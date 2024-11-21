«Задуматься нужно было еще летом»: остались ли выгодные туры на Новый год для новосибирцев и куда они все летят

Туры на Новый год в другие города и страны ответственные туристы бронируют еще летом, но что делать, если озадачился этим вопросом только сейчас? Журналист НГС узнала у экспертов, куда еще можно выгодно улететь, а по каким направлениям цены взлетели космически. Куда отправиться тем, кто хочет открыть для себя что-то новое, можно ли поймать самостоятельно недорогой билет и реально ли до праздничных каникул успеть оформить визу — в этом материале.
Остались ли выгодные варианты
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Карбаева говорит, что новогодние праздники традиционно считаются одним из пиков туристического сезона во многих странах.
— Задуматься о покупке тура на Новый год нужно было еще летом, но остаются туристы, которые ждут понижения цен на праздничные выходные, — отметила она. — Традиционно жители Новосибирска и Сибири в целом выбирают азиатские страны для новогодних путешествий, которые, в отличие от сибирских морозов, радуют теплой погодой круглый год. Сегодня смело можно говорить о том, что найти места в отелях хорошего уровня по адекватным ценам невозможно — много отелей уже в сентябре были на стопе продаж.
Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин добавил, что активное бронирование новогодних туров заканчивается уже в середине ноября. Как и места в популярных отелях — через пару недель выбирать будет уже не из чего, уверяет он.
По его словам, сейчас самый недорогой новогодний тур из Новосибирска — в Сочи: вылет 31 декабря на 13 ночей стоит от 116 тысяч рублей за двоих.
Абхазия обойдется от 128 тысяч на 10 ночей, среди плюсов — рубли, русскоязычное население, въезд по российским документам (детям в свидетельство обязательно нужен штамп о гражданстве), а также природа. Тур в ОАЭ будет стоить от 208 тысяч на 7 ночей)=.
— Если не хочется моря, а хочется побывать в Питере, то есть чартеры на новогодние даты — 28 декабря, 29, 31, а также 4 и 5 января. Тур в Питер на Новый год на двоих с вылетом, например, 31 декабря выйдет от 83 тысяч рублей на 4 ночи (с завтраками) или 93 тысячи на 7 ночей, — подсчитал Антон Захаркин.
Как отличаются цены до Нового года и после
Новый год, например, в Хургаде стоит от 210 тысяч на 12 ночей с питанием «всё включено» и вылетом 22 декабря, в Паттайе — от 310 тысяч на 12 ночей с 30 декабря).
— Из Новосибирска в Хургаду на Новый год попадает только одна дата вылета — 22 декабря на 12 ночей (возврат 3 января). Хорошая «немецкая тройка» Giftun Azur 3*(трехзвездочный отель. — Прим. ред.) с отличным питанием, с подогреваемым бассейном, с питанием «всё включено» и включенными обязательными ужинами стоит 306 тысяч за двоих. Но если полететь в этот отель 15 января, то тур на двоих на 12 ночей будет стоить уже 224 тысяч, — говорит о разнице в стоимости новогоднего и январского туров Антон Захаркин.
Правда, если будет ветер, то купаться будет не комфортно — как и в Дубае. Хотя там, добавляет Антон Захаркин, красиво отмечают Новый год.
— Стоит посмотреть. Вылеты каждый день, поэтому пока ещё можно «поиграть» датами и подобрать приличные варианты, — отметил он. — Можно улететь 25 декабря на 8 ночей в неплохой городской отель в Дубае Rove At The Park 3* от 251 тысяч за двоих с завтраками. А если вылетать 31 декабря, то тур обойдется уже в 282 тысячи на те же 8 ночей.
Директор туристического агентства «Сибирь Экспресс» Вера Трубицына говорит, что самым популярным направлением из Новосибирска на праздники остается Таиланд, поэтому по сравнению с обычным сезоном цена тура выше примерно на 50%.
— Для примера: вылет 9 декабря на 9 ночей на Пхукет (отель 3 звезды) стоит от 87 тысяч рублей на человека, а если смотреть вылет с 27 декабря, то уже от 138 тысяч. Плюс новогодние и рождественские ужины в отелях — от 5 тысяч рублей на человека, — пояснила она. — Если же смотреть 5 звезд, то удорожание от 100%, потому что качественные отели всегда пользуются спросом: их бронируют всегда заранее, уже летом, как только открываются продажи. Те, кто не успел купить по ценам раннего бронирования, должны быть готовы прилично переплатить по сверхконтрактным ценам.
По словам Анастасии Карбаевой, тур на Пхукет с захватом новогодней ночи и вылетом 25 декабря на 6 ночей (+1 ночь в самолете) в отеле The Natural Resort 3* на базе завтраков обойдется в 177 тысяч рублей на двоих, а на 9 ночей уже будет стоить 276 тысяч. А если туристы захотят отправиться на море на новогодние каникулы, то этот же отель с 5 января на 6 ночей обойдется в 277 тысяч рублей.
