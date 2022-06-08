Власти предложили создать единую систему для животных в Новосибирске — что это значит для владельцев

В своем выступлении на комитете по экологии министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал, что сейчас на федеральном уровне разработан законопроект, который будет решать проблемы с маркировкой животных, то есть с их чипированием. Это должны распространить на все регионы России.

Сейчас информационный ресурс о животных есть в Ханты-Мансийском округе. Он помогает решать две задачи.

— Система автоматизирует работу ведомств и служб по пропаже и отлову. И вторая функция системы — публичная, где жители могут подать свою заявку, чтобы заявить о пропаже или находке. Но все эти информационные ресурсы были бы эффективны, если бы каждое животное было промаркировано, — поделился Сергей Цукарь.

