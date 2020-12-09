В Кудряшах таксист выбросил на дорогу коробку с котятами — их спасли

Историю спасения котят, которые едва не замерзли на морозе, рассказала жительница поселка Кудряши. В конце ноября местные жители нашли на проезжей части коробку с животными — их выбросили прямо из машины.
— Мой муж принес эту коробку домой, и я лично искала им хозяев. У нас в обществе есть чат, куда я сразу написала гневное обращение и спросила, у кого поднялась рука на мороз выкинуть животных. Потом сосед, у которого стоит во дворе камера, скинул эти фотографии, — рассказала Татьяна Бабакина, жительница Кудряшей.
— Их было двое, они сидели на самотканом половике. Судя по времени на камере, муж нашел коробку часа через два. Сильно замерзнуть они еще не успели, но все равно жались друг к другу. Черный был вяленьким, часто мяукал. Так как у нас живет свой кот, то котят пришлось от него изолировать. Утром муж отвез их женщине, которая согласись приютить малышей, — говорит Татьяна Бабакина.
Ранее мы рассказывали историю щенка Лёлика, которого женщина подбросила в приют для животных — собака несколько раз просилась обратно в машину, но в итоге ее бросили. Эта сцена попала на видеокамеру приюта. После публикации читатели оставили сотни гневных комментариев в адрес сибирячки, поэтому она решила рассказать НГС свою версию событий. Выяснилось, что щенка ей тоже подбросили, но взять его домой она не могла — у нее уже есть пять собак.
Проблема подкинутых животных стоит остро. Недавно об этом говорила директор Центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарёва, когда в августе им подбросили целую коробку щенков, и делают так регулярно.
Что делать, если вы нашли животное, но не можете его себе оставить? Читайте нашу инструкцию.