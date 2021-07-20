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В Новосибирске отметили Курбан-байрам — 10 фото из мечети

Рядом торговали баранами, которых позже принесут в жертву

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В этот день по традиции в жертву приносят животное, чаще всего — барана

В этот день по традиции в жертву приносят животное, чаще всего — барана

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В Новосибирске состоялось празднование Курбан-байрама

Сегодня утром, 20 июля, в Новосибирске мусульмане собрались в мечетях для молитвы в честь праздника Курбан-байрам. Его отмечают в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

На богослужении в мечети на улице Красина побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как проходила молитва.

Верующие собирались у мечети примерно с 05:15, сама молитва началась в 06:00

Верующие собирались у мечети примерно с 05:15, сама молитва началась в 06:00

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Люди находились почти вплотную друг к другу, свободных мест на территории мечети практически не было

Люди находились почти вплотную друг к другу, свободных мест на территории мечети практически не было

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На праздничную молитву пришли сотни верующих

На праздничную молитву пришли сотни верующих

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Праздник знаменует окончание паломничества в Мекку — Хаджа

Праздник знаменует окончание паломничества в Мекку — Хаджа

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Молитва длилась около 10 минут, после этого началась торговля баранами

Молитва длилась около 10 минут, после этого началась торговля баранами

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Само жертвоприношение происходит после молитвы

Само жертвоприношение происходит после молитвы

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Рядом с мечетью можно было приобрести не только барана

Рядом с мечетью можно было приобрести не только барана

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Некоторые животные сопротивлялись

Некоторые животные сопротивлялись

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В следующем году Курбан-байрам состоится в первой половине июля

В следующем году Курбан-байрам состоится в первой половине июля

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В мае мусульмане отметили другой праздник — Ураза-байрам, который отмечают в день окончания поста. Тогда у мечети также собрались сотни людей, а за воротами торговали хлебными лепешками. Посмотрите, как это было.

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Курбан-байрамверующиежертвоприношениеисламмечеть
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