«Задуматься нужно было еще летом»: остались ли выгодные туры на Новый год для новосибирцев и куда они все летят

Из Новосибирска туристы прямыми рейсами могут улететь в Таиланд, на Шри-Ланку, остров Хайнань, Египет, ОАЭ, Турцию и Узбекистан Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











Туры на Новый год в другие города и страны ответственные туристы бронируют еще летом, но что делать, если озадачился этим вопросом только сейчас? Журналист НГС узнала у экспертов, куда еще можно выгодно улететь, а по каким направлениям цены взлетели космически. Куда отправиться тем, кто хочет открыть для себя что-то новое, можно ли поймать самостоятельно недорогой билет и реально ли до праздничных каникул успеть оформить визу — в этом материале.

Остались ли выгодные варианты

Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Карбаева говорит, что новогодние праздники традиционно считаются одним из пиков туристического сезона во многих странах.

— Задуматься о покупке тура на Новый год нужно было еще летом, но остаются туристы, которые ждут понижения цен на праздничные выходные, — отметила она. — Традиционно жители Новосибирска и Сибири в целом выбирают азиатские страны для новогодних путешествий, которые, в отличие от сибирских морозов, радуют теплой погодой круглый год. Сегодня смело можно говорить о том, что найти места в отелях хорошего уровня по адекватным ценам невозможно — много отелей уже в сентябре были на стопе продаж.

Наиболее выгодный выезд в другую страну возможен в Абхазию Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин добавил, что активное бронирование новогодних туров заканчивается уже в середине ноября. Как и места в популярных отелях — через пару недель выбирать будет уже не из чего, уверяет он.

По его словам, сейчас самый недорогой новогодний тур из Новосибирска — в Сочи: вылет 31 декабря на 13 ночей стоит от 116 тысяч рублей за двоих.

Больше всего авиабилетов новосибирцы забронировали по России Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











Абхазия обойдется от 128 тысяч на 10 ночей, среди плюсов — рубли, русскоязычное население, въезд по российским документам (детям в свидетельство обязательно нужен штамп о гражданстве), а также природа. Тур в ОАЭ будет стоить от 208 тысяч на 7 ночей)=.

— Если не хочется моря, а хочется побывать в Питере, то есть чартеры на новогодние даты — 28 декабря, 29, 31, а также 4 и 5 января. Тур в Питер на Новый год на двоих с вылетом, например, 31 декабря выйдет от 83 тысяч рублей на 4 ночи (с завтраками) или 93 тысячи на 7 ночей, — подсчитал Антон Захаркин.

Как отличаются цены до Нового года и после

Новый год, например, в Хургаде стоит от 210 тысяч на 12 ночей с питанием «всё включено» и вылетом 22 декабря, в Паттайе — от 310 тысяч на 12 ночей с 30 декабря).

— Из Новосибирска в Хургаду на Новый год попадает только одна дата вылета — 22 декабря на 12 ночей (возврат 3 января). Хорошая «немецкая тройка» Giftun Azur 3*(трехзвездочный отель. — Прим. ред.) с отличным питанием, с подогреваемым бассейном, с питанием «всё включено» и включенными обязательными ужинами стоит 306 тысяч за двоих. Но если полететь в этот отель 15 января, то тур на двоих на 12 ночей будет стоить уже 224 тысяч, — говорит о разнице в стоимости новогоднего и январского туров Антон Захаркин.

Правда, если будет ветер, то купаться будет не комфортно — как и в Дубае. Хотя там, добавляет Антон Захаркин, красиво отмечают Новый год.

— Стоит посмотреть. Вылеты каждый день, поэтому пока ещё можно «поиграть» датами и подобрать приличные варианты, — отметил он. — Можно улететь 25 декабря на 8 ночей в неплохой городской отель в Дубае Rove At The Park 3* от 251 тысяч за двоих с завтраками. А если вылетать 31 декабря, то тур обойдется уже в 282 тысячи на те же 8 ночей.

Эксперты рекомендуют рассмотреть Абхазию из-за привлекательности цен, красоты природы и отсутствия необходимости менять валюту Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











Директор туристического агентства «Сибирь Экспресс» Вера Трубицына говорит, что самым популярным направлением из Новосибирска на праздники остается Таиланд, поэтому по сравнению с обычным сезоном цена тура выше примерно на 50%.

— Для примера: вылет 9 декабря на 9 ночей на Пхукет (отель 3 звезды) стоит от 87 тысяч рублей на человека, а если смотреть вылет с 27 декабря, то уже от 138 тысяч. Плюс новогодние и рождественские ужины в отелях — от 5 тысяч рублей на человека, — пояснила она. — Если же смотреть 5 звезд, то удорожание от 100%, потому что качественные отели всегда пользуются спросом: их бронируют всегда заранее, уже летом, как только открываются продажи. Те, кто не успел купить по ценам раннего бронирования, должны быть готовы прилично переплатить по сверхконтрактным ценам.

В Таиланде популярны разные направления: и Паттайя, и Пхукет Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











По словам Анастасии Карбаевой, тур на Пхукет с захватом новогодней ночи и вылетом 25 декабря на 6 ночей (+1 ночь в самолете) в отеле The Natural Resort 3* на базе завтраков обойдется в 177 тысяч рублей на двоих, а на 9 ночей уже будет стоить 276 тысяч. А если туристы захотят отправиться на море на новогодние каникулы, то этот же отель с 5 января на 6 ночей обойдется в 277 тысяч рублей.

