СЕЙЧАС -3°С
Пробки 4/10
usd 73.50
eur 80.02
СрочноРежим повышенной готовности ввел мэр
Почему кошки мурлычут, зачем им шершавый язык и еще 11 вопросов о любимых питомцах
Карточки

Почему кошки мурлычут, зачем им шершавый язык и еще 11 вопросов о любимых питомцах

Карточки с ответами на самые популярные вопросы о кошках

230
Мурлыканье — до сих пор самый загадочный вопрос о кошках

Мурлыканье — до сих пор самый загадочный вопрос о кошках

Поделиться

Почему кошки так любят коробки? Зачем мнут лапами хозяина? Из-за чего они так боятся воды? Корреспондент NGS55.RU Ольга Скворцова узнала ответы у Анастасии Устюжаниной, ветеринарного врача-хирурга клиники VetExotic.

1

Почему кошки любят валерьянку?

Нет точного объяснения причин любви к валерьянке. Но все теории связаны с близостью ее запаха с кошачьими феромонами и/или секретами половых желез кошек.

Поделиться

2

Почему кошки любят коробки?

Кошки любят не только коробки, а все темные и максимально защищенные места. Связано это с тем, что эволюционно кошки — нелюдимые существа. Они предпочитают жизнь в глухих местах, подальше от сородичей и с четкой территорией. Поэтому в доме у каждой кошки должно быть место, где она может укрыться и побыть одна.

Поделиться

3

Почему кошки много спят?

Кошка — ночной хищник. Физиологически у этих животных активность наступает ночью или ближе к рассвету, а днем — сон. Вот и получается, что питомец днем спит, а ночью, мешая хозяину, быстро получает свою порцию еды и вновь отдыхает, «завершив охоту».

Поделиться

4

Почему кошки спят в ногах у хозяина?

Кошки спят там, где чувствуют себя безопасно и при этом есть место для быстрой реакции. Близость и тепло хозяина — факторы комфорта.

Поделиться

5

Почему кошки боятся воды?

В ареале обитания диких кошек нет крупных водоемов — они не нуждаются в них. Поэтому для животных это непривычная среда. И, кстати, благодаря жизни рядом с человеком многие питомцы очень любят водные процедуры.

Поделиться

6

Почему кошки мурлычут?

Ученые до сих пор не знают, как кошки это делают, какие органы для этого используют. Но звук мурчания не всегда признак хорошего настроя и ласковости, часто это происходит в стрессовых ситуациях и при болезненных состояниях.

Поделиться

7

Почему кошки уходят умирать из дома?

Когда кошка испытывает боль и дискомфорт, она всегда будет искать темные, укромные места. Так родился миф об их уходе из дома перед смертью. На самом деле когда кошка мучается — она где-нибудь прячется.


Поделиться

8

Почему кошки мнут хозяина лапами?

Переминание лапами — инстинкт. Так котята мнут маму, чтобы получить порцию молока. А еще у кошек между подушечками лап находятся железы, при движении которых идет выработка запаха животного.

Поделиться

9

Почему кошки живут дольше собак?

Кошки не всегда живут дольше собак, это миф. Если говорить о статистике, то мелкие породы собак живут так же, как и кошки, а порой и дольше.

Поделиться

10

Почему кошки чихают?

Кошки, как и все, могут чихать по множеству причин. Например, из-за инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей или онкологических процессов в носовой полости. Зачастую кошки чихают из-за проблем с зубами или астмы. Это всегда повод обратиться к врачу.

Поделиться

11

Плачут ли кошки?

Состояние плача как такового не существует у кошек. Есть патологическое вытекание слезы за пределы глаз (точнее, век). Тогда нужно разбираться с офтальмологом или дерматологом. И лишь у группы пород, если исключить другие патологии, это может быть нормой. Тогда им требуется дополнительная гигиена.

Поделиться

12

Зачем кошкам усы?

Усы, а точнее вибриссы, — это органы чувств у кошек. С их помощью они прекрасно ориентируются в полной темноте.

Поделиться

13

Зачем кошкам шершавый язык?

Специальные ворсинки на языке создают шершавость языка. Так они смазывают шерсть специальным секретом, который защищает ее от влаги и загрязнений и содержит запах кошки.

Поделиться

По теме (5)

домашние животныекошкипитомцы
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2