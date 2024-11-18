«Кто быстрее нажмет на кнопку»: новосибирец сыграл в «Свою игру» — как проходил отбор

Были моменты в игре, когда у Василия был лучший счет среди соперников Источник: Скриншот выпуска передачи «Своя игра»











Специалист по информационной безопасности из Новосибирска Василий Тулубаев сыграл в «Свою игру».

«Своя игра» — российская телеигра-викторина, которая выходит на канале НТВ, является одной из локализованных версий американской телевикторины Jeopardy! («Рискуй!»). Ведущий программы — Пётр Кулешов. Выходит с 1994 года.

Василий рассказал журналисту НГС, что отправил заявку в начале 2023 года, а через полгода на почту пришел тест, который нужно было пройти: ответить за определенное количество времени на 20 вопросов, чтобы было 60% правильных ответов. В конце 2023 года Василия пригласили на очный тур в Москву, куда он съездил в марте 2024 года.

— Это был пробный бой еще с двумя претендентами. Редакторы телепрограммы решали, кто им понравился больше, кто лучше смотрится в кадре, как себя ведет. В течение двух недель написали, что я прошел, и позвали на съемки, — вспоминает Василий Тулубаев.

Саму игру записывали в сентябре.

Василий говорит, что в один день снимается сразу несколько выпусков передачи Источник: Василий Тулубаев











Василий замечает, что в нашем городе Новосибирским клубом интеллектуальных игр проводится офлайн-версия «Своей игры», похожая на программу, и, по его мнению, вопросы в телевизионной версии немного полегче:

— На съёмках поэтому важен соревновательный аспект: кто быстрее нажмет на кнопку. Первые два раунда с этим у меня было хорошо. Если бы я не торопился и не играл аукционы, может, лучше был бы результат. Потом соперники начали обжимать на кнопке, а номинал вопросов был дороже. Так сложилось, что к финалу у меня было около 5 000 очков, а у соперников 10 тысяч и 20 тысяч, так что в финале уже ничего не решалось, поэтому я просто поставил красивую цифру-ставку, но не ответил на последний вопрос.

Василий Тулубаев планирует участвовать в «Своей игре» снова: теперь заявку он может подать через год после эфира.

— Пока я буду играть в местных чемпионатах по «Своей игре» и готовиться к новому отбору, чтобы улучшить свой результат и постоять за родной Новосибирск. Я призываю всех, кто любит эту игру, участвовать в телевизионной версии. Это шоу, которое популяризирует интеллектуальные игры. Мне понравилось: атмосфера хорошая, редакторы милые, подбадривающие, чтобы ты себя свободно, раскрепощенно чувствовал, — говорит Василий Тулубаев.