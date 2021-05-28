Посадили в автомобиль на Красном проспекте: очевидцы сняли ролик с медведем в центре Новосибирска

Сегодня, 28 мая, в центре Новосибирска по Красному проспекту провели медведя. Его посадили в багажник автомобиля после фотоссесии. Очевидцы сняли видео с животным около 11 утра .

— Вокруг ездили машины, все шумели, и было страшно: а вдруг он побежит, кинется. Люди фотографировались, обнимали его. Прохожие останавливались, смотрели, — рассказала читательница НГС Евгения. Видео она снимала с остановки «Кинотеатр Маяковского».