В Сочи взрывом разнесло частный дом, хозяин в тяжелом состоянии. Новости 20 декабря

Последствия взрыва Источник: ЧП Сочи / Telegram











Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 20 декабря.

Взрыв газа

В двухэтажном частном доме в Сочи взорвался газовый баллон. Внутри находился 36-летний мужчина, который получил ожоги 40% тела, сообщает телеграм-канал SHOT. Пострадавшего госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Силовики организовали доследственную проверку.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над регионами России. Днем ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области. В результате атаки по Рыльску повреждения получили местный Дом культуры, здания физкультурно-оздоровительного комплекса, колледжа, школы, пожарной части. Также взрывной волной повредило Храм Вознесения Господня, сообщает ТАСС.

По данным врио губернатора Александра Хинштейна, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Ранения получили десять местных жителей. Их травмы классифицируют как легкие.

Часть зданий разрушена, прямо под ногами жителей — обломки ракет Источник: Readovka / Telegram

В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Пожар в изоляторе

В Якутске загорелся изолятор, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Как сообщает местный оперштаб, пять человек погибли, семь пострадали из-за отравления дымом.

По данным РИА Новости, причиной пожара могло стать использование открытого огня — военнослужащие сами устроили ЧП, чтобы сбежать.

Заявления Путина

Владимир Путин выступил на Госсовете по вопросам поддержки семьи в России. Собрали главные заявления президента:

переломить негативную тенденцию снижения рождаемости и более поздних браков в РФ. Необходима поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей;

сохранять и укреплять здоровье взрослых и детей;

уделить особое внимание будущим мамам, студенткам вузов и колледжей. Повысить пособие по беременности и родам для студенток до величины прожиточного минимума;

компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями;

семейная ипотека по 6% должна остаться. Льготная программа должна действовать не только на новостройки, но и распространяться на вторичный рынок недвижимости в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья;

решить до 14 января проблему с авиаперелетами, так как не все многодетные могут сегодня себе их позволить;

увеличить до 1 миллиона рублей не облагаемую налогами сумму маткапитала.