Клевер», где ее и оставили. Мы поговорили с директором Анастасией Колпакчи и вспомнили, что произошло в тот день. Рассказываем о реакции ушедшей женщины на обрушившуюся на нее «славу», о здоровье таксы Пино, плачущих мужчинах, которые теряют любимых питомцев, и о том, на что пойдут собранные деньги. А это — больше 800 тысяч рублей.
«Психанула и ушла»
Обычное воскресенье, в коридоре клиники небольшая очередь на прием. Зашла женщина, подошла к администратору и сказала, что нашла больную собаку в канаве. Позже она принесла ее: это была такса с отказавшими задними лапами. Через час подошла очередь, собаке сделали рентген. Врачи не нашли у нее переломов, но увидели патологию в позвоночном отделе.
— Мы дали рекомендацию обратиться к неврологу, а пока назначили собаке обезболивающее. Администратор попросила женщину оплатить счет в размере 1715 рублей. Та начала ссылаться на пункт договора о том, что клиент не обязан оплачивать услуги и что такса не ее. Мы посоветовали ей обратиться в группу помощи животным. На видео даже видно листочек, на котором всё это расписывал наш доктор. Она ничего оплачивать не стала, психанула и ушла, — рассказывает журналисту 72.RU Анастасия Колпакчи.
По словам директора клиники, персонал не сразу понял, что женщина ушла. В клинике объясняют, что люди иногда выходят на минуту: позвонить, забрать что-то в машине, просто перевести дух. Женщина, которая принесла таксу, тоже пару раз выходила, пока ждала очередь. Но когда через 3–4 минуты она не вернулась, администратор взяла собаку на руки и вышла на улицу. Такса вырывалась, ее поставили на землю. Она начала ползти к парковке, но никого уже не было.
— В тот день шел сильный дождь, а когда принесли таксу, она была сухая. Только чуть-чуть грязные лапы. Собака, на наш взгляд, была сильно привязана к женщине, хотя она и утверждает, что нашла ее на улице. Мы говорили: «Забирайте ее домой. Смотрите, как она к вам привязалась. Вы же ее спасительница». Она сказала, что у нее дома два кота и поэтому она не может забрать еще и собаку. Про оплату наших услуг она даже не спрашивала. Мы всегда идем навстречу людям, даем время найти деньги, пока животное проходит лечение. Бывали случаи, когда давали рассрочку, — добавила директор ветклиники.
«Собака не может сама пойти в клинику и сказать, что у нее болит»
После случившегося собаку оставили в клинике на обследование и лечение. Врачи определили, что таксе примерно три года. Ее назвали Пино. Когда эта история разошлась по всей стране, женщина, которая принесла собаку, позвонила в клинику с угрозами. Она сообщила, что приедет оплатить счет, а потом подаст в суд. Анастасия и ее сотрудники вызвали полицию и ждали, но женщина так и не появилась. Сотрудники МВД взяли объяснения с персонала клиники о том, что произошло.
— Мы разместили ее фото не потому, что она нам не заплатила. Мы хотели привлечь внимание общественности к проблеме безответственного отношения к животным. Собака не может сама пойти в клинику и сказать, что у нее болит. А Пино уже научилась бегать на передних лапах. Это означает, что задние лапы у нее отказали давно. Когда это случается, первое время собака теряет ориентацию и слабеет, но потом адаптируется и полноценно пользуется здоровыми лапами. Заболевание было запущено, — объяснили в «Клевере».
Таксу Пино повезли в Екатеринбург на КТ. Там у нее обнаружили болезнь межпозвоночных дисков. Поскольку времени было потеряно много, врач предложил ее сразу прооперировать. Хирурги достали много вещества позвоночного диска. Лечение оплачивает сама Анастасия.
— Я не хочу называть сумму, чтобы не говорили, что я хайпую. Мы бы в любом случае ее лечили, даже если бы ситуация не вышла в СМИ. Скажу только, что вышло много. Мы и раньше помогали животным — для нас это обычное дело. Я считаю, что так должен поступать каждый директор ветеринарной клиники. У нас есть возможность спасти, а потом пристроить. Вы не представляете, какое это счастье, когда животное уезжает в семью. Мы пристроили уже больше 50 кошек и собак и не будем останавливаться, — рассуждает Анастасия Колпакчи.
«За первые пару часов поступило 211 звонков»
Люди были шокированы историей Пино. С первых же публикаций клинику начали заваливать звонками и сообщениями. Люди со всей страны хотели помочь несчастной собаке и поделиться своим горьким опытом.
— Только в первый день за пару часов поступило 211 звонков. Это только в клинику, а был указан еще и мой телефон: он просто разрывался от звонков журналистов. Клиенты не могли дозвониться. Было страшно, что они на нас рассчитывают, и животные могут остаться без помощи. Люди звонили и плакали. Кто-то рассказывал, как недавно потерял собаку. Звонил мужчина, у которого была такса с такой же проблемой. Он плакал, очень тяжело говорил. Я читала в комментариях: «Не верю, что мужчины плакали!» Я сама теряла собаку два года назад. Это был ад. Моя Челси умерла от старости и болезней. Я делала всё, чтобы ей помочь, но судьба решила иначе. И когда я смотрю на этих людей, которые зажимают 1800 рублей для собаки, я недоумеваю. Это дико и несправедливо! Я бы всё отдала, чтобы она жила, — вспоминает Анастасия.
Раз в клинике взялись лечить Пино за свой счет, то сначала сбор открывать не стали. Но когда желающих помочь животным стало нереально много, Анастасия разрешила добровольные пожертвования. За неделю со всей России перевели 823 тысячи рублей. Некоторые скидывали по 10 тысяч.
— В Тюмени много нуждающихся собак и кошек — эти деньги пойдут им. Я выбрала четыре организации, которым окажу направленную помощь, не деньгами. Мы будем покупать корм, медикаменты, стройматериалы и так далее. Я ответственна перед людьми за эти деньги и должна отчитаться за всё. Я выбрала приюты и волонтеров, в которых уверена, — радуется директор клиники.
И около двухсот человек говорили, что хотят забрать Пино. Но пока собаку будут лечить и только потом ее могут отдать ответственным людям, которые осознают, что такое уход за больным животным.
А что с Пино сейчас?
Пино сделали операцию — всё прошло хорошо. Такса восстанавливается, хорошо кушает и пьет. Сейчас она проходит реабилитацию. В Екатеринбурге врачи делали ей специальные массажи. 12 июля Анастасия забрала собаку из больницы обратно в Тюмень. До операции прогноз о том, сможет ли Пино ходить на четырех лапах, был спорный: 50 на 50. Но в клинике считают, что не попробовать было нельзя.
— Пино, как и я, любит громко слушать музыку, быстро ездить и ненавидит стоять в пробках — сразу начинает скулить. К нашему оперирующему врачу мы поедем через две недели на консультацию. Пока назначен курс препаратов и ежедневные упражнения. Сейчас прогноз неблагоприятный: динамики нет. Скорее всего, она не пойдет. Также не исключены послеоперационные патологии, — рассказала Анастасия Колпакчи.
Что мы еще писали об этой истории
Юрист считает, что доказательств того, что женщина является хозяйкой таксы, пока недостаточно. Он также не видит причин для привлечения ее к юридической ответственности, административной или уголовной. Независимо от того, хозяйка она собаки или нет.