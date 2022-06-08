Власти предложили создать единую систему для животных в Новосибирске — что это значит для владельцев
Владельцы будут нести ответственность за животных, если собак и кошек чипировать
В Заксобрании Новосибирской области 7 июня на заседании комитета экологии обсудили создание Единой информационной системы (ЕИС) для животных. На первом этапе эта система будет помогать координировать работу муниципальных служб в области ветеринарии и публиковать сообщения о потерянных животных. Но в будущем власти хотят, чтобы система привела к обязательному чипированию и учету каждого животного. При обязательном учете каждого животного владельцы будут нести за них полную ответственность.
«Стоит порядка 5 миллионов рублей»
В своем выступлении на комитете по экологии министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал, что сейчас на федеральном уровне разработан законопроект, который будет решать проблемы с маркировкой животных, то есть с их чипированием. Это должны распространить на все регионы России.
Сейчас информационный ресурс о животных есть в Ханты-Мансийском округе. Он помогает решать две задачи.
— Система автоматизирует работу ведомств и служб по пропаже и отлову. И вторая функция системы — публичная, где жители могут подать свою заявку, чтобы заявить о пропаже или находке. Но все эти информационные ресурсы были бы эффективны, если бы каждое животное было промаркировано, — поделился Сергей Цукарь.
Министр считает, что создание отдельного информационного сайта с поиском животных в Новосибирской области бессмыслен без федерального закона. Но необходимо создать автоматизированную систему для бизнес-процессов ветеринарных служб города. Потом у властей появится возможность интегрировать свою систему в большую федеральную.
«Сейчас нет ответственности»
Начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Новосибирской области Александр Замиралов сообщил, что ни одно дело о нападении собак на людей за 2021 год не было доведено до суда.
Как считает чиновник, это происходит именно из-за отсутствия маркировок у животных.
— Мы сегодня говорим о возможности продвижения закона о маркировках животных, чтобы все-таки был законом об ответственности. Сегодня нет государственной регистрации, а ответственность собственника животного наступает только в том случае, если он является хозяином, — объяснил Александр Замиралов.
На заседании также выступила кинолог Наталья Трофимова. Она объяснила, что какая-то часть животных в России уже имеет чипы.
— Собаки, которые зарегистрированы за владельцем — это собаки породного разведения, на них есть договоры купли-продажи. Второй момент — это собаки, которые проходят через «Центр по проблемам домашних животных». Многие пункты, которые занимаются стерилизацией, чипируют животных. Остальные чипированные животные — это, скорее всего, те, с которыми планируют отправляться за рубеж, — объяснила Наталья Трофимова.
1 марта директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева покинула свою должность, на которой проработала чуть больше года. В свой последний день работы на должности руководителя НЦПДЖ она подвела итоги работы и объяснила причины своего ухода.