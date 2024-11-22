«Это ракета под ядерные заряды». Военный эксперт — об ударе по Украине баллистическим оружием «Орешник»

Стоп-кадр видео удара по Днепропетровску баллистической ракетой «Орешник» Источник: MedvedevRussiaE / X.com











Российская армия ударила по одному из промышленных центров Днепропетровска баллистической ракетой, которую Владимир Путин в экстренном обращении назвал «Орешник». Сразу после этого украинские СМИ написали о применении межконтинентальной баллистической ракеты, то есть оружия с дальностью действия более 5500 километров, спроектированного под использование ядерных боеголовок. Президент РФ охарактеризовал ее ракетой средней дальности, уточнив также, что это новейшее гиперзвуковое оружие, развивающее скорость до 10 махов (до 3 км/сек). Мы поговорили с военным экспертом Анатолием Матвийчуком, чтобы понять, сколько символизма, а сколько реальной военной угрозы в этом шаге.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео с подписью: «Ну что, этого вы хотели? Тогда, черт возьми, получайте!» Источник: MedvedevRussiaE / X.com

В Пентагоне на брифинге Министерства обороны США сообщили журналистам, что ракета «Орешник» построена на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж», которая является глубокой модернизацией комплексов «Ярс» и «Тополь-М». Но объяснить, чем именно «Орешник» отличается от «Рубежа», спикер Пентагона отказалась. О ракете «Рубеж» известно немногое: предположительно, она имеет дальность до 6000 км.

Анатолий Матвийчук — бывший офицер спецназа, полковник в отставке. Прошел войну в Афганистане в 1980-х годах, служил в разведке в сирийском городе Алеппо. На службе в Афгане был ранен. Имеет два ордена Красной Звезды и два ордена Республики Сирия. Сейчас выступает военным экспертом в СМИ.

Анатолий Матвийчук говорит, что за свою военную карьеру и до недавнего времени о системах типа «Орешник» он не слышал.

— Думаю, это просто кодовое слово, потому что у нас образцам вооружения дают красивые названия «Гиацинт», «Ясень», «Тополь», — объясняет он. — Я не думаю, что это какая-то новая ракета, скорее всего, это наработки еще советского времени. Но они высокотехнологичные и тогда не могли быть реализованы из-за низкого качества материала, определенных трудностей с технологиями, а сегодня это всё преодолено.

Все эксперты едины во мнении, что удар по Днепропетровску был нанесен обычной (неядерной) боеголовкой, и об этом же заявил Владимир Путин. Но можно ли говорить о том, что сама ракета «Орешник» спроектирована под использование ядерных боеголовок? Анатолий Матвийчук считает, что да.

— Такая конструкция с разделяющимися боеголовками еще со времен Советского Союза подразумевала, что она будет нести ядерные заряды, — продолжает он. — На видео, которое доступно, заметно, как идут отделяемые боевые элементы и поражаются объекты. Для несведущего человека это что-то из области фантастики и наводит на мысль, что это ядерное оружие. И такие люди не ошибаются, это была ракета с разделяющейся боеголовкой, только в обычном снаряжении. Но сказать, к какому классу она относится, откуда прилетела, по видео невозможно.

Эксперт считает, что взрывы произошли на глубине, поэтому их не очень видно. По его мнению, в такой конфигурации ракета предназначена для уничтожения подземных коммуникаций и может применяться не только ради символических шагов, но и для реальных ударов по военным объектам. Особенную тревогу, по его мнению, должны испытывать новые члены НАТО.

— Даже без смены позиционного района при запуске из Капустиного Яра в Астраханской области эта ракета может поражать объекты НАТО в Швеции, Финляндии, на Балтике, — говорит Анатолий Матвийчук. — Ракета предназначена для разрушения подземных коммуникаций, а это пункты управления, подземные стартовые позиции ракет, укрытия для самолетов, вертолетов, заглубленные узлы связи. «Орешник» ломает стереотипы поведения натовских войск на удалении, ведь они всегда считали, что Россия не позволит себе нанести удар и что у нее нет такого оружия.

Прямого ответа на эти действия со стороны НАТО, по мнению Анатолия Матвийчука, быть не может.

— Как НАТО должно отвечать? Смысл ответа? НАТО переступило все возможные закономерности и договоренности о нераспространении ракетного оружия. В Пентагоне не знают, что делать, потому что «Орешник» обошел все известные системы ПВО, поэтому они не могут определиться, как ему противостоять. Нет даже заявления политического, как на это реагировать, а есть только «всемирная обеспокоенность». В чем она, я не понимаю, и никаких причин для демарша в отношении нас нет.

Подконтрольное правительству издание опубликовало характеристики «Орешника» Источник: rt_russian / T.me

RT опубликовала предположительные характеристики «Орешника»: дальность полета — до 5000 км, мощность заряда — 150 кт. Время полета до стран Центральной и Западной Европы составляет 8–19 минут.

Ряд экспертов высказались в пользу того, что использование подобных ракет с конвенциональными зарядами (неядерными) лишено смысла, так как ракеты средней и большой дальности отличаются невысокой точностью, что в ядерном исполнении компенсируется их мощностью. Анатолий Матвийчук считает, что к «Орешнику» эта логика не вполне применима:

— Ракета, которая прилетела в Днепропетровск, отличалась очень высокой точностью и небольшой площадью рассеивания, — заключает он.

При этом остаются вопросы о количестве таких ракет в арсенале, их стоимости и возможности обеспечить их выпуск в условиях санкций.