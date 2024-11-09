«Здесь дешевле, чем в США»: сибирячка стала женой корейца и построила успешный бизнес с оборотом в миллионы долларов

Сибирячка уехала в Южную Корею сразу после окончания НГУ Источник: Инна Антонова











Инна Антонова переехала в Южную Корею в 2011 году. До этого, будучи студенткой факультета востоковедения НГУ, несколько раз была там на стажировке. После получения диплома выпускницу, свободно говорящую на корейском, пригласили в эту экзотическую страну на работу. В Пусане сибирячка встретила своего будущего мужа, родила двоих детей и открыла свой собственный бизнес в сфере медицинского туризма. Первое время Инне пришлось привыкать ко всему: от специфической еды, до не менее специфических традиций. Сейчас Инне 37 лет, ей удалось понять непростой азиатский менталитет и даже полюбить Страну утренней свежести, которая стала для нее домом. Об экзотической кухне, отношениях в корейской семье и тоске по Родине сибирячка поговорила с корреспондентом НГС.

«Корея казалась чем-то неизведанным и экзотическим»

В 2000-х Корея была еще достаточно экзотической страной для россиян Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Инна окончила школу в Кузбассе и поступила в Новосибирский государственный университет на факультет востоковедения. На этом направлении можно было выбрать языковую специализацию — Япония, Китай или Корея. Первые две считались более престижными, так как взаимоотношения между Россией и этими странами были достаточно развитыми. Корея казалась чем-то неизведанным и экзотическим. А пока Инна размышляла над выбором все специализации разобрали и ее автоматом зачислили в корейскую группу. Так начался ее долгий и увлекательный путь в Страну утренней свежести.

— Тогда все говорили про Японию, потому что это всё такое современное, там ВВП, хорошо живущая страна. Китай, это ну просто огромный, много китайцев и, наверное, есть какая-то связанная работа, — вспоминает Инна Антонова, — И это очень круто сыграло в моей жизни, потому что Корея тогда активно привлекала иностранных специалистов, которые учат язык. Нам давали стажировки, нас брали на работу.

После окончания вуза Инну пригласили на работу в медицинскую компанию. Владение языком, понимание русской и европейской ментальности очень пригодились девушке. В Пусане она поступила в магистратуру и стала работать. Вскоре встретила своего будущего мужа.

«Хватит шашни крутить с какой-то иностранкой»

Инна встретила в Корее своего мужа и родила двоих детей Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

На первых свиданиях, вспоминает сибирячка, будущий супруг, понимая, что общается с иностранкой, старался говорить на английском. Однако, Инна блеснула знаниями корейского и с тех пор этот язык основной в их семье. Пара встречалась уже три года, когда его родители предложили познакомиться с избранницей.

— Папа мужа его позвал и говорит: «Слушай, ну ты уже большой мальчик, я слышал, что у тебя там какая-то иностранка, хватит там шашни крутить, найди давай себе достойную корейскую жену и уже подумай о браке». На что мой муж говорит: «Вообще-то у нас все серьезно». Мой свекор собрал семейный совет с тремя братьями, и они обсуждали, насколько вообще можно впустить в семью иностранку. Два были за, два — против. Отец моего мужа был за, потому что он христианин, и все мы под Богом едины, — с юмором вспоминает Инна.

Русская девушка в знакомстве с родителями не видела ничего особенного — обычная ситуация. Однако будущий супруг насторожил еще на стадии подготовки к «представлению невесты». Он сказал, что нужно сменить одежду. Привычные джинсы и кроссовки были сразу отвергнуты им. Пришлось купить юбку, пиджак, туфли и собрать волосы в более сдержанную прическу. А дальше сибирячку ждал сюрприз. В ресторане пару встретили более двадцати человек — собрались, как оказалось, все родственники.

Сближение с семьей жениха проходило постепенно и специфически Источник: Инна Антонова











Свекр и свекровь рассчитывали, что избранница их сына должна стать идеальной корейской женой. Об этом отец будущего супруга рассказал Инне при очередной встрече, используя экзотическую метафору. Это сейчас девушка относится к этому с юмором, а на момент случившегося была, мягко говоря, в шоке.

