Видео с белым медведем Джамбуем из Новосибирска появилось на японском ютьюб-канале — зверь 22 года живет в Иокогаме

На японском YouTube-канале Mayu* появилось видео с белым медведем Джамбуем, который плавает в бассейне. Двадцать два года назад, в 1999-м , он уехал из Новосибирска. И теперь живет в зоопарке в японском городе Иокогама.

Как рассказал Андрей Шило, медведь родился в дикой природе в 1992 году . С 1993 по 1999 год Джамбуй жил в новосибирском зоопарке. Затем его перевезли в Японию.

— У нас в тот момент были два брата, два самца. Один поехал по программе обмена в Москву, другой — в Японию. Через некоторое время мы получили пару, которая нужна была нам для размножения, — рассказал директор новосибирского зоопарка Андрей Шило.