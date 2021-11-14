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В «Березовой роще» белки выпрашивают орешки у прохожих — 10 фото пушистых хулиганок (запрыгивают даже на голову!)

Новосибирцы с удовольствием подкармливают зверьков

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Белочки не боятся гуляющих и у некоторых сидят на руках

Белочки не боятся гуляющих и у некоторых сидят на руках

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В Новосибирске в «Березовой роще» белки выпрашивают орешки у прохожих

В Новосибирске в парке «Березовая роща» белки активно требуют с горожан орешки. Зверьки не стесняются запрыгивать новосибирцам даже на головы и спокойно едят угощения с рук.

Но щедрые горожане не против угостить хулиганок. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по парку и сделал очень милые кадры. А вы подкармливаете белочек?

Сначала белочка высматривает того, кто может ее покормить

Сначала белочка высматривает того, кто может ее покормить

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С удовольствием принимает угощение от прохожей

С удовольствием принимает угощение от прохожей

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Мало получить шишку — нужно ее уберечь от конкуренток

Мало получить шишку — нужно ее уберечь от конкуренток

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— Белочка, где орешки?<br />— Тут.

— Белочка, где орешки?
— Тут.

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Некоторые белки хотят получить орешки как можно быстрее

Некоторые белки хотят получить орешки как можно быстрее

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А ты принес орешки?

А ты принес орешки?

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Белочки не стесняются принимать угощения

Белочки не стесняются принимать угощения

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Кое-кто слишком осмелел

Кое-кто слишком осмелел

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Многие белки не боятся рук

Многие белки не боятся рук

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Городские белки начали линять к зиме еще в начале октября: к ноябрю они полностью сменили рыжую шубку на серую.

В прошлом году житель Академгородка сфотографировал черную белку, которую увидел из своего окна. Фотографию необычного грызуна он выложил у себя на странице.

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белкиживотныеБерезовая роща
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