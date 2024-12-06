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Страна и мир обзор В Подмосковье учитель убил свою жену за то, что та решила развестись: новости 5 декабря

В Подмосковье учитель убил свою жену за то, что та решила развестись: новости 5 декабря

Что случилось за сутки

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Мужчина преподавал математику и информатику

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 декабря.

Убийство в Подмосковье

В Красногорске учителя математики задержали за убийство его жены.

Мужчине 41 год, он более двух лет работал педагогом в сельской школе. По версии следователей, погибшая хотела расстаться с мужем, что привело к скандалу в семье. В момент убийства дома могли находиться дети.

— В ходе конфликта фигурант задушил потерпевшую и покинул квартиру, — сообщили в СК.

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Всё, что известно о трагедии, собрали наши коллеги из MSK1.RU.

Путин спланировал 2025 год

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент потребовал повышенного внимания к таким вопросам, как «уровень медицинской помощи, доступность жилья, в целом создание условий для того, чтобы в семьях рождалось больше детей».

— А это, как мы понимаем, не только выплаты на ребенка, но и дополнительные возможности в системе образования, здравоохранения, спорте, культуре, досуге, туризме и отдыхе. Словом, все те сферы жизни, которые важны для людей и которые должны быть максимально комфортными, ориентированными на запросы большинства семей с детьми, — заявил Путин.

Все задачи, которые он поставил правительству, мы собрали отдельно.

Конфуз в Саратове

На аэропорту Саратова появилась надпись «Сратов». Затем она сократилась до более приличного «Ратова», однако первая версия успела разойтись по соцсетям.

Как пишет 164.RU, буквы с надписи сняли для ремонта. Некоторые саратовцы увидели в надписи иронию, вывеску они сравнивают с реальной обстановкой дел в городе.

Буква «А» покинула Саратов

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Договор между Россией и КНДР

Российские власти опубликовали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Главное:

  •  При вооруженном нападении на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.

  • Страны обязуются не заключать соглашения с третьими странами, которые могут быть направлены против суверенитета и безопасности друга друга.

  • Договор является бессрочным.

Другие новости

  • Глава Минпросвещения предложил ввести единую образовательную программу и подходы к воспитанию в детских садах.

Сергей Кравцов напомнил, что подобные программы уже введены в школах. Кроме того, разрабатываются новые единые учебники по всем предметам.

  • Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и глава американского Пентагона Чарльз Браун провели телефонный разговор.

Главы военных ведомств обсудили учения российских войск, а также запуски высокоточных ракет. Информация о ракетных запусках была передана для предотвращения возможных инцидентов, учитывая присутствие кораблей США и НАТО вблизи района учений.

  • В России заблокировали сайты с аниме. Среди них — сайты Jut.su, YummyAnime и AnimeGo. На первом размещены такие популярные аниме, как «Наруто», «Ван Пис», «Блич» и другие.

Роскомнадзор объяснил, что причина — «запрещенная в РФ информация с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений* или педофилии», которая была «не удалена вовремя».

* «Движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.

ПО ТЕМЕ
подмосковье Убийство Учитель Путин Саратов
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Комментарии
37
АнатолийG
17 минут
Теперь российские солдаты будут участвовать в заварухах, которые организовал и великий ВВП и не менее великий Ким?
Гость
26 минут
Россия и КНДР - братья навек, или сёстры?
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