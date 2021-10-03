На Плющихе носятся бараны — очевидцы сняли видео с перепуганным животным

На Плющихе носятся перепуганные бараны по дороге
Сегодня днем, 3 октября, в Октябрьском районе Новосибирска жители Плющихинского жилмассива заметили на проезжей части двух баранов. Перепуганные животные бегают по району и выскакивают на дорогу.
— Тем временем какие-то бараны оказались на дороге, — сообщил один из подписчиков группы Новосибирской служба эвакуации «АСТ-54».
На видео попал момент, как пара сбежавших животных выскочила на дорогу и растерянно оглядывается по сторонам.
На момент публикации корреспонденту НГС не удалось дозвониться до Новосибирского центра по проблемам домашних животных.
В кол-центре управления ветеринарии Новосибирска специалист ответила корреспонденту НГС, что «никаким образом не может комментировать данную ситуацию». Женщина попросила связаться с менеджером общественных связей, у которой сегодня выходной.
В управлении ветеринарии Новосибирской области на звонок также никто не ответил.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой предоставить информацию о том, кто занимается отловом сельскохозяйственных животных в городе.
В конце августа в Новосибирске на улице 1905 года заметили овцу: перепуганное животное также выскочило на дорогу. В прошлый раз журналист НГС опять же пытался выяснить, кто занимается отловом животных в Новосибирске. Тогда в Новосибирском центре по проблемам домашних животных сказали, что не занимаются отловом сельскохозяйственных животных. Но после публикации новости на сайте НГС сообщили, что будут отлавливать животное.
А в мае местные жители сняли на видео медведя в центре Новосибирска. Оказалось, что животное участвовало в рекламной фотосессии, после медведя посадили в багажник автомобиля.
В этом году мусульмане отмечали Курбан-байрам 20 июля. Фотограф НГС сделал 10 фотографий с праздника, на котором режут баранов.