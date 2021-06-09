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Видео с белым медведем Джамбуем из Новосибирска появилось на японском ютьюб-канале — зверь 22 года живет в Иокогаме

У него есть собственный бассейн, в котором он играет с мячом

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Джамбуй жил в Новосибирске семь лет

Джамбуй жил в Новосибирске семь лет

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Белого медведя Джамбуя из Новосибирска в Японии сняли для ютьюб-канала

На японском YouTube-канале Mayu* появилось видео с белым медведем Джамбуем, который плавает в бассейне. Двадцать два года назад, в 1999-м, он уехал из Новосибирска. И теперь живет в зоопарке в японском городе Иокогама.

Как рассказал Андрей Шило, медведь родился в дикой природе в 1992 году. С 1993 по 1999 год Джамбуй жил в новосибирском зоопарке. Затем его перевезли в Японию.

— У нас в тот момент были два брата, два самца. Один поехал по программе обмена в Москву, другой — в Японию. Через некоторое время мы получили пару, которая нужна была нам для размножения, — рассказал директор новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Уже 22 года медведь живет в одном из зоопарков Японии. У него есть свой большой бассейн. На видео попала игра старенького белого медведя с мячом.

На немецком сайте Ullijseisbaeren.wordpress.com размещается информация о всех белых медведях, которые живут в разных зоопарках по всему миру. Также на сайте есть поименный перечень медведей. Авторы блога отслеживают место проживания медведей, перемещения между зоопарками и их родословную. Если кто-то умирает, то рядом со значком его пола появляется соответствующий знак о смерти.

На сайте указано, что медведь Джамбуй переехал в Иокогаму 15 декабря 1999 года, где и живет до сих пор.

Сейчас в Новосибирском зоопарке постоянно живет пара белых медведей Кай и Герда, их привезли в 2008 году из Санкт-Петербурга и Москвы, сообщается на сайте Новосибирского зоопарка. 11 декабря 2013 года у них появился первенец: маленькую медведицу назвали Шилкой в честь первого директора зоопарка Ростислава Шило. Ее отправили в зоопарк японской Осаки.

7 декабря 2015 года Кай и Герда стали родителями во второй раз — у них родился медвежонок, которого назвали Ростиком. Он уже пять лет живет в Китае.

11 декабря 2018 года у белых медведей в Новосибирском зоопарке родились медведи-двойняшки, которым дали имена Норди и Шайна.

В ноябре прошлого года новосибирской медведице Герде исполнилось 13 лет — мы опубликовали 13 «пушистых» снимков.

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Новосибирский зоопаркбелый медведь
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