«Ползла в сторону парковки». Таксу Пино с парализованными лапами бросили в клинике — на помощь ей уже скинули 800 тысяч

По словам директора клиники, персонал не сразу понял, что женщина ушла. В клинике объясняют, что люди иногда выходят на минуту: позвонить, забрать что-то в машине, просто перевести дух. Женщина, которая принесла таксу, тоже пару раз выходила, пока ждала очередь. Но когда через 3–4 минуты она не вернулась, администратор взяла собаку на руки и вышла на улицу. Такса вырывалась, ее поставили на землю. Она начала ползти к парковке, но никого уже не было.



— В тот день шел сильный дождь, а когда принесли таксу, она была сухая. Только чуть-чуть грязные лапы. Собака, на наш взгляд, была сильно привязана к женщине, хотя она и утверждает, что нашла ее на улице. Мы говорили: «Забирайте ее домой. Смотрите, как она к вам привязалась. Вы же ее спасительница». Она сказала, что у нее дома два кота и поэтому она не может забрать еще и собаку. Про оплату наших услуг она даже не спрашивала. Мы всегда идем навстречу людям, даем время найти деньги, пока животное проходит лечение. Бывали случаи, когда давали рассрочку, — добавила директор ветклиники.