Почему кошки мурлычут, зачем им шершавый язык и еще 11 вопросов о любимых питомцах

Почему кошки так любят коробки? Зачем мнут лапами хозяина? Из-за чего они так боятся воды? Корреспондент NGS55.RU Ольга Скворцова узнала ответы у Анастасии Устюжаниной, ветеринарного врача-хирурга клиники VetExotic.
1
Почему кошки любят валерьянку?
Нет точного объяснения причин любви к валерьянке. Но все теории связаны с близостью ее запаха с кошачьими феромонами и/или секретами половых желез кошек.
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2
Почему кошки любят коробки?
Кошки любят не только коробки, а все темные и максимально защищенные места. Связано это с тем, что эволюционно кошки — нелюдимые существа. Они предпочитают жизнь в глухих местах, подальше от сородичей и с четкой территорией. Поэтому в доме у каждой кошки должно быть место, где она может укрыться и побыть одна.
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3
Почему кошки много спят?
Кошка — ночной хищник. Физиологически у этих животных активность наступает ночью или ближе к рассвету, а днем — сон. Вот и получается, что питомец днем спит, а ночью, мешая хозяину, быстро получает свою порцию еды и вновь отдыхает, «завершив охоту».
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4
Почему кошки спят в ногах у хозяина?
Кошки спят там, где чувствуют себя безопасно и при этом есть место для быстрой реакции. Близость и тепло хозяина — факторы комфорта.
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5
Почему кошки боятся воды?
В ареале обитания диких кошек нет крупных водоемов — они не нуждаются в них. Поэтому для животных это непривычная среда. И, кстати, благодаря жизни рядом с человеком многие питомцы очень любят водные процедуры.
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6
Почему кошки мурлычут?
Ученые до сих пор не знают, как кошки это делают, какие органы для этого используют. Но звук мурчания не всегда признак хорошего настроя и ласковости, часто это происходит в стрессовых ситуациях и при болезненных состояниях.
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7
Почему кошки уходят умирать из дома?
Когда кошка испытывает боль и дискомфорт, она всегда будет искать темные, укромные места. Так родился миф об их уходе из дома перед смертью. На самом деле когда кошка мучается — она где-нибудь прячется.
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8
Почему кошки мнут хозяина лапами?
Переминание лапами — инстинкт. Так котята мнут маму, чтобы получить порцию молока. А еще у кошек между подушечками лап находятся железы, при движении которых идет выработка запаха животного.
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9
Почему кошки живут дольше собак?
Кошки не всегда живут дольше собак, это миф. Если говорить о статистике, то мелкие породы собак живут так же, как и кошки, а порой и дольше.
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10
Почему кошки чихают?
Кошки, как и все, могут чихать по множеству причин. Например, из-за инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей или онкологических процессов в носовой полости. Зачастую кошки чихают из-за проблем с зубами или астмы. Это всегда повод обратиться к врачу.
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11
Плачут ли кошки?
Состояние плача как такового не существует у кошек. Есть патологическое вытекание слезы за пределы глаз (точнее, век). Тогда нужно разбираться с офтальмологом или дерматологом. И лишь у группы пород, если исключить другие патологии, это может быть нормой. Тогда им требуется дополнительная гигиена.
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12
Зачем кошкам усы?
Усы, а точнее вибриссы, — это органы чувств у кошек. С их помощью они прекрасно ориентируются в полной темноте.
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13
Зачем кошкам шершавый язык?
Специальные ворсинки на языке создают шершавость языка. Так они смазывают шерсть специальным секретом, который защищает ее от влаги и загрязнений и содержит запах кошки.
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