Дешевле остаться дома? Смотрим, как выросли цены на подъемники в Шерегеше в новом сезоне

Цены на подъемники на горнолыжном курорте повышаются каждый год Источник: Анна Скок / NGS.ru











Стоимость подъемников для лыжников и сноубордистов в Шерегеше выросла в новом сезоне. Информацию об актуальных ценах опубликовали на сайте компании «Каскад», которой принадлежат подъемники, расположенные в секторах А и Б, и в официальном телеграм-канале «Сектор Е Шерегеш».

Разовый подъем в секторах А и Б обойдется от 155 рублей (ленточный траволатор, которым пользуются дети и начинающие катальщики) до 420 рублей (канатная дорога «Восток», поднимающаяся к середине горы к основанию двух синих трасс).

Цены с прошлого сезона подросли в среднем на 12% Источник: kaskad-gesh.ru











Выросли цены и на абонементы: стоимость четырехчасового ски-пасса составит 2 тысячи 300 рублей, однодневного — 3 тысячи 200 рублей, 5 тысяч 750 рублей на 2 дня и 8 тысяч 350 рублей на 3 дня. Подорожание составило от 10% (абонементы) до 13% (вечернее катание, во время которого все остальные ски-пассы не действуют).

В расположенном на противоположном склоне горы Зеленая секторе Е стоимость разового подъема в новом сезоне составит от 120 рублей (катание в трюковом парке) до 420 рублей (основной подъемник). Однодневный ски-пасс обойдется взрослому лыжнику или сноубордисту в 2 тысячи 900 рублей, ребенку — в 2 тысячи 200 рублей. За абонемент на три дня катания придется раскошелиться на 7 тысяч 200 рублей (взрослый) или 7 тысяч 400 и 5 тысяч 800 рублей соответственно.

В этом сезоне приобретать ски-пассы придется и инструкторам: для них на курорте ввели аккредитацию, с целью не допустить на склоны учителей, не имеющих тренировать начинающих лыжников. Правда сами инструкторы заявили, что новая система наоборот приведет к повышению травматизма: условия для аккредитации для них невыгодны, и в результате количество тренеров сильно уменьшится, а на склонах окажется слишком много начинающих лыжников и сноубордистов.