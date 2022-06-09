Новый приют для животных построят в Новосибирске — где он будет находиться

В Новосибирске рядом с Толмачевским шоссе выделят 2 гектара на строительство приюта для животных.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, участок находится в промзоне, на нем растут деревья и кустарники. Деревья планируют сохранить в зоне выгула собак и по периметру будущего приюта.



— Пропускная способность приюта позволит проводить мероприятия по сокращению численности животных без владельцев в отношении не менее 4–4,5 тысяч животных в год. Для пожизненного индивидуального содержания собак, проявляющих агрессию по отношению к человеку и другим животным, будут созданы необходимые условия, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.