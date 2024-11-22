Больше 90 тысяч: изучаем стоимость перелетов в Москву и Санкт-Петербург перед Новым годом

Некоторые новосибирцы предпочитают отмечать Новый год за пределами города. Кто-то едет на празднование в Москву и Санкт-Петербург, и поэтому НГС решил изучить цены на билеты на 30 декабря, которые еще остались в продаже у крупных авиакомпаний. Смотрите, во сколько обойдутся перелеты.
У авиакомпании S7 цены на перелет в Москву 30 декабря начинаются с 27 683 рублей по базовому тарифу без багажа. Максимальная стоимость перелета — 55 823 рубля по расширенному тарифу.
Перелет «Аэрофлотом» обойдется минимум 21 585 рублей на прямой рейс. С пересадкой дочерними авиакомпаниями — 25 499 рублей. На перелеты 31 декабря цена стартует с 12 585 рублей.
Купить билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург авиакомпанией S7 можно за 30 765 рублей. Самый дорогой билет, указанный на сайте, стоит 90 383 рубля.
Улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург «Аэрофлотом» можно за 25 065 рублей. Цены на рейсы с пересадками немного выше — 25 692 рубля.
Авиакомпания Smartavia предлагает перелеты из Новосибирска в Москву по цене от 20 160 рублей.
Билеты в Санкт-Петербург стоят от 20 640 рублей. Время в пути составит 4 часа 45 минут.
Отметить Новый год можно и в другой стране. Эксперты рассказали, куда можно выгодно улететь из Новосибирска.