НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

южн.

 754мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Страна и мир обзор В Сочи взрывом разнесло частный дом, хозяин в тяжелом состоянии. Новости 20 декабря

В Сочи взрывом разнесло частный дом, хозяин в тяжелом состоянии. Новости 20 декабря

Что произошло за сутки

440
6 комментариев

Последствия взрыва

Источник:

Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 20 декабря.

Взрыв газа

В двухэтажном частном доме в Сочи взорвался газовый баллон. Внутри находился 36-летний мужчина, который получил ожоги 40% тела, сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Силовики организовали доследственную проверку.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами России. Днем ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области. В результате атаки по Рыльску повреждения получили местный Дом культуры, здания физкультурно-оздоровительного комплекса, колледжа, школы, пожарной части. Также взрывной волной повредило Храм Вознесения Господня, сообщает ТАСС.

По данным врио губернатора Александра Хинштейна, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Ранения получили десять местных жителей. Их травмы классифицируют как легкие.

Часть зданий разрушена, прямо под ногами жителей — обломки ракет

Источник:

В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Пожар в изоляторе

В Якутске загорелся изолятор, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Как сообщает местный оперштаб, пять человек погибли, семь пострадали из-за отравления дымом.

По данным РИА Новости, причиной пожара могло стать использование открытого огня — военнослужащие сами устроили ЧП, чтобы сбежать.

Заявления Путина

Владимир Путин выступил на Госсовете по вопросам поддержки семьи в России. Собрали главные заявления президента:

  • переломить негативную тенденцию снижения рождаемости и более поздних браков в РФ. Необходима поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей;

  • сохранять и укреплять здоровье взрослых и детей;

  • уделить особое внимание будущим мамам, студенткам вузов и колледжей. Повысить пособие по беременности и родам для студенток до величины прожиточного минимума;

  • компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями;

  • семейная ипотека по 6% должна остаться. Льготная программа должна действовать не только на новостройки, но и распространяться на вторичный рынок недвижимости в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья;

  • решить до 14 января проблему с авиаперелетами, так как не все многодетные могут сегодня себе их позволить;

  • увеличить до 1 миллиона рублей не облагаемую налогами сумму маткапитала.

В ходе заседания президент предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

ПО ТЕМЕ
Взрыв газа Сочи Атаки ВСУ Курская область Изолятор Якутск Пожар Владимир Путин Поддержка семей
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Cobalt & Nickel
5 минут
Кто знает, что с Ютубом со вчерашнего дня ? Одно дело, он был уже медленным, я через юбуст его спокойно смотрел. Сейчас уже не помогает никакой юбуст. Получается, только VPN free помогает
Гость
21 минута
А чего же все такие объективные ридакторки горазды на разную ерунду, но упорото молчат о прилёте как минимум 8 русских ракет по центру Киева, где были накрыты здание СБУ, ракетное КБ Луч и другие военные цели? 😁
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Виталий,35

MatVei,41

Алексей,48

Саша,37

Elena,49

Наталья,60

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление