В Кремле объявили дату, когда Путин проведет «Итоги года» и ответит на вопросы россиян

Услышать ответы президента на самые волнующие вопросы получится 19 декабря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря. Дату назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В этом году, уже традиционно, пресс-конференцию объединят с традиционной «Прямой линией». Такой формат получит название — «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прием вопросов от граждан начнется совсем скоро. Традиционно их можно задать президенту по телефону, СМС, а также на специальном сайте или с помощью чат-ботов в соцсетях.

Раньше «Прямая линия» и пресс-конференция проводились в разные даты. Все изменилось после начала СВО. В 2022 году Владимир Путин отменил оба эти мероприятия, а в 2023 объединил их в одно. Таким образом, «Итоги года с Владимиром Путиным» становится уже традиционным форматом.

В прошлом году оно проходило в гибридном формате: журналисты задавали вопросы из зала, а жители — по видеоконференцсвязи. Это оказалось довольно удобно, поэтому в этом году практику повторят.