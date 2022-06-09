Новый приют для животных построят в Новосибирске — где он будет находиться
Пропускная способность приюта не менее 4–4,5 тысяч животных в год
В Новосибирске рядом с Толмачевским шоссе выделят 2 гектара на строительство приюта для животных.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, участок находится в промзоне, на нем растут деревья и кустарники. Деревья планируют сохранить в зоне выгула собак и по периметру будущего приюта.
— Пропускная способность приюта позволит проводить мероприятия по сокращению численности животных без владельцев в отношении не менее 4–4,5 тысяч животных в год. Для пожизненного индивидуального содержания собак, проявляющих агрессию по отношению к человеку и другим животным, будут созданы необходимые условия, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В новом приюте предусматривается комната для занятий с детьми, чтобы воспитывать в детях гуманное отношение к животным. Кроме того, появится возможность проведения выставок-раздач и иных мероприятий.
— Уже подготовлено техзадание на разработку проектно-сметной документации. Предварительно определены зоны: карантинная, хозблок, вольеры, зона выгула и перспективной застройки, административная, — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В Заксобрании Новосибирской области 7 июня на заседании комитета экологии обсудили создание Единой информационной системы (ЕИС) для животных. На первом этапе эта система будет помогать координировать работу муниципальных служб в области ветеринарии и публиковать сообщения о потерянных животных.