Рай только в интернете? Туристка слетала зимой на Бали и рассказала правду о сказочном острове

На западное побережье Бали выносит мусор в несезон Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Каждый хотя бы раз в жизни слышал про Бали — мегапопулярный остров в Индонезии, куда приезжают туристы со всего мира. Особенно приятно уехать в объятия тепла к большой воде, когда в родных местах холод и слякоть, — так и поступила фотограф Наталья из Нижнего Новгорода. Девушка призналась, что райское место встретило ее не чистыми песочными пляжами и бирюзовым океаном, а самой настоящей свалкой. Откуда взялись эти горы мусора, каков на вкус знаменитый кофе из желудка мусангов и почему нашим землякам ничего не было за растоптанное подношение богам — в материале наших коллег из NN.RU.

«Я впервые увидела, что такое засорение Мирового океана»

Бали принято считать райским островом с видом, словно сошедшим с обертки «Баунти». Но в несезон остров преподносит туристам сюрпризы. И речь не об обильных ливнях — дожди с ноября по март могут идти всего по два-три часа в день и особо не омрачать отдых.

Дело в том, что в этот период океан штормит, и на западное побережье острова выбрасывает мусор: пластиковые бутылки, зубные щетки, старые детские игрушки и другой хлам.

Местные стараются убираться на побережье, но это бесполезно. Ежечасно волны приносят к берегу всё новый и новый мусор. Среди хлама можно найти и трупы животных: рыб, птиц, черепах.

Местные чистят пляж от мусора, но это бесполезно Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Выжили бы эти представители фауны, если бы не оказались в куче мусора, — вопрос открытый. Как рассказала Наталья, одну из рыб удалось спасти. Вместе с отходами ее выбросило на берег, но самостоятельно вернуться в океан она не могла.

— Я нигде не натыкалась на информацию, что здесь такая проблема с мусором. Я впервые увидела, что такое засорение Мирового океана в действительности. Раньше для меня это были просто слова, а сейчас я поняла, насколько мы замусорили планету. С одной стороны, эта картина вызвала у меня ужас. С другой — как фотографу мне удалось запечатлеть другую, мало знакомую многим туристам сторону Бали, — поделилась она.

Казалось, от этой ужасающей картины никуда не деться. Захламлен был не только пляж, который находился рядом с отелем, но и все остальные в округе на несколько километров. Наталья всё же попробовала искупаться после очередной уборки мусора, однако решение оказалось плохим: мусор в океане буквально окружал купающихся со всех сторон.

Балийцы увозят мусор на свалку или закапывают в песок Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Туристка поставила перед собой задачу — найти на Бали «тот самый» райский пляж. И обнаружила, что в других частях острова подобной проблемы нет.

— На южных пляжах мы в полной мере насладились отдыхом у океана. Бирюзовая вода, белый пляж, лежаки — там мы увидели Бали таким, каким его себе и представляли, — вспоминает она.

Пляжи на юге острова чистые даже в несезон Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Бали — отличное направление для серферов, рассказывает Наталья. Там очень сильные волны, и на многих пляжах нельзя купаться. Зато среди них есть довольно экзотические. Например, черные пляжи, которые образовались благодаря извержениям вулканов. Лава попадала в океан, который дробил ее на мелкие кусочки.

Балиец пасет уток на черном пляже Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Ощущение счастья

Но пляжный отдых — это не то, ради чего фотограф отправилась в путешествие. Она приехала на Бали, чтобы пообщаться с местными жителями, изучить культуру острова и сделать интересные кадры.

По словам Натальи, поначалу доставать камеру было страшно: никогда не знаешь, как в той или иной стране отреагируют на человека с фотоаппаратом в руках. Тем более что у девушки уже был опыт съемки за границей. Например, в Таиланде все были только рады попасть в объектив, а вот в Индии, если местные и не были против фото, положительно на камеру не реагировали.

