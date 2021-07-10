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Четыре брошенных собаки. Что сейчас с животными пропавшего пенсионера, который ехал из Магадана в Донецк

Сейчас зоозащитники занимаются социализацией животных, чтобы потом найти им новых хозяев

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Пока что животные на временной передержке

Пока что животные на временной передержке

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Волонтеры спасли брошенных собак 70-летнего Анатолия Мешкова из Магадана, более известного как дядя Толя. Сейчас волонтеры приюта «Кошкино Лукошко» стараются социализировать животных, чтобы потом можно было найти им новых хозяев.

История дяди Толи

Анатолий Мешков возвращался к себе на родину в Донецк и вынужденно остановился под Новосибирском. С начала июня мужчина временно жил в бытовке на участке одного из жителей поселка Садового. За это время неравнодушные новосибирцы пытались отремонтировать грузовую машину дяди Толи, как его прозвали местные. В итоге было принято решение купить ему другой автомобиль, так как отремонтировать старый было очень сложно. Новый ГАЗ-52 купил на свои деньги новосибирский блогер Игорь Мёдов.

В конце июня с дядей Толей стало происходить что-то странное. При странных обстоятельствах в ночь на 2 июля он уехал, причем не в сторону Донецка, как ожидалось, а в обратном направлении. По пути дядя Толя попал в ДТП.

В ГИБДД по НСО информацию об аварии подтвердили и уточнили, что никто не пострадал. Машину Анатолия Мешкова отбуксировали на штрафстоянку, а сам мужчина и его собаки остались в районе места ДТП.

Когда неравнодушные люди добрались до места аварии, обнаружили только четырех собак, привязанных к деревьям. Дяди Толи и пятого пса на месте не было.

Куда делись собаки

После информации о пропаже Анатолия Мешкова за собаками стали приглядывать местные жители. Однако животные вели себя агрессивно, а потом и вовсе начали рыть под собой землю и в истерике душиться на привязи. Поэтому люди решили обратиться к волонтерам-зоозащитникам.

— Одна собака вывернулась из ошейника и не подпускала нас к другим собакам, кидалась. Собаки все были искусаны мошкой, в болячках. Причем ранки уже были с гноем. Когда мы завязывали самому агрессивному псу нос, у него из болячек начал выходить гной. Они были в ужасном состоянии, — сообщили в «Первом Городском приюте» Новосибирска.

Животных было решено временно поместить на передержку в приют «Кошкино Лукошко», где их стерилизовали и кастрировали.

— Девчонки на меня агрессируют, мальчишки тоже. Может быть, стресс так на них подействовал. Поэтому пока пытаемся найти общий язык. Страшновато, конечно, четыре такие лошади, я ведь вообще-то на кошках специализируюсь. Никто не соглашался их брать — приюты все битком переполнены. Нам пришлось немного потесниться, но лучше в тесноте, да не в обиде. Возможно, придется просить с ними поработать кинологов, ведь потом их нужно будет как-то пристраивать. Ко мне-то они привыкнут со временем, но новый человек будет для них незнакомым, — поделилась с корреспондентом НГС руководитель приюта Алена Мезенцева.

12 июня НГС рассказал историю 70-летнего Анатолия Мешкова, который в течение года с собаками на стареньком ГАЗе ехал из Магадана, где прожил почти 40 лет, к себе на родину в Донецк. Вынужденную остановку мужчина сделал под Новосибирском. Здесь его заметили местные жители и решили помочь пожилому путешественнику — собрать деньги, продукты и починить неисправности в его автомобиле.

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