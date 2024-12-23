В России действует предупреждение о приостановке продаж туров в Абхазию. Что будет, если его нарушить

В городах Абхазии стоит грохот генераторов Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Политический кризис в Абхазии сменился энергетическим. Предыдущий президент Аслан Бжания ушел в отставку, теперь в республике временное правительство, которое осталось у разбитого бюджета. Средств на коммерческий переток электроэнергии из России у страны нет, ИнгурГЭС не может покрыть потребность всей страны, свет дают ночью на несколько часов. Больницы и школы не могут нормально функционировать, сотовые операторы говорят, что в любое время страна может остаться без связи, а пекари предупреждают, что нехватка мощностей может привести к дефициту хлеба. Тут уже не до зимнего сезона.

Утверждение Минтуризма Абхазии, который еще пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, о том, что все отели обеспечены генераторами, конечно, лукавство. Есть и такие, никто не спорит, но это только крупные и дорогие объекты размещения. Остальным невыгодно — на горючем можно разориться. И. о. президента Бадра Гунба просит Россию о гуманитарной поставке электричества, РФ пока не отреагировала. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Днем можно греться на солнышке, а ночью мерзнуть в холодных квартирах Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Запрет или рекомендация?

Рекомендации Минэкономразвития России о приостановке продаж туров в Абхазию, которые были даны во время очередной революции, до сих пор действуют. Туроператоры рассказали, что по факту они и не останавливали продажи туров, несмотря на сложную политическую и энергетическую ситуацию в стране. Как ни странно, и сейчас находятся желающие провести новогодние праздники в обесточенной стране.

— Рекомендация воздержаться от продаж туров фактически не является запретом, если смотреть на формулировки. Плюс в Абхазию чаще всего продают не турпродукты, а услугу размещения. Поэтому считаю допустимым бронирование услуг в Абхазии с учетом предоставления туристу полной информации о предупреждении Минэка, — приводит слова юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской издание «Турдом».

Крупные отели закупили мощные генераторы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Такое же мнение высказывал и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он считает, что рекомендация не является запретом.

— Если речь идет о бронировании гостиниц либо продаже экскурсий на этом направлении, а не турпродукта в понимании его трактовки нашим законом, то эта рекомендация в этом отношении не работает и не распространяется на эти услуги. Поэтому надо действовать аккуратно, осторожно. Туристы должны быть предупреждены, если все-таки туроператор решает их туда отправить, — уверен Уманский.

Юристы предлагают перестраховываться и брать у туристов расписку, что их предупреждали о сложной ситуации в Абхазии и ознакомили с рекомендациями Минэкономразвития. Но и это не сможет полностью защитить турагента от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). Взять хотя бы дело об организации экскурсий по подземной Москве, одна из которых привела к трагедии. Руководитель компании сам экскурсии не организовывал, а делал это через турагентов, но в результате отвечать будет он. Так и за туристов, которые, не дай бог, пострадают во время протестов в Абхазии, придется отвечать туроператору и турагенту.

— С учетом правоприменительной практики могут привлечь и тех и других. Туроператор сформировал и реализовал, а турагент просто реализовал. Поскольку турагент действует по поручению туроператора, основная ответственность будет на нем, но и ответственность туроператора в такой ситуации не исключается, — считает юрист Игорь Косицын.

Туроператоры отмечают, что срока давности у подобных рекомендаций Минэкономразвития нет. Нужно ждать новых сообщений о том, что ситуация в стране нормализовалась и туры снова можно продавать без проблем.

Россия продолжает считать Абхазию стратегическим партнером, но давать бесплатное электричество не спешит Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Никакой надежды на нормализацию ситуации

Наверное, это даже хорошо, что туры в Абхазию продаются не так активно, как раньше. В Гагре, где побывал корреспондент SOCHI1.RU, электроэнергию дают только ночью на несколько часов.