— Мы пошли снимать местных: как и чем они живут, как выглядят. Люди, замечающие меня с камерой, начинали махать, улыбаться, а многие кричали: «Сними меня!» И так везде, поголовно. Балийцы очень доброжелательный народ, улыбчивый и гостеприимный. Например, идешь по деревне, выходит какой-то житель из своей калитки, улыбается, здоровается, — вспоминает Наталья.

Балийцы очень дружелюбны и любят фотографироваться Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











С таким добрым отношением балийцев туристка сталкивалась на каждом шагу. Например, на деревенских рынках, где местные продавали в том числе мебель и украшения ручной работы, один из ремесленников пригласил Наталью в мастерскую и даже познакомил с семьей. В отеле, магазинах, на улице — везде с ней общались не просто как с желанной гостьей, но как будто с родственницей.

— Когда мы ездили по острову и знакомились с местной культурой, я поняла, что Бали — это не пляжи. Это ощущение счастья, любви, гармонии и спокойствия. Именно это и есть настоящий Бали. В глубине острова какой-то особый вайб, который наполняет душевным спокойствием и любовью. Ходишь везде и впитываешь гармоничную энергию, будто медитируешь. Я влюбилась в этот остров. Это было единственное место, куда я ездила в отпуск и где мне захотелось остаться жить, — говорит Наталья.

Ее даже пустили на частную территорию, где выращивают рис. Это одно из основных сельскохозяйственных направлений на острове. На месте туристка увидела все этапы выращивания: как рабочие вспахивают поле, высаживают ростки риса, обрабатывают растения и собирают урожай.

Рабочий обрабатывает рисовую плантацию Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Во время отпуска Наталья жила в простом стареньком отеле. Но путешественница ни разу об этом не пожалела. Как минимум потому, что на территории гостиницы росли два огромных дерева манго: плоды не представляют ценности для местных, и опавшие фрукты вместе с листьями сгребают в кучу и просто выбрасывают. Поэтому туристы спокойно собирали манго и ели «за себя и того парня».

Куда более необычный продукт удалось попробовать в кафе на территории балийского дендрария. Там продают знаменитый во всем мире «Копи Лювак». Это самая дорогая разновидность кофе, спелые плоды которого скармливают маленьким зверькам — мусангам. Животные переваривают всю мякоть плодов и испражняются кофейными зернами.

— Я не особый ценитель кофе, не разбираюсь в этом. Но мне показалось, что кофе как кофе, ничего особенного я не распробовала. В кафе местные даже немного обиделись, когда я так сказала, — вспоминает Наталья.

Как туристы покорили вулкан

Балийцы очень религиозны. Ежедневно местные жители делают подношение богам.

Вход в придомовой храм местного жителя Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Эти подношения укладывают в самодельные квадратные тарелочки из пальмовых листьев: туда входят цветы, конфеты, печенье и папиросы. Их часто оставляют на полу. Поэтому периодически случаются курьезы — как произошло и с нашей героиней.

— Когда мы заходили в кафе, не заметили подношение и наступили на него. Стали извиняться, было очень неловко, но нам сказали, что ничего страшного в этом нет. Как оказалось, подношения священны только в момент самого обряда, а уже после становятся, по сути, мусором. Еще на Бали меня удивило обилие храмов. Есть общие, есть для рыбаков, для земледельцев. Что интересно, перед постройкой дома на своем участке сначала возводят храм. Если территория слишком маленькая — храм делают на крыше под открытым небом, — рассказала Наталья.

Балийцы делают подношения богам каждое утро Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Первой и главной экскурсией, которую запланировала туристка еще в России, стало восхождение на вулкан Иджен. Перед ним Наталью с другом ждала проверка в медпункте: измеряли давление, температуру и пульс, а также уточняли наличие астмы. Если всё хорошо, выдавали справку, с которой можно было покорять вулкан.

