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«Прилетела поохотиться за воробьями»: на Челюскинцев заметили лесную хищную птицу

Обычно ястребы-перепелятники залетают в город зимой

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Обычно такие птицы живут за пределами города

Обычно такие птицы живут за пределами города

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Во двор в центре Новосибирска залетел ястреб-перепелятник

Сегодня днем, 24 ноября, в Железнодорожном районе Новосибирска, рядом с домом на улице Челюскинцев, 44, села хищная птица. Выяснилось, что она могла прилететь в город на охоту.

— Скорее всего, это ястреб-перепелятник, самка. Размер сложно определить по фото. Взрослая птица, прилетела поохотиться за воробьями и синицами в городе. Эта птица нехарактерна для больших городов, для Новосибирска. Здесь не так много парков и скверов, — рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский.

Он отметил, что ястребы-перепелятники гнездятся в старых вороньих и сорочьих гнездах за пределами городов, в Новосибирской области этот вид широко распространен. Однако обычно их удается найти только специалистам-орнитологам. В начале зимы птицы прилетают в город за добычей. Несколько лет назад представителя этого вида нашли в ангаре, где он поселился и охотился на мелких пернатых.

В первой половине ноября новосибирец заметил на своем окне необычного голубя с голубыми крыльями. Орнитолог Елена Шнайдер рассказала НГС, что перья, скорее всего, окрасили намеренно.

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орнитологястребхищная птица
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