— Свекор говорит: «Ты знаешь, если взять австралийскую корову, привезти ее в Корею и три года держать в стойле с корейскими коровами, она становится корейской коровой. Так что не переживай, мы из тебя тоже кореянку сделаем». Я просто в шоке от таких сравнений была. Проглотила и про себя думаю: «Не буду я становиться корейской коровой». В принципе, мы потом еще притирались, но через пару лет они поняли, что я кореянкой не буду и переделать меня не удастся. Если первое время это смущало, то сейчас они чувствуют плюсы, потому что у нас дети более развитые и открытые миру, разносторонние, не такие, как обычные корейские дети, — уверенна в правильности своих позиций героиня материала.

«Старший понимает русский, но говорит по-корейски»

Старший сын Инны понимает русскую речь, младший не знает родного языка матери Источник: Инна Антонова / NGS.RU











Сейчас у Инны два сына — 7 и 11 лет. Оба мальчика родились в Корее. Когда на свет появился первенец, сибирячка старалась прививать ему лучшее из русской культуры: учила языку, читала сказки. Со временем сын научился самостоятельно писать и читать на русском языке, несколько раз бывал в России. Но в период пандемии фокус родительницы сместился на спасение бизнеса.

— У нас было семь туристов в год, это вообще ни о чем. Поэтому мы сильно сократили расходы, включая поездки в Россию. Мы начали забрасывать русский, стал подрастать второй сын. А все окружение корейское: бабушка, дедушка, садик, школа. Поэтому старший только понимает, но отвечает в основном на английско-корейско-русском, а младший совсем не знает русского, — рассказывает Инна.

По праздникам — блинчики и пельмени

Русскую кухню в семье Инны оценили только дети Источник: Инна Антонова











С русской кухней не сложилось. Если до свадьбы супруг Инны мог есть гречку с тушенкой, которую ему подавала невеста, то в браке вовсе отказался от этой экзотики. А вот детям кое-что пришлось по вкусу.

— В Корее очень любят мясо, но практически всё они сильно заправляют овощами или соусами, чтобы не пахло животиной. А у нас котлета или пельмени, это же вкус мяса. Поэтому муж не ест русскую еду вообще, разве что шашлык, когда ездит в Россию. И то с аджикой. Что касается детей, то мы печем блинчики, им нравится. Мы варим пельмени. Это любимая детская еда, — делится Инна.

«Суп из собаки готовят только пенсионеры в деревнях»

Легенды о блюдах из собак не лишены правдивости Источник: Инна Антонова











В Корее дома готовят мало и редко. В основном пользуются доставкой еды, в крайнем случае — полуфабрикатами. Страна богата морепродуктами, здесь любят кипящие супы. Для большинства иностранцев существует миф об особом гастрономическом пристрастии корейцев — блюдах из мяса собаки. Инна рассказывает, что собак здесь действительно едят. Но это уходящая традиция, с которой можно столкнуться в провинции и поддерживают ее в основном пожилые люди, уверенные, что собачье мясо очень полезно для здоровья. Современные же корейцы наоборот, чувствуя вину за истребление животных, создали вокруг четвероногих настоящий культ.

— У нас есть детские сады для собак, больницы, парки, парикмахерские, спа-центры, даже автобусы для собак. Они настолько сильно сейчас занимаются своими питомцами, что кажется, они отрабатывают вековую карму перед животными, за то, что они их всю жизнь ели. Собак действительно едят, но это не так, что ты приходишь в магазин, и там лежит тушка поросенка и тушка Бобика. В ресторане ты не закажешь суп из собаки. Это возможно в какой-нибудь деревне, в подворотне, где будет маленькая избушка на курьих ножках, где 80-летняя бабуся варит этот суп. И это кормовая порода, которую выращивают на заводе. Это не так, что ты сегодня с ним играл в мячик, а завтра он у тебя варится, — поясняет сибирячка.

