В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных — 10 фото котиков, которые ищут свою семью

По словам Анны Галяминой, одного из котов — Тишу — привезли на выставку от дедушки-волонтёра. Тиша почти сразу встретил свою хозяйку. «Для нас это самый радостный пристрой, потому что мы и человеку помогли, и коту, и хозяйка рада», — говорит Анна Галямина.

Фото: Александр Ощепков Поделиться