Подъем туристы начали в два часа ночи и добрались до вершины к рассвету. Наталья вспоминает, что подниматься было не очень сложно. Вдоль пути располагалось несколько точек, где можно было сходить в туалет, перекусить и отдохнуть. Для особо ленивых туристов жители предлагали услуги по подъему и спуску на тележках. Стоимость такого удовольствия — примерно полторы тысячи рублей. Местные гиды в шутку называли телеги марками машин: Lamborghini, Bugatti и неожиданно… Lada Granta.

Балийцы предлагают туристам забраться на вулкан на телеге Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











При подъеме на вулкан высотой почти в 3 километра каждый турист имел при себе специальный респиратор. Дело в том, что в кратере находится сернистое озеро — оно кислотное и имеет красивый бирюзовый оттенок. Испарения этого необычного водоема вредны для человека. Когда ветер дует в сторону туристов, а серное облако приближается к ним, нужно надеть респиратор. Наталья вспоминает, что это потребовалось сделать только один раз всего на 10 минут.

Испарения вулкана Иджен опасны для человека Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Этот вулкан не извергает лаву, потому что озеро в его кратере как пробка. Но сюда не только туристы приходят поглазеть, здесь местные жители за копейки добывают серу. Уже более 700 лет. Балийцы тащат на себе коромысла по 90 килограммов в гору из кратера. При этом не пользуются респираторами и даже курят по пути. Средняя продолжительность жизни рабочих здесь составляет всего 45–47 лет, — рассказала Наталья.

Из серы, которую здесь добывают балийцы, делают сувениры для туристов. Ее также используют в фармацевтической и косметологической промышленностях, например добавляют в мази и гели.

Балиец поднимает из кратера вулкана добытую серу Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











«Мы могли попасть в аварию 25 раз»

Страшнее всего на острове было ездить по оживленным дорогам на автобусе. Балийцы весьма неаккуратно водят, и во время поездки на экскурсию туристы могли попасть в аварию примерно 25 раз, рассказывает Наталья.

— Однажды мы на очень высокой скорости чуть не попали в лобовое ДТП. Машины разъехались буквально в метре друг от друга. Но авария всё равно случились. Хоть водителю и удавалось много раз избежать опасных ситуаций, разъехаться с тележкой не получилось. Мы в нее врезались. У мужчины, который вез тележку, по дороге рассыпались все камни, — вспоминает девушка.

На дорогах Бали часто случаются аварийные ситуации Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Еще один неприятный случай произошел во время поездки на такси. Наталья рассказала, что пользовалась местным агрегатором. Каждый раз перед поездкой она делала скрин экрана с ценой и уточняла у водителя, действительно ли поездка обойдется в эту сумму. Почти весь отпуск такой подход помогал избегать неприятных ситуаций. К концу поездки туристы расслабились и перестали уточнять цены, но снимки экрана с агрегатором делать продолжали.

— Во время одной поездки таксист выехал на платную дорогу и сказал, что мы должны будем за это доплатить. Хотя мы уже так ездили и ничего не добавляли. Мы стали отказываться. Таксист возразил, что мог бы поехать по бесплатной дороге, но пришлось бы стоять в пробках. В результате он перешел на крик. А потом попросил меня вбить ему в телефон адрес, куда мы едем. Что-то поделал в телефоне и сказал нам показать, какая у нас указана цена в агрегаторе сейчас. Тогда я открыла скриншот, где была старая цена. И ему ничего не оставалось, кроме как везти нас дальше. Я так точно и не поняла, в чем именно заключалась его схема, но она не удалась, — рассказала Наталья.

Это был единственный случай, когда путешественница столкнулась с подобным отношением со стороны балийца. И эта ситуация не испортила впечатлений о поездке на райский остров. Наталья покидала Бали, словно это ее дом.

Любой желающий может пройти обряд в храме очищения души от негатива Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— Весь персонал отеля вышел с нами попрощаться. Нам собрали много манго, всё хорошо упаковали. Уточнили, поместится ли в чемодан. Было полное ощущение, что уезжаю от любимой бабушки, — вспоминает с теплом Наталья.