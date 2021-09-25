В Новосибирске прошла выставка-раздача бездомных животных — 10 фото котиков, которые ищут свою семью

Новосибирцы забрали домой с выставки девятерых бездомных котов
25 сентября в новосибирском ТЦ Река прошла выставка-раздача бездомных животных «День хвоста»: любой желающий мог выбрать и забрать домой питомца из приюта.
— Мы пристроили 9 животных — это всё кошки, коты и котята. Будем надеяться, что все приживутся в своих новых домах, — рассказала журналисту НГС одна из организаторов мероприятия Анна Галямина.
В начале сентября похожую выставку-раздачу организовывал фонд «Варежка». А как прошёл предыдущий «День хвоста» в августе, можно посмотреть на снимках Александра Ощепкова.
Если же вы встретили на улице бездомного кота или собаку, наши карточки объяснят вам, как нужно действовать и куда обращаться.