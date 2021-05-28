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Посадили в автомобиль на Красном проспекте: очевидцы сняли ролик с медведем в центре Новосибирска

Сегодня фотосессию с диким животным устроил Молодежный совет ФНС

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У медведя на шее были ошейник и поводок

У медведя на шее были ошейник и поводок

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В центре Новосибирска живого медведя посадили в багажник автомобиля

Сегодня, 28 мая, в центре Новосибирска по Красному проспекту провели медведя. Его посадили в багажник автомобиля после фотоссесии. Очевидцы сняли видео с животным около 11 утра.

— Вокруг ездили машины, все шумели, и было страшно: а вдруг он побежит, кинется. Люди фотографировались, обнимали его. Прохожие останавливались, смотрели, — рассказала читательница НГС Евгения. Видео она снимала с остановки «Кинотеатр Маяковского».

Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, этими съемками занимался Молодежный совет ФНС для «личных нужд». В секретариате Молодежного совета комментарий по ситуации не дали, корреспонденту НГС сообщили, что сотрудники сегодня весь день находятся на мероприятии.

Владелица медведя Майя Кирсанова рассказала НГС, что зверь дрессированный и рядом с ним был специалист.

— Это специальный медведь у нас есть. Во-первых, он сам не агрессивный, а во-вторых, он всё время был на поводке. Там были профессиональные дрессировщики, — рассказала НГС Майя.

Также на фотосессии был приглашенный зритель. Он тоже поделился с НГС впечатлениями.

— Хозяйка сказала, что нельзя с ним перемещаться. Было не страшно. Он послушный, воспитанный. И слушался Майю, — рассказал зритель.

В декабре 2019 года медведи Майи Кирсановой принимали участие в фотосессии фотографа Ольги Бурмистровой: с животными она снимала двух девушек.

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