На Плющихе носятся бараны — очевидцы сняли видео с перепуганным животным

Сегодня днем, 3 октября, в Октябрьском районе Новосибирска жители Плющихинского жилмассива заметили на проезжей части двух баранов. Перепуганные животные бегают по району и выскакивают на дорогу.



— Тем временем какие-то бараны оказались на дороге, — сообщил один из подписчиков группы Новосибирской служба эвакуации «АСТ-54».

На видео попал момент, как пара сбежавших животных выскочила на дорогу и растерянно оглядывается по сторонам.