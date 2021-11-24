«Прилетела поохотиться за воробьями»: на Челюскинцев заметили лесную хищную птицу

Во двор в центре Новосибирска залетел ястреб-перепелятник
Сегодня днем, 24 ноября, в Железнодорожном районе Новосибирска, рядом с домом на улице Челюскинцев, 44, села хищная птица. Выяснилось, что она могла прилететь в город на охоту.
— Скорее всего, это ястреб-перепелятник, самка. Размер сложно определить по фото. Взрослая птица, прилетела поохотиться за воробьями и синицами в городе. Эта птица нехарактерна для больших городов, для Новосибирска. Здесь не так много парков и скверов, — рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский.
Он отметил, что ястребы-перепелятники гнездятся в старых вороньих и сорочьих гнездах за пределами городов, в Новосибирской области этот вид широко распространен. Однако обычно их удается найти только специалистам-орнитологам. В начале зимы птицы прилетают в город за добычей. Несколько лет назад представителя этого вида нашли в ангаре, где он поселился и охотился на мелких пернатых.
В первой половине ноября новосибирец заметил на своем окне необычного голубя с голубыми крыльями. Орнитолог Елена Шнайдер рассказала НГС, что перья, скорее всего, окрасили намеренно.