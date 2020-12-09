В Кудряшах таксист выбросил на дорогу коробку с котятами — их спасли

Историю спасения котят, которые едва не замерзли на морозе, рассказала жительница поселка Кудряши. В конце ноября местные жители нашли на проезжей части коробку с животными — их выбросили прямо из машины.

— Мой муж принес эту коробку домой, и я лично искала им хозяев. У нас в обществе есть чат, куда я сразу написала гневное обращение и спросила, у кого поднялась рука на мороз выкинуть животных. Потом сосед, у которого стоит во дворе камера, скинул эти фотографии, — рассказала Татьяна Бабакина, жительница Кудряшей.