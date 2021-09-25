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В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных — 10 фото котиков, которые ищут свою семью

Девять животных сегодня уехали в новый дом

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На каждой такой выставке несколько животных находят любящие семьи

На каждой такой выставке несколько животных находят любящие семьи

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Новосибирцы забрали домой с выставки девятерых бездомных котов

25 сентября в новосибирском ТЦ Река прошла выставка-раздача бездомных животных «День хвоста»: любой желающий мог выбрать и забрать домой питомца из приюта.

— Мы пристроили 9 животных — это всё кошки, коты и котята. Будем надеяться, что все приживутся в своих новых домах, — рассказала журналисту НГС одна из организаторов мероприятия Анна Галямина.

Среди котов было целое бездомное семейство из 5 братьев. Одного из них забрали ещё до выставки, двоих — на выставке, ещё двое — полосатые ребята — ждут новых хозяев

Среди котов было целое бездомное семейство из 5 братьев. Одного из них забрали ещё до выставки, двоих — на выставке, ещё двое — полосатые ребята — ждут новых хозяев

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Котёнку Сингху (на фото) и похожему на него брату Сахибу повезло — сегодня они поехали домой

Котёнку Сингху (на фото) и похожему на него брату Сахибу повезло — сегодня они поехали домой

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По словам Анны Галяминой, одного из котов — Тишу — привезли на выставку от дедушки-волонтёра. Тиша почти сразу встретил свою хозяйку. «Для нас это самый радостный пристрой, потому что мы и человеку помогли, и коту, и хозяйка рада», — говорит Анна Галямина.

По словам Анны Галяминой, одного из котов — Тишу — привезли на выставку от дедушки-волонтёра. Тиша почти сразу встретил свою хозяйку. «Для нас это самый радостный пристрой, потому что мы и человеку помогли, и коту, и хозяйка рада», — говорит Анна Галямина.

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В основном волонтёры-зоозащитники — молодые люди: у них больше сил и времени на то, чтобы найти новые семьи для своих подопечных

В основном волонтёры-зоозащитники — молодые люди: у них больше сил и времени на то, чтобы найти новые семьи для своих подопечных

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Большинство животных когда-то были домашними, поэтому со временем адаптируются в новых домах. Но, конечно, потребуется немного терпения и «притирки» новых владельцев и питомцев друг к другу

Большинство животных когда-то были домашними, поэтому со временем адаптируются в новых домах. Но, конечно, потребуется немного терпения и «притирки» новых владельцев и питомцев друг к другу

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Волонтёры говорят, что на выставку-раздачу нечасто приходят случайные люди: обычно новосибирцы готовятся к тому, чтобы разделить дом с приютскими котом или собакой

Волонтёры говорят, что на выставку-раздачу нечасто приходят случайные люди: обычно новосибирцы готовятся к тому, чтобы разделить дом с приютскими котом или собакой

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Котиков берут охотнее: собака — это большие затраты времени, сил и терпения, поэтому если на любой выставке хотя бы пара котов обязательно поедет домой, то собаки чаще возвращаются в приют

Котиков берут охотнее: собака — это большие затраты времени, сил и терпения, поэтому если на любой выставке хотя бы пара котов обязательно поедет домой, то собаки чаще возвращаются в приют

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Первую такую выставку провели ещё в 2016 году — с тех пор пристроить в семьи удалось десятки животных

Первую такую выставку провели ещё в 2016 году — с тех пор пристроить в семьи удалось десятки животных

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Ещё десятки бездомных котов и собак ждут своих хозяев в приютах и на передержках у волонтёров. Если вам не удалось попасть на выставку, всегда можно связаться с волонтёрами группы «Кот-в-дом» в соцсетях и найти именно своего питомца

Ещё десятки бездомных котов и собак ждут своих хозяев в приютах и на передержках у волонтёров. Если вам не удалось попасть на выставку, всегда можно связаться с волонтёрами группы «Кот-в-дом» в соцсетях и найти именно своего питомца

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В начале сентября похожую выставку-раздачу организовывал фонд «Варежка». А как прошёл предыдущий «День хвоста» в августе, можно посмотреть на снимках Александра Ощепкова.

Если же вы встретили на улице бездомного кота или собаку, наши карточки объяснят вам, как нужно действовать и куда обращаться.

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