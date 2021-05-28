Посадили в автомобиль на Красном проспекте: очевидцы сняли ролик с медведем в центре Новосибирска

В центре Новосибирска живого медведя посадили в багажник автомобиля
Сегодня, 28 мая, в центре Новосибирска по Красному проспекту провели медведя. Его посадили в багажник автомобиля после фотоссесии. Очевидцы сняли видео с животным около
— Вокруг ездили машины, все шумели, и было страшно: а вдруг он побежит, кинется. Люди фотографировались, обнимали его. Прохожие останавливались, смотрели, — рассказала читательница НГС Евгения. Видео она снимала с остановки «Кинотеатр Маяковского».
Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, этими съемками занимался Молодежный совет ФНС для «личных нужд». В секретариате Молодежного совета комментарий по ситуации не дали, корреспонденту НГС сообщили, что сотрудники сегодня весь день находятся на мероприятии.
Владелица медведя Майя Кирсанова рассказала НГС, что зверь дрессированный и рядом с ним был специалист.
— Это специальный медведь у нас есть. Во-первых, он сам не агрессивный, а во-вторых, он всё время был на поводке. Там были профессиональные дрессировщики, — рассказала НГС Майя.
Также на фотосессии был приглашенный зритель. Он тоже поделился с НГС впечатлениями.
— Хозяйка сказала, что нельзя с ним перемещаться. Было не страшно. Он послушный, воспитанный. И слушался Майю, — рассказал зритель.
В декабре 2019 года медведи Майи Кирсановой принимали участие в фотосессии фотографа Ольги Бурмистровой: с животными она снимала двух девушек.