Андрей Травников призвал мэрию Новосибирска «урегулировать скандал» с выборами новогоднего талисмана

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова удивило, что мэрия отдала приоритет выборам талисмана новогодней столицы, а не решению «насущных хозяйственных вопросов». По мнению главы региона, сейчас важнее подготовить город к международным чемпионатам.

— Больше всего в истории с этим интернет-голосованием меня удивил тот факт, что при подготовке города к масштабным мероприятиям, таким как чемпионат мира по волейболу, Молодежный чемпионат мира по хоккею и федеральный проект «Новогодняя столица России 2022–2023» мэрия Новосибирска приоритетно сосредоточилась на подборе дизайна снежинки и выборе животного-талисмана. — передаёт слова Андрея Травникова «Газета.ру».