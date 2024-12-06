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Страна и мир В Кремле объявили дату, когда Путин проведет «Итоги года» и ответит на вопросы россиян

В Кремле объявили дату, когда Путин проведет «Итоги года» и ответит на вопросы россиян

Второй год подряд большую пресс-конференцию объединяют с «Прямой линией»

161
1 комментарий

Услышать ответы президента на самые волнующие вопросы получится 19 декабря

Источник:

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря. Дату назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В этом году, уже традиционно, пресс-конференцию объединят с традиционной «Прямой линией». Такой формат получит название — «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прием вопросов от граждан начнется совсем скоро. Традиционно их можно задать президенту по телефону, СМС, а также на специальном сайте или с помощью чат-ботов в соцсетях.

Раньше «Прямая линия» и пресс-конференция проводились в разные даты. Все изменилось после начала СВО. В 2022 году Владимир Путин отменил оба эти мероприятия, а в 2023 объединил их в одно. Таким образом, «Итоги года с Владимиром Путиным» становится уже традиционным форматом.

В прошлом году оно проходило в гибридном формате: журналисты задавали вопросы из зала, а жители — по видеоконференцсвязи. Это оказалось довольно удобно, поэтому в этом году практику повторят.

Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.

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Владимир Путин Пресс-конференция Прямая линия Итоги года с Владимиром Путиным
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Комментарии
5
Гость
7 минут
Да мы и так все видели, можно и не подводить
Гость
1 минута
Из Российского города Суджа будет видеомост с вопросами от населения?
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