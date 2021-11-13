Новосибирец заметил на своем подоконнике необычного голубя с голубыми крыльями — откуда он взялся

— Это явно свадебный голубь. Их выращивают заводчики и продают молодоженам. Те их выпускают красиво, а голубки, поработав, возвращаются в свою голубятню. Этот, видимо, заблудился. Молодой, наверное. А может, погода нелетная. Ну пусть сидит. Надеюсь, за ночь его на окне никто не съест. А утром отправится домой. А крылья крашеные — для особого свадебного шика. Красиво, должно быть, смотрится, когда они разлетаются во все стороны.