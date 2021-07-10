Четыре брошенных собаки. Что сейчас с животными пропавшего пенсионера, который ехал из Магадана в Донецк

Волонтеры спасли брошенных собак 70-летнего Анатолия Мешкова из Магадана, более известного как дядя Толя. Сейчас волонтеры приюта «Кошкино Лукошко» стараются социализировать животных, чтобы потом можно было найти им новых хозяев.

История дяди Толи