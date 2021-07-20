В Новосибирске отметили Курбан-байрам — 10 фото из мечети

В Новосибирске состоялось празднование Курбан-байрама
Сегодня утром, 20 июля, в Новосибирске мусульмане собрались в мечетях для молитвы в честь праздника Курбан-байрам. Его отмечают в память жертвоприношения пророка Ибрахима.
На богослужении в мечети на улице Красина побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как проходила молитва.
В мае мусульмане отметили другой праздник — Ураза-байрам, который отмечают в день окончания поста. Тогда у мечети также собрались сотни людей, а за воротами торговали хлебными лепешками. Посмотрите, как это было.