Какие направления наиболее дорогие

По словам Антона Захаркина, одни из самых дорогих новогодних туров — на Хайнань, особенно, если отели выбирать приличные. Тур с 29 декабря на 6 ночей в отеле Wyndham Sanya Bay 5* с завтраками обойдется в 365 тысяч рублей за двоих.

При этом ещё дороже обойдётся новогодний тур на вьетнамский Фукуок (вылет из Новосибирска с дозаправкой в Казахстане). Новогодний рейс всего один — 28 декабря, продолжительность тура — 10 ночей. Минимальная стоимость на двоих с завтраками начинается от 447 тысяч рублей.

Для тех, кто хочет нового

Анастасия Карбаева подчеркивает, что если туристы готовы лететь с пересадками, то стран для отдыха становится больше: смело можно добавить Мальдивы, Сейшелы, Кубу, Венесуэлу, Вьетнам, Маврикий, Индонезию и так далее — главное, чтобы бюджет позволял и были силы на все перелеты.

Увеличился спрос на круизы по Персидскому заливу Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











Вера Трубицына заметила, что увеличился спрос на круизы по Персидскому заливу на новогодние праздники.

— Кстати, очень хорошая альтернатива для проведения Нового года на шикарном лайнере по системе «все включено» с массой мероприятий на борту. Например, круиз с выходом из порта Дубай с размещением во внешней каюте обойдется в 62 тысячи рублей на человека с 30 декабря по 3 января по маршруту Дубай — Эль-Хасаб — остров Сир-Бани-Яс — Абу-Даби. Если сравнить стоимость обязательного новогоднего ужина в отелях ОАЭ, то выгоднее провести его на лайнере, потому что там он обойдется от 30 тысяч рублей, — отметила она.

Турагент также порекомендовала обратить внимание на колоритное направление со своим историческим наследием, обычаями и экзотикой — Саудовскую Аравию.

— Шикарные отели, красивейшее Красное море и с другой стороны Персидский залив. Конечно, это направление будет интересно не всем, так как все равно существуют ограничения в виде сухого закона, дресс-кода, на видео- и фотосъемку, — подчеркнула при этом Вера Трубицына. — Для въезда в страну требуется виза.

В какую страну проще оформить визу

Директор «Первого визового центра — Новосибирск» Екатерина Лещенко рассказала, что до конца 2024 года еще можно успеть оформить визы. Например, если рассматривать Европу, то сейчас хорошая одобряемость даже при отсутствии визовой истории у Италии. Испанцы рассматривают документы 3–4 недели — быстрее, чем итальянцы.

— В Грецию и Венгрию можно подать документы в ближайшее время, есть свободные места. Рассматривают примерно три недели, иногда даже быстрее. На Кипр, самое теплое зимнее место отдыха во всей Европе, ускоренная подача документов на визу также возможна — к Новому году как раз успеете, — перечисляет она. — Из азиатских стран в Китай визу можно получить без личного присутствия примерно за две недели. Индия выдает электронные визы максимум за три дня. Япония одобрит визу без вашего личного присутствия в консульстве за 10 дней.

Более экзотические страны тоже возможны, но с вылетом из Москвы — Мальдивы, Индия, Куба, Венесуэла Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











Екатерина Лещенко напомнила, что в декабре все консульства и визовые центры будут работать меньше из-за праздничных дней, поэтому с учетом ожидания визы лучше позаботиться о своих новогодних каникулах заранее.

— Особо рисковые могут успеть до конца года получить одни из самых дорогостоящих виз: в США (нужно пройти собеседование в другой стране), Австралию, Новую Зеландию (выдают электронные визы), — отметила она. — Я бы еще добавила из категории непривычных и пока еще редких направлений Саудовскую Аравию: визу туда мы тоже оформляем и достаточно быстро, за 3–4 дня. Может, кто-то скажет, что проще поехать в безвизовые ОАЭ, но, по оценкам наших клиентов, недавно побывавших там, у этой страны есть свой неповторимый колорит.

А сколько стоят авиабилеты?

Доступным именно в новогоднюю ночь эксперты называют Санкт-Петербург Источник: Мария Тищенко / NGS.RU











В сервисе для покупки авиабилетов «Авиасейлс» проанализировали ранние бронирования из Новосибирска на новогодние праздники и рассказали журналисту НГС о том, что большинство пассажиров (61%) отправятся отдыхать по России. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва (38%), Санкт-Петербург (31%), Сочи (5%), Калининград (2%) и Сургут (2%).

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Средняя длительность путешествия по России составит неделю, а 10% бронирований приходится на пассажиров с детьми.

— За рубеж забронировали 39% от всех перелётов из Новосибирска на новогодние праздники. Чаще других городов новосибирцы выбирают Ташкент (15%), Фергану (12%), Астану (10%), Алматы (9%) и Бангкок (8%). Зарубежные каникулы планируют в среднем на десять дней, а доля семейных путешественников составляет 9%, — добавили в сервисе.