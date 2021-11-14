В «Березовой роще» белки выпрашивают орешки у прохожих — 10 фото пушистых хулиганок (запрыгивают даже на голову!)

В Новосибирске в «Березовой роще» белки выпрашивают орешки у прохожих
В Новосибирске в парке «Березовая роща» белки активно требуют с горожан орешки. Зверьки не стесняются запрыгивать новосибирцам даже на головы и спокойно едят угощения с рук.
Но щедрые горожане не против угостить хулиганок. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по парку и сделал очень милые кадры. А вы подкармливаете белочек?
Городские белки начали линять к зиме еще в начале октября: к ноябрю они полностью сменили рыжую шубку на серую.
В прошлом году житель Академгородка сфотографировал черную белку, которую увидел из своего окна. Фотографию необычного грызуна он выложил у себя на странице.