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Страна и мир Израиль нанес мощный удар по военным объектам в Сирии. Видео с оглушительными взрывами и пламенем

Израиль нанес мощный удар по военным объектам в Сирии. Видео с оглушительными взрывами и пламенем

Огонь охватил портовые города

1 904
52 комментария

Видео взрывов

Источник:

В ночь на 16 декабря Израиль нанес мощный удар по военным объектам в сирийских провинциях Латакия и Тартус, сообщают РИА Новости со ссылкой на местные источники.

В городах слышны взрывы и видно яркое пламя.

Взрывы прозвучали на западном побережье Сирии

Источник:

Под удар также попали провинции Хама и Хомс

Источник:

Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщал журналистам, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы предотвратить его попадание к радикальным формированиям. Уже на прошлой неделе, после свержения президента Башара Асада, по военным базам Сирии было нанесено не менее 250 ударов, бомбардировке также подверглись научно-исследовательские центры и оборонная промышленность.

Мы рассказывали, что лидером новых властей Сирии стал Абу Мухаммед аль-Джулани. Он заявлял, что Министерство обороны намерено распустить все группировки, но перед принятием политических решений необходимо тщательно проанализировать ситуацию в стране.

В интервью Syria TV аль-Джулани подчеркнул важность перехода «от революционных действий к государственному строительству». По его мнению, чтобы обеспечить стабильность, в стране необходимо создать государственные и правовые институты. Он также призвал к восстановлению Сирии «на современных основах», гарантирующих права и справедливость для всех сирийцев.

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Израиль Сирия ЦАХАЛ Взрывы Бомбардировка
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Комментарии
53
Noname13
31 минута
Вот Вам и мирное государство Израиль!
Татьяна 53
1 час
Надеюсь, после этого у населения Сирии пройдёт "эйфория" от свержения режима Асада
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