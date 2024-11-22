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Дороги и транспорт Больше 90 тысяч: изучаем стоимость перелетов в Москву и Санкт-Петербург перед Новым годом

Больше 90 тысяч: изучаем стоимость перелетов в Москву и Санкт-Петербург перед Новым годом

Изучаем цены крупных авиакомпаний

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5 комментариев

Перелеты из Новосибирска столицу могут стоить дорого

Некоторые новосибирцы предпочитают отмечать Новый год за пределами города. Кто-то едет на празднование в Москву и Санкт-Петербург, и поэтому НГС решил изучить цены на билеты на 30 декабря, которые еще остались в продаже у крупных авиакомпаний. Смотрите, во сколько обойдутся перелеты.

У авиакомпании S7 цены на перелет в Москву 30 декабря начинаются с 27 683 рублей по базовому тарифу без багажа. Максимальная стоимость перелета — 55 823 рубля по расширенному тарифу.

Чтобы сэкономить, придется отказаться от багажа

Перелет «Аэрофлотом» обойдется минимум 21 585 рублей на прямой рейс. С пересадкой дочерними авиакомпаниями — 25 499 рублей. На перелеты 31 декабря цена стартует с 12 585 рублей.

Прямые перелеты длятся 4:30–4:40 часов

Купить билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург авиакомпанией S7 можно за 30 765 рублей. Самый дорогой билет, указанный на сайте, стоит 90 383 рубля.

Перелет с пересадкой может обойтись в 47 703 рубля

Улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург «Аэрофлотом» можно за 25 065 рублей. Цены на рейсы с пересадками немного выше — 25 692 рубля.

Перелеты с пересадками длятся больше семи часов

Авиакомпания Smartavia предлагает перелеты из Новосибирска в Москву по цене от 20 160 рублей.

Цены на полет с пересадкой начинаются от 28 000 рублей

Билеты в Санкт-Петербург стоят от 20 640 рублей. Время в пути составит 4 часа 45 минут.

Продолжительность полета с пересадкой — 14 часов 15 минут

Отметить Новый год можно и в другой стране. Эксперты рассказали, куда можно выгодно улететь из Новосибирска.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Новосибирск Санкт-Петербург Москва Авиакомпания Цены на билеты
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Комментарии
5
Картавый
1 минута
Лучшая найденная нами цена на рейс туда-обратно Париж — Лондон — это 5 355 ₽. - до чего бездуховные люди. Как можно жить и не страдать?
Гость
3 минуты
скоро импортные самолётики все встанут, а других-то нет :D
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