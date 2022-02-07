Андрей Травников призвал мэрию Новосибирска «урегулировать скандал» с выборами новогоднего талисмана

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова удивило, что мэрия отдала приоритет выборам талисмана новогодней столицы, а не решению «насущных хозяйственных вопросов». По мнению главы региона, сейчас важнее подготовить город к международным чемпионатам.
— Больше всего в истории с этим интернет-голосованием меня удивил тот факт, что при подготовке города к масштабным мероприятиям, таким как чемпионат мира по волейболу, Молодежный чемпионат мира по хоккею и федеральный проект «Новогодняя столица России 2022–2023» мэрия Новосибирска приоритетно сосредоточилась на подборе дизайна снежинки и выборе животного-талисмана. — передаёт слова Андрея Травникова «Газета.ру».
Также губернатор назвал проблемы, решением которых стоит заняться.
— Надеюсь, мэр и его коллеги в самое ближайшее время урегулируют скандалы, связанные с разработкой новогодней символики, и займутся приведением города в порядок, решением насущных хозяйственных вопросов, чтобы к началу обозначенных мероприятий город имел ухоженный и праздничный вид, радовал жителей и гостей областного центра высоким качеством городской среды, — заключил губернатор.
На прошлой неделе ничем не примечательный опрос о выборе талисмана для новогодней столицы России превратился в почти настоящую политическую гонку, главную роль в которой начали играть лидеры мнений и политики. Опрос должен был завершиться сегодня, 7 февраля. Люди активно агитировали за любимчиков в соцсетях.
Изначально в гонке лидировал манул Айша, затем вперед вырвался орангутан Бату. Это произошло после того, как его поддержали независимые депутаты горсовета Новосибирска и блогеры. После этого резко начала набирать голоса медведица Шилка, которая с 2015 года живет в Японии. За одну ночь она получила более тысячи голосов. Из-за этого у некоторых горожан возникли предположения о накрутках.
По сведениям «Тайги.инфо», судьбой талисмана всерьез озаботились даже в администрации президента России. Как сообщил источник издания, из полпредства в мэрию города поступила «настоятельная просьба» не допустить, чтобы орангутан стал символом новогодней столицы. После этого вперед вырвалась Шилка. Однако после того, как на подозрительные результаты медведицы обратили внимание СМИ, Бату начал набирать голоса. Он лидировал до вчерашнего дня, пока неожиданно вперед не вырвался барс Саян.
6 февраля администрация Новосибирского зоопарка им. Р. Шило выступила с заявлением на своем официальном сайте с просьбой отменить голосование. В зоопарке отметили, что голосование превратили в фарс.