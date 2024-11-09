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Страна и мир мнение Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов

Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов

Вернувшись домой, Ольга Чиги рассказала об обстановке на полуострове

739
25 комментариев

Ольга отправилась в Крым с семьей

Жительница Екатеринбурга, блогер Ольга Чиги, этой осенью отдохнула в Крыму. Она отправилась на полуостров с семьей и друзьями, провела там несколько недель и, вернувшись, поделилась опытом с E1.RU. Публикуем колонку Ольги о том, дорого ли отдыхать в Крыму, зачем туристов преследуют дроны, и что делать, если город вдруг начнут обстреливать.

Далее — от первого лица.

В этом сентябре мы отправились в Крым. Ехать туда было немного тревожно, но нас позвали на свадьбу, и решились. Собрались большой компанией из шести взрослых и одного ребенка.

Долго выбирали, как же все-таки добираться. Вариантов было несколько:

  • ехать на машине;

  • самолетом до Москвы, а оттуда поездом;

  • самолетом до Сочи и оттуда поездом;

  • поездом из Екатеринбурга.

Мы выбрали дорогу поездом, так как это выходило бюджетнее, удобнее и быстрее. С нами ехали люди разных возрастов: от 4 до 76 лет. Выбрали плацкарт, потому что эти вагоны были новее, к тому же в них работал кондиционер, были душ, туалет даже на станциях. А еще в поезде был вагон-ресторан. Билет Екатеринбург — Симферополь вышел в 8800 рублей на человека.

Сколько стоит питание в поезде? Мы специально сходили на разведку в вагон-ресторан, подача блюд там столовская, но по цене, конечно, дороже. Например, борщ стоил 290 рублей, оливье — 170. Нам не понравилось, что повара готовят не из-под ножа, а подают полуфабрикаты из распределительных центров в Омске и Симферополе. Конечно, это чувствуется.

Почему боятся Крымского моста

Многие боятся ехать через Крымский мост. Переживают из-за новостей о его подрывах. За час до моста у поезда 30-минутная остановка. На станции проходит проверка всех вагонов внутри и снаружи. Проводники предупреждают, что во время движения по мосту нельзя ходить и ничего снимать, так как это стратегический объект. Сам мост мы проехали буквально за 20 минут и оказались в Крыму.

По приезде нас встретили друзья, но если вы хотите добираться от вокзала самостоятельно, не забывайте, что привычного такси здесь нет. Из сетевых агрегаторов есть «Максим», а остальные — местные фирмы. Кстати, поездки там дешевле, чем у нас.

В Крыму отсутствуют привычные нам «Пятерочки», «Магниты» и «Перекрестки». Есть своя сеть продуктовых магазинов, она называется «Пуд». Нам показалось, что продукты на полуострове дешевле, чем у нас. Например, помидоры стоили 100–130 рублей, баклажаны — 50 рублей, арбузы по 10 рублей за кг. За овощами и фруктами можно ходить на разные рынки. Интересно, что магазины в основном работают до 19:00–20:00. Круглосуточных крайне мало.

Навигаторы глушат

Мы жили в самом Симферополе, сняли очень уютные апартаменты в новом доме недалеко от центра. По стоимости вышло 3800 рублей за сутки на четверых взрослых и одного ребенка. Но вариантов там много: и дешевле, и дороже.

За время отпуска мы хотели побывать в разных городах и поэтому сняли авто. В нашем случае это минивэн на 8 человек. Сутки стоят 4500 рублей. Нужно оставить компании депозит в 20 тысяч рублей. Забираете машину с полным баком и отдаете так же. Кстати, бензин в Крыму на 10 рублей дороже.

Из общественного транспорта в Крыму очень развиты троллейбусы, на них можно объехать почти весь полуостров. Также в некоторых местах есть трамваи, но они встречаются крайне редко.

По всему Крыму сделаны идеально ровные дороги. Они такие практически в каждой деревне. Но есть проблемы с любым навигатором. Местные говорят, что их там глушат. Бывало едешь, едешь — и хоп! Навигатор показывает, что ты плывешь в море. Из-за таких проблем мы много раз уезжали не туда, терялись и пропускали повороты.

Что смотреть в Крыму

В Крыму есть огромное количество мест, которые нужно обязательно посетить, потому что природа и виды невероятные!

  • Белая скала. Два раза в день там перегоны лошадей, и это очень красиво;

  • тропа Голицына. По дороге будут шикарные виды;

  • винный завод «Золотая балка». Билет с дегустацией и экскурсией на завод стоит 800 рублей;

  • парк львов «Тайган». Многие за ними следят на YouTube. Там огромное количество животных. Билет для взрослого — 1500 рублей, для детей — 1000.

О крымских чебуреках ходят легенды — но надо знать места, где их покупать

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И, конечно, в Крыму нужно купаться в море. Оно кристально чистое, на побережье много смотровых площадок, и это всё бесплатно!

Мы гуляли по Симферополю, Судаку, Новому Свету, Ялте и Евпатории. Везде много разных кафе на любой вкус и кошелек! Рекомендую обязательно попробовать крымские чебуреки — просто космос. Но лучше спросить у местных, где они самые топовые. Мы, например, зашли в чебуречную, которая работает с 40-х годов. Один чебурек там стоит от 120 рублей (они огромные).

О страхах

Страх в Крыму присутствует. У нас мы не видим ничего такого. На улицах много военной техники, я никогда в жизни столько не видела. В городах вы везде видите укрытия, практически на каждом шагу. А гуляя по набережной, обязательно встретите мешки с песком, за которые нужно прятаться во время обстрела. От этого тоже бросает в холод.

По всему полуострову стоят укрытия

В первый день нашего приезда мы заселились в апартаменты и вечером пошли жарить шашлык. Над нами летал дрон, он просто преследовал нас, пока мы не ушли в дом. Что это было и зачем — непонятно. И таких ситуаций в Крыму было огромное количество.

На второй день свадьбы, в деревне у моря, мы слышали примерно 30-минутную стрельбу из калашникова. Всем было не по себе. Мы думали даже уехать, но местные реагируют спокойно и говорят, что это, скорее всего, были учения.

Несмотря на это, Крым достоин посещения. Там невероятные виды, воздух, от которого кружится голова. Чистейшее море, южный вайб, много фруктов, шашлыков, вина, ялтинского лука и других вкусных блюд!

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Крым Отдых Туризм Симферополь Отпуск
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Комментарии
26
mirror
12 минут
Даром бы туда не поехала, а тем более ещё и деньги платить. Пусть роттенберги и прочие из свиты туда ездят.
Aнгличанка Гадит
13 минут
Моя маменька мне говорила, что если будешь для развлечения прыгать на ходу с поезда или трамвая, лазать по горам без страховки и в неподходящую погоду, распивать подозрительные спиртные напитки с подозрительными незнакомцами в парках и скверах, отдыхать в опасных регионах, то есть большая вероятность нарваться на опасности и неприятности.
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