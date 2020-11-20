Белой медведице Герде 13 лет — публикуем 13 снимков мохнатой именинницы

Сегодня, 20 ноября, белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 13 лет . В зоопарке подготовили особую праздничную программу в честь дня рождения Герды. В 14 часов начнется экскурсия и викторина на знание новосибирских белых мишек. А в 15 часов будет показательное кормление, в 15:45 — совместное поздравление «Каравай».



— Если вы хотите подарить подарок, Герда будет рада строительному конусу или канистре — это любимые игрушки медведей. Подарок можно будет оставить на поздравительном столике, — сообщают в группе Новосибирского зоопарка.

