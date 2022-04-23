Почему кошки мурлычут, зачем им шершавый язык и еще 11 вопросов о любимых питомцах

Кошки любят не только коробки, а все темные и максимально защищенные места. Связано это с тем, что эволюционно кошки — нелюдимые существа. Они предпочитают жизнь в глухих местах, подальше от сородичей и с четкой территорией. Поэтому в доме у каждой кошки должно быть место, где она может укрыться и побыть одна.