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Развлечения Дешевле остаться дома? Смотрим, как выросли цены на подъемники в Шерегеше в новом сезоне

Дешевле остаться дома? Смотрим, как выросли цены на подъемники в Шерегеше в новом сезоне

В Шерегеше выросли цены на ски-пассы в новом сезоне

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15 комментариев

Цены на подъемники на горнолыжном курорте повышаются каждый год

Стоимость подъемников для лыжников и сноубордистов в Шерегеше выросла в новом сезоне. Информацию об актуальных ценах опубликовали на сайте компании «Каскад», которой принадлежат подъемники, расположенные в секторах А и Б, и в официальном телеграм-канале «Сектор Е Шерегеш».

Разовый подъем в секторах А и Б обойдется от 155 рублей (ленточный траволатор, которым пользуются дети и начинающие катальщики) до 420 рублей (канатная дорога «Восток», поднимающаяся к середине горы к основанию двух синих трасс).

Цены с прошлого сезона подросли в среднем на 12%

Выросли цены и на абонементы: стоимость четырехчасового ски-пасса составит 2 тысячи 300 рублей, однодневного — 3 тысячи 200 рублей, 5 тысяч 750 рублей на 2 дня и 8 тысяч 350 рублей на 3 дня. Подорожание составило от 10% (абонементы) до 13% (вечернее катание, во время которого все остальные ски-пассы не действуют).

В расположенном на противоположном склоне горы Зеленая секторе Е стоимость разового подъема в новом сезоне составит от 120 рублей (катание в трюковом парке) до 420 рублей (основной подъемник). Однодневный ски-пасс обойдется взрослому лыжнику или сноубордисту в 2 тысячи 900 рублей, ребенку — в 2 тысячи 200 рублей. За абонемент на три дня катания придется раскошелиться на 7 тысяч 200 рублей (взрослый) или 7 тысяч 400 и 5 тысяч 800 рублей соответственно.

В этом сезоне приобретать ски-пассы придется и инструкторам: для них на курорте ввели аккредитацию, с целью не допустить на склоны учителей, не имеющих тренировать начинающих лыжников. Правда сами инструкторы заявили, что новая система наоборот приведет к повышению травматизма: условия для аккредитации для них невыгодны, и в результате количество тренеров сильно уменьшится, а на склонах окажется слишком много начинающих лыжников и сноубордистов.

Ранее НГС писал о том, как Горный Алтай понемногу становится все менее доступным для сибиряков. Причина — в его все большей популярности у москвичей.

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Шерегеш Горные лыжи Горнолыжный курорт Повышение цен
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Комментарии
15
265889986
33 минуты
Своих не бросим, если что ,ещё добавим.
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
44 минуты
На маргазу вся маргаза и потилипат. Я еслиф чессно нилюблю и ни фанатею от снега да лыж. Ну што там добраго? Я помню класси в 8-ом три рас передавала те лыжы, опой с горки и на карачках. Ну их, те лыжы у дупу. Я п зимою тока в коми-край к Паму, тодысь и ош-шмыну поехала бэ за помощью и пацказочками. А маргазинские приколы с покатушками-не. Нимаё эта....😒
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