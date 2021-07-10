Четыре брошенных собаки. Что сейчас с животными пропавшего пенсионера, который ехал из Магадана в Донецк

Волонтеры спасли брошенных собак
История дяди Толи
Анатолий Мешков возвращался к себе на родину в Донецк и вынужденно остановился под Новосибирском. С начала июня мужчина временно жил в бытовке на участке одного из жителей поселка Садового. За это время неравнодушные новосибирцы пытались отремонтировать грузовую машину дяди Толи, как его прозвали местные. В итоге было принято решение купить ему другой автомобиль, так как отремонтировать старый было очень сложно. Новый
В конце июня с дядей Толей стало происходить что-то странное. При странных обстоятельствах в ночь на 2 июля он уехал, причем не в сторону Донецка, как ожидалось, а в обратном направлении. По пути дядя Толя попал в ДТП.
В ГИБДД по НСО информацию об аварии подтвердили и уточнили, что никто не пострадал. Машину Анатолия Мешкова отбуксировали на штрафстоянку, а сам мужчина и его собаки остались в районе места ДТП.
Когда неравнодушные люди добрались до места аварии, обнаружили только четырех собак, привязанных к деревьям. Дяди Толи и пятого пса на месте не было.
Куда делись собаки
После информации о пропаже Анатолия Мешкова за собаками стали приглядывать местные жители. Однако животные вели себя агрессивно, а потом и вовсе начали рыть под собой землю и в истерике душиться на привязи. Поэтому люди решили обратиться к волонтерам-зоозащитникам.
— Одна собака вывернулась из ошейника и не подпускала нас к другим собакам, кидалась. Собаки все были искусаны мошкой, в болячках. Причем ранки уже были с гноем. Когда мы завязывали самому агрессивному псу нос, у него из болячек начал выходить гной. Они были в ужасном состоянии, — сообщили в «Первом Городском приюте» Новосибирска.
Животных было решено временно поместить на передержку в приют «Кошкино Лукошко», где их стерилизовали и кастрировали.
— Девчонки на меня агрессируют, мальчишки тоже. Может быть, стресс так на них подействовал. Поэтому пока пытаемся найти общий язык. Страшновато, конечно, четыре такие лошади, я ведь вообще-то на кошках специализируюсь. Никто не соглашался их брать — приюты все битком переполнены. Нам пришлось немного потесниться, но лучше в тесноте, да не в обиде. Возможно, придется просить с ними поработать кинологов, ведь потом их нужно будет как-то пристраивать. Ко мне-то они привыкнут со временем, но новый человек будет для них незнакомым, — поделилась с корреспондентом НГС руководитель приюта Алена Мезенцева.
12 июня НГС рассказал историю