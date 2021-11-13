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Новосибирец заметил на своем подоконнике необычного голубя с голубыми крыльями — откуда он взялся

Птица приземлилась на окно 21-го этажа и никуда не улетает

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Орнитолог объяснила, что перья птице покрасили намеренно

Орнитолог объяснила, что перья птице покрасили намеренно

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Вечером в субботу, 13 ноября, новосибирец заметил на подоконнике своей квартиры необычного голубя. Перья крыльев белой птицы были яркого голубого цвета. При этом голубь никуда не улетал. Орнитолог объяснила, откуда он мог взяться.

— Вот такой голубь с необычной голубой окраской на перьях залетел на балкон 21-го этажа на Кирова. Он до сих пор сидит, — кратко объяснил новосибирец.

Новосибирский орнитолог Елена Шнайдер рассказала корреспонденту НГС, что крылышки голубю, очевидно, раскрасили намеренно:

— Это явно свадебный голубь. Их выращивают заводчики и продают молодоженам. Те их выпускают красиво, а голубки, поработав, возвращаются в свою голубятню. Этот, видимо, заблудился. Молодой, наверное. А может, погода нелетная. Ну пусть сидит. Надеюсь, за ночь его на окне никто не съест. А утром отправится домой. А крылья крашеные — для особого свадебного шика. Красиво, должно быть, смотрится, когда они разлетаются во все стороны.

В сентябре случай с массовой гибелью птиц в Усть-Таркском районе Новосибирской области заинтересовала британский таблоид The Sun. Издание опубликовало об этом инциденте полноценную статью.

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