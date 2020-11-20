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Белой медведице Герде 13 лет — публикуем 13 снимков мохнатой именинницы

В зоопарке подготовили праздничную программу в честь ее дня рождения

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Герда родилась <nobr class="_">20 ноября</nobr> 2007 года в Москве

Герда родилась 20 ноября 2007 года в Москве

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Белой медведице Герде в новосибирском зоопарке исполнилось 13 лет

Сегодня, 20 ноября, белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 13 лет. В зоопарке подготовили особую праздничную программу в честь дня рождения Герды. В 14 часов начнется экскурсия и викторина на знание новосибирских белых мишек. А в 15 часов будет показательное кормление, в 15:45 — совместное поздравление «Каравай».

— Если вы хотите подарить подарок, Герда будет рада строительному конусу или канистре — это любимые игрушки медведей. Подарок можно будет оставить на поздравительном столике, — сообщают в группе Новосибирского зоопарка.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

НГС публикует фотоподборку ко дню рождения медведицы.

Медведицу Герду привезли в Новосибирск в 2008 году вместе с самцом Каем, когда им было по семь-восемь месяцев.

Герда очень полюбилась новосибирцам

Герда очень полюбилась новосибирцам

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Герда очень любит искусственный лед, который установили в вольере белых мишек

Герда очень любит искусственный лед, который установили в вольере белых мишек

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Первенец Кая и Герды родился в 2013 году, с помощью народного голосования медвежонка назвали Шилкой. Герда показала себя превосходной мамой. Сейчас Шилка живет в одном из зоопарков Японии.

По итогам голосования новосибирцев медвежонка решили назвать Шилкой в честь директора зоопарка Ростислава Шило

По итогам голосования новосибирцев медвежонка решили назвать Шилкой в честь директора зоопарка Ростислава Шило

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После рождения первенца они с&nbsp;Гердой жили в отдельном от Кая вольере, так как в дикой природе самцы часто агрессивно реагируют на детеныша<br>

После рождения первенца они с Гердой жили в отдельном от Кая вольере, так как в дикой природе самцы часто агрессивно реагируют на детеныша

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На следующий день после переезда Шилки Герда расхаживала взад-вперед по вольеру, но в целом выглядела довольно спокойно

На следующий день после переезда Шилки Герда расхаживала взад-вперед по вольеру, но в целом выглядела довольно спокойно

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После отъезда Шилки белых медведей Кая и Герду снова поселили в один вольер

После отъезда Шилки белых медведей Кая и Герду снова поселили в один вольер

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А второй детеныш у пары медведей появился на свет 7 декабря 2015 года.

Герда со своим вторым детенышем Ростиком<br>

Герда со своим вторым детенышем Ростиком

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А иногда у Герды и Ростика была идиллия

А иногда у Герды и Ростика была идиллия

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Когда белый медведь Ростик подрос, то переехал от матери в отдельный вольер.

После того как Кая и Герду вновь соединили, они не скрывали своих чувств<br>

После того как Кая и Герду вновь соединили, они не скрывали своих чувств

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В 2018 году Кай и Герда стали родителями в третий раз — два медвежонка появились на свет 11 декабря.

Двойня у белых медведиц рождается нечасто, а выкормить двух детенышей и уберечь от всех опасностей в дикой природе довольно сложно. Даже в условиях зоопарка медведице довольно сложно, и главное здесь — спокойствие матери.

О рождении двойни в зоопарке объявили, когда малышам исполнилось уже <nobr class="_">2 месяца</nobr>

О рождении двойни в зоопарке объявили, когда малышам исполнилось уже 2 месяца

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Герда научилась просить еду у посетителей зоопарка

Герда научилась просить еду у посетителей зоопарка

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Герда любит играть в бассейне с мячом

Герда любит играть в бассейне с мячом

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Белым медведям-двойняшкам в Новосибирском зоопарке скоро исполнится два года — за это время они сильно изменились, и сейчас их уже сложно отличить от матери Герды. Недавно они попали на очередное видео постоянной посетительницы зоопарка Нины Курбаткиной — в ролике заметно, что разница в медведях стала минимальной.

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