— В квартирах холод и мрак. Спим в одежде и даже в шапках, температура ночью в среднем +7. Ставим будильник, чтобы встать ночью и приготовить хоть что-то, а так в основном питаемся сухим пайком. У нас не просто энергетический кризис — у нас катастрофа. И из нее нет выхода, самое страшное, — рассказала продавец в одном из магазинов.

Большинство кафе и ресторанов закрыты Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











У входа в торговый павильон стоит генератор — это сейчас в Абхазии самый ходовой товар, но он позволяет только поддерживать работу холодильников. Грохот генераторов стоит над всей Гагрой, ими спасаются, чтобы окончательно не замерзнуть. В стране больше невозможно расплатиться картой и даже оплатить услуги через мобильный банк, нужно везти с собой наличные. На дорогах не работают светофоры, закрыто большинство магазинов, кафе и ресторанов. Крупные отели снабжаются светом тоже с помощью альтернативных источников электроэнергии, тут уже не до подогреваемых бассейнов, обеспечить бы водой и теплом постояльцев. Несмотря на это, в городе есть туристы.

Единицы открытых заведений как могут поддерживают новогоднее настроение Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Пенсионерки Марина Викторова и Татьяна Извекова из Тулы томно прогуливаются по набережной. В руках одной из дам объемная корзинка, в ней позвякивают бутылки. Они планировали свое путешествие за год и мечтали встретить Новый год в Абхазии.

— Греемся изнутри! Сейчас расположимся на пляже и устроим пикник, — смеются женщины. Они остановились в крупном отеле, который оборудован несколькими мощными генераторами. Хоть и стоит от них грохот на весь район, зато в номерах тепло, светло и есть горячая вода, на первом этаже работает столовая.

— Вы знаете, нам всё равно хорошо здесь, несмотря на то, что весь город по вечерам погружается во мрак. Мы в это время не выходим никуда. Покупаем мандарины по 50 рублей за килограмм, едим вкусный сыр, закупаемся на рынке. Утром и вечером ходим в столовую. Цены вполне адекватные. Сочи пенсионерам не по карману, — говорит Татьяна Извекова. По ее словам, никаких неудобств в связи с отсутствием света в республике они не испытывают. Приехали с наличкой, поэтому с оплатой товаров тоже проблем не возникает.

— Я хочу пожелать Абхазии преодоления всех этих проблем, потому что мы — россияне — ее любим, за красоту природы, за радушие местных жителей. Первый раз я приехала в Абхазию 45 лет назад студенткой, и с тех пор она навсегда в моем сердце, — рассказала Марина Викторова.

Обесточенные дома и магазины Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











А вот молодые туристы из Москвы Кристина и Никита Аникины попали: они сняли квартиру в Гагре, планировали вдвоем отдохнуть две недели, а перед Новым годом к ним должны были присоединиться друзья.

— Мы просто всё время мерзнем, погреться удается только на пляже на солнышке, сегодня еще в спа ходили в отель. Мы полностью оплатили проживание за три недели, отдали 75 тысяч за трехкомнатную квартиру и сидим без света. Хозяйка отказывается возвращать нам деньги, утверждает, что она не виновата в отключениях. Средств на номер в гостинице у нас нет. Друзья сказали, что не приедут. А мы, видимо, всё бросим и вернемся в Москву, — говорит Кристина.

Стирать удается только по ночам, когда появляется электроэнергия, семейная пара приехала в Абхазию с банковскими картами, которыми расплатиться невозможно. Пришлось ехать в Адлер и там снимать наличность. Кристина предупреждает, что нельзя верить словам арендодателей, которые утверждают, что с электроэнергией всё хорошо и они могут спокойно приезжать.

— Мы же читали об отключениях и напрямую хозяйке задали вопрос: как в квартире с этим? Она нас заверила, что света не бывает всего пару часов, что мы ничего даже не заметим. А оказалось наоборот. И теперь она не при делах. Ужасно испорчен отпуск, на который мы копили: оба работаем в бюджетной сфере, зарплаты небольшие, — говорит Кристина.