Видео с белым медведем Джамбуем из Новосибирска появилось на японском ютьюб-канале — зверь 22 года живет в Иокогаме

Белого медведя Джамбуя из Новосибирска в Японии сняли для ютьюб-канала
На японском YouTube-канале Mayu* появилось видео с белым медведем Джамбуем, который плавает в бассейне. Двадцать два года назад, в
Как рассказал Андрей Шило, медведь родился в дикой природе в
— У нас в тот момент были два брата, два самца. Один поехал по программе обмена в Москву, другой — в Японию. Через некоторое время мы получили пару, которая нужна была нам для размножения, — рассказал директор новосибирского зоопарка Андрей Шило.
Уже 22 года медведь живет в одном из зоопарков Японии. У него есть свой большой бассейн. На видео попала игра старенького белого медведя с мячом.
На немецком сайте Ullijseisbaeren.wordpress.com размещается информация о всех белых медведях, которые живут в разных зоопарках по всему миру. Также на сайте есть поименный перечень медведей. Авторы блога отслеживают место проживания медведей, перемещения между зоопарками и их родословную. Если кто-то умирает, то рядом со значком его пола появляется соответствующий знак о смерти.
На сайте указано, что медведь Джамбуй переехал в Иокогаму
Сейчас в Новосибирском зоопарке постоянно живет пара белых медведей Кай и Герда, их привезли в
7 декабря 2015 года Кай и Герда стали родителями во второй раз — у них родился медвежонок, которого назвали Ростиком. Он уже пять лет живет в Китае.
11 декабря 2018 года у белых медведей в Новосибирском зоопарке родились медведи-двойняшки, которым дали имена Норди и Шайна.
В ноябре прошлого года новосибирской медведице Герде исполнилось