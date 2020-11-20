Белой медведице Герде 13 лет — публикуем 13 снимков мохнатой именинницы

Белой медведице Герде в новосибирском зоопарке исполнилось 13 лет
Сегодня, 20 ноября, белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось
— Если вы хотите подарить подарок, Герда будет рада строительному конусу или канистре — это любимые игрушки медведей. Подарок можно будет оставить на поздравительном столике, — сообщают в группе Новосибирского зоопарка.
НГС публикует фотоподборку ко дню рождения медведицы.
Медведицу Герду привезли в Новосибирск в 2008 году вместе с самцом Каем, когда им было по семь-восемь месяцев.
Первенец Кая и Герды родился в 2013 году, с помощью народного голосования медвежонка назвали Шилкой. Герда показала себя превосходной мамой. Сейчас Шилка живет в одном из зоопарков Японии.
А второй детеныш у пары медведей появился на свет
Когда белый медведь Ростик подрос, то переехал от матери в отдельный вольер.
В 2018 году Кай и Герда стали родителями в третий раз — два медвежонка появились на свет
Двойня у белых медведиц рождается нечасто, а выкормить двух детенышей и уберечь от всех опасностей в дикой природе довольно сложно. Даже в условиях зоопарка медведице довольно сложно, и главное здесь — спокойствие матери.
Белым медведям-двойняшкам в Новосибирском зоопарке скоро исполнится два года — за это время они сильно изменились, и сейчас их уже сложно отличить от матери Герды. Недавно они попали на очередное видео постоянной посетительницы зоопарка Нины Курбаткиной — в ролике заметно, что разница в медведях стала минимальной.