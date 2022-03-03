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Белоснежный заяц повадился ходить к новосибирцу на дачу — забавное видео

Животному не удалось проникнуть внутрь

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Заяц приходит уже третий год

Заяц приходит уже третий год

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На видео попал визит белоснежного зайца на дачу под Новосибирском. По словам владельца участка, пушистый гость приходит уже не первый год.

— Вот такой гость на даче. Дача под Новосибирском — СНТ «Иней-1». Третий год весной прибегает. В том году не убранные с осени цветы грыз и оставил следы своего пребывания, — прислал видео в редакцию читатель НГС.

В этом году зайцу проникнуть на участок не удалось.

В октябре в Новосибирске белка стала приходить каждый день к балкону жительницы ЖК «Бульварный переулок» — просить еды и дразнить кошку.

На прошлой неделе Новосибирский зоопарк сообщил о проснувшихся енотах и опубликовал у себя в соцсетях видео с животными. В ролике три енота лазают по решетке клетки и забавно едят, перебирая лапками.

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