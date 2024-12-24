В Питер за 85 тысяч: изучаем цены на перелеты из Новосибирска перед Новым годом

Цены на перелеты из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург на рейсы 30 декабря немного изменились перед праздниками. Смотрим, за сколько можно улететь из города, чтобы встретить Новый год в другой обстановке.
Цены на билеты «Аэрофлота» из Новосибирска в Москву начинаются с 12 585 рублей. В конце ноября самый дешевый стоил 21 585 рублей. Рейс с пересадкой обойдется дороже.
Перелет «Аэрофлотом» в Санкт-Петербург на ту же дату обойдется минимум в 17 892 рубля с пересадкой и 19 056 рублей прямым рейсом. В конце ноября прямые рейсы стоили 25 065 рублей.
Авиакомпания S7 продает билеты в Москву по цене от 23 768 рублей. Стоимость перелета в эконом-классе не изменилась по сравнению с ноябрем. При этом рейс в тарифе «эконом-плюс» может обойтись на 5585 рублей дешевле, чем в прошлом месяце.
А самые дешевые билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург подорожали с 30 765 рублей до 35 038 рублей. При этом в ноябре самые дорогие билеты на это направление стоили 90 383 рубля, а 24 декабря — 85 048 рубля.
Перелет из Толмачево в Москву авиакомпанией Smartavia стоит 10 890 рублей. В ноябре билеты бы обошлись минимум в 20 160 рублей.
Стоимость на билеты той же авиакомпании в Санкт-Петербург начинаются от 12 670 рублей. В ноябре они стоили 20 640 рублей.
По информации сайта Aviasales, самый дешевый билет из Новосибирска в Москву на 30 декабря стоит 11 676 рублей. Перевозчик — авиакомпания «Победа». При этом самый недорогой перелет до Санкт-Петербурга на этом сайте стоит 13 545 рублей от авиакомпании Smartavia.
За 2024 год в России стоимость перелетов на внутренних направлениях выросла примерно на 22,5%. Ожидается, что и 2025 году повышение не остановится.