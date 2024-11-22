Больше 90 тысяч: изучаем стоимость перелетов в Москву и Санкт-Петербург перед Новым годом

Перелеты из Новосибирска столицу могут стоить дорого Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Некоторые новосибирцы предпочитают отмечать Новый год за пределами города. Кто-то едет на празднование в Москву и Санкт-Петербург, и поэтому НГС решил изучить цены на билеты на 30 декабря, которые еще остались в продаже у крупных авиакомпаний. Смотрите, во сколько обойдутся перелеты.

У авиакомпании S7 цены на перелет в Москву 30 декабря начинаются с 27 683 рублей по базовому тарифу без багажа. Максимальная стоимость перелета — 55 823 рубля по расширенному тарифу.

Чтобы сэкономить, придется отказаться от багажа Источник: www.s7.ru











Перелет «Аэрофлотом» обойдется минимум 21 585 рублей на прямой рейс. С пересадкой дочерними авиакомпаниями — 25 499 рублей. На перелеты 31 декабря цена стартует с 12 585 рублей.

Прямые перелеты длятся 4:30–4:40 часов Источник: aeroflot.ru











Купить билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург авиакомпанией S7 можно за 30 765 рублей. Самый дорогой билет, указанный на сайте, стоит 90 383 рубля.

Перелет с пересадкой может обойтись в 47 703 рубля Источник: s7.ru











Улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург «Аэрофлотом» можно за 25 065 рублей. Цены на рейсы с пересадками немного выше — 25 692 рубля.

Перелеты с пересадками длятся больше семи часов Источник: aeroflot.ru











Авиакомпания Smartavia предлагает перелеты из Новосибирска в Москву по цене от 20 160 рублей.

Цены на полет с пересадкой начинаются от 28 000 рублей Источник: flysmartavia.com











Билеты в Санкт-Петербург стоят от 20 640 рублей. Время в пути составит 4 часа 45 минут.

Продолжительность полета с пересадкой — 14 часов 15 минут Источник: flysmartavia.com