Какие направления наиболее дорогие
По словам Антона Захаркина, одни из самых дорогих новогодних туров — на Хайнань, особенно, если отели выбирать приличные. Тур с 29 декабря на 6 ночей в отеле Wyndham Sanya Bay 5* с завтраками обойдется в 365 тысяч рублей за двоих.
При этом ещё дороже обойдётся новогодний тур на вьетнамский Фукуок (вылет из Новосибирска с дозаправкой в Казахстане). Новогодний рейс всего один — 28 декабря, продолжительность тура — 10 ночей. Минимальная стоимость на двоих с завтраками начинается от 447 тысяч рублей.
Для тех, кто хочет нового
Анастасия Карбаева подчеркивает, что если туристы готовы лететь с пересадками, то стран для отдыха становится больше: смело можно добавить Мальдивы, Сейшелы, Кубу, Венесуэлу, Вьетнам, Маврикий, Индонезию и так далее — главное, чтобы бюджет позволял и были силы на все перелеты.
Вера Трубицына заметила, что увеличился спрос на круизы по Персидскому заливу на новогодние праздники.
— Кстати, очень хорошая альтернатива для проведения Нового года на шикарном лайнере по системе «все включено» с массой мероприятий на борту. Например, круиз с выходом из порта Дубай с размещением во внешней каюте обойдется в 62 тысячи рублей на человека с 30 декабря по 3 января по маршруту Дубай — Эль-Хасаб — остров Сир-Бани-Яс — Абу-Даби. Если сравнить стоимость обязательного новогоднего ужина в отелях ОАЭ, то выгоднее провести его на лайнере, потому что там он обойдется от 30 тысяч рублей, — отметила она.
Турагент также порекомендовала обратить внимание на колоритное направление со своим историческим наследием, обычаями и экзотикой — Саудовскую Аравию.
— Шикарные отели, красивейшее Красное море и с другой стороны Персидский залив. Конечно, это направление будет интересно не всем, так как все равно существуют ограничения в виде сухого закона, дресс-кода, на видео- и фотосъемку, — подчеркнула при этом Вера Трубицына. — Для въезда в страну требуется виза.
В какую страну проще оформить визу
Директор «Первого визового центра — Новосибирск» Екатерина Лещенко рассказала, что до конца 2024 года еще можно успеть оформить визы. Например, если рассматривать Европу, то сейчас хорошая одобряемость даже при отсутствии визовой истории у Италии. Испанцы рассматривают документы 3–4 недели — быстрее, чем итальянцы.
— В Грецию и Венгрию можно подать документы в ближайшее время, есть свободные места. Рассматривают примерно три недели, иногда даже быстрее. На Кипр, самое теплое зимнее место отдыха во всей Европе, ускоренная подача документов на визу также возможна — к Новому году как раз успеете, — перечисляет она. — Из азиатских стран в Китай визу можно получить без личного присутствия примерно за две недели. Индия выдает электронные визы максимум за три дня. Япония одобрит визу без вашего личного присутствия в консульстве за 10 дней.
Екатерина Лещенко напомнила, что в декабре все консульства и визовые центры будут работать меньше из-за праздничных дней, поэтому с учетом ожидания визы лучше позаботиться о своих новогодних каникулах заранее.
— Особо рисковые могут успеть до конца года получить одни из самых дорогостоящих виз: в США (нужно пройти собеседование в другой стране), Австралию, Новую Зеландию (выдают электронные визы), — отметила она. — Я бы еще добавила из категории непривычных и пока еще редких направлений Саудовскую Аравию: визу туда мы тоже оформляем и достаточно быстро, за 3–4 дня. Может, кто-то скажет, что проще поехать в безвизовые ОАЭ, но, по оценкам наших клиентов, недавно побывавших там, у этой страны есть свой неповторимый колорит.
А сколько стоят авиабилеты?
В сервисе для покупки авиабилетов «Авиасейлс» проанализировали ранние бронирования из Новосибирска на новогодние праздники и рассказали журналисту НГС о том, что большинство пассажиров (61%) отправятся отдыхать по России. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва (38%), Санкт-Петербург (31%), Сочи (5%), Калининград (2%) и Сургут (2%).
Средняя длительность путешествия по России составит неделю, а 10% бронирований приходится на пассажиров с детьми.
— За рубеж забронировали 39% от всех перелётов из Новосибирска на новогодние праздники. Чаще других городов новосибирцы выбирают Ташкент (15%), Фергану (12%), Астану (10%), Алматы (9%) и Бангкок (8%). Зарубежные каникулы планируют в среднем на десять дней, а доля семейных путешественников составляет 9%, — добавили в сервисе.
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