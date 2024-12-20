В Сочи взрывом разнесло частный дом, хозяин в тяжелом состоянии. Новости 20 декабря

Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 20 декабря.
Взрыв газа
В двухэтажном частном доме в Сочи взорвался газовый баллон. Внутри находился 36-летний мужчина, который получил ожоги 40% тела, сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.
Силовики организовали доследственную проверку.
Атаки ВСУ
За ночь средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами России. Днем ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области. В результате атаки по Рыльску повреждения получили местный Дом культуры, здания физкультурно-оздоровительного комплекса, колледжа, школы, пожарной части. Также взрывной волной повредило Храм Вознесения Господня, сообщает ТАСС.
По данным врио губернатора Александра Хинштейна, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Ранения получили десять местных жителей. Их травмы классифицируют как легкие.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
Пожар в изоляторе
В Якутске загорелся изолятор, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Как сообщает местный оперштаб, пять человек погибли, семь пострадали из-за отравления дымом.
По данным РИА Новости, причиной пожара могло стать использование открытого огня — военнослужащие сами устроили ЧП, чтобы сбежать.
Заявления Путина
Владимир Путин выступил на Госсовете по вопросам поддержки семьи в России. Собрали главные заявления президента:
переломить негативную тенденцию снижения рождаемости и более поздних браков в РФ. Необходима поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей;
сохранять и укреплять здоровье взрослых и детей;
уделить особое внимание будущим мамам, студенткам вузов и колледжей. Повысить пособие по беременности и родам для студенток до величины прожиточного минимума;
компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями;
семейная ипотека по 6% должна остаться. Льготная программа должна действовать не только на новостройки, но и распространяться на вторичный рынок недвижимости в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья;
решить до 14 января проблему с авиаперелетами, так как не все многодетные могут сегодня себе их позволить;
увеличить до 1 миллиона рублей не облагаемую налогами сумму маткапитала.
В ходе заседания президент предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества. Он напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.