В Корею едут делать пластику, ЭКО и лечить рак

Свою компанию в Корее Инна открыла в 2017 году Источник: Инна Антонова











В 2017 году Инна решила открыть собственную компанию в сфере медицинского туризма. Основной функционал — полное сопровождение пациентов в Корее. Если гражданин любой другой страны хочет подлечиться, пройти обследование, сделать пластику, то он может обратиться в специализированную фирму и ему организуют все — от покупки билетов, брони места проживания, до организации поставок необходимых лекарств. В Корею приезжают, чтобы лечить рак или проводить операции на сердце, пользуются спросом услуги пластических хирургов и эстетической дерматологии, лечение бесплодия и ЭКО.

— В 2009 году в Корее вышел закон, что местные клиники могут принимать иностранных пациентов. Специалистов не было, поэтому нужны были русскоязычные переводчики. В 2017 году я открыла свою компанию. В Новосибирске еще хоть как-то лечат, есть серьезные центры, клиника Мешалкина, например. А есть Уссурийск или Камчатка, где один ревматолог на весь полуостров. Из Владивостока до нас лететь полтора часа, а до Москвы — восемь, поэтому проще прилететь сюда, — рассказывает о своей работе Инна.

Агентство медицинского туризма, созданное россиянкой, в год принимает более 1200 туристов, помогает найти нужного врача, подходящую клинику и организовать пребывание в Корее. За услугами обращаются бизнесмены и в целом обеспеченные люди, потому что соответствующий сервис требует определенных затрат. Конечная цена сопровождения формируется, в том числе и из прайс-листа конкретной клиники. Однако, стоимость лечения в Южной Корее примерно в два раза ниже, чем в Европе и США, и на 20-30%, чем в Израиле. Также цены на аналогичные медуслуги дешевле, чем в Китае или Сингапуре. При желании для заказчика организуют полный чек-ап в клинике или бьюти-тур, так как Корея известна своей косметикой.

В основном за услугами обращаются пациенты для обследования или незначительного лечения. Средний чек такого клиента составляет примерно 5-6 тысяч долларов. Есть категория людей, которые нуждаются в серьезном лечении и операциях, например в случае онкологии. Сопровождение таких случаев обойдется примерно в 25 тысяч долларов.

Не могу сказать в глаза: «Я с вами не согласна»

В Корее важны традиции и уважительное отношение к старшим Источник: Инна Антонова











Инна рассказывает, что менталитет корейцев строится на традиционализме, взаимовыручке и патриотизме. Они любят свою страну, чтут старших, а родителям в Корее нельзя отказывать ни в чем и это буквально.

— Например, когда у нас родился первый ребёнок, была зима, ему было четыре месяца, и мы его вечером искупали, помыли, покормили и усыпили. Звонит отец мужу и говорит, что скучает по внуку. Надо ехать, отказать не можем. Мы едем к родителям 40 минут, папа играет с ребёнком полчаса и говорит: «Ну ладно, я спать пошёл, а то мне завтра на работу». Потом я полночи усыпляю ребенка снова. Спустя годы, конечно, я поняла, что мы действительно не можем сказать родителям нет. Это азиатская культура, даже, когда ты не согласен, нужно сделать вид, что ты согласен, очень хочешь, но, к сожалению, не получается, — рассказывает о секретах общения с корейцами Инна.

По словам сибирячки, в Корее очень безопасно. Здесь низкий уровень преступности и высокий уровень культуры и уважения к закону.

— Они неагрессивные, очень дружелюбные люди. Корейцы воспитаны уже так поколениями, что здесь совершенно безопасно гулять, никто у тебя ничего не сворует, — описывает обстановку Инна. — Мы приходим в кафешку, можем положить свой айфон, поставить дорогую сумку на стол и пойти делать заказ. Никто в жизни чужие вещи не возьмет, они очень законопослушные и такие ответственные люди.

Корейцы уже 70 лет живут в состоянии временного перемирия

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О соседстве с Северной Кореей в стране особо не думают. Южане уверены в силе своей армии и защищенности границ. Два государства находятся в состоянии временного перемирия с 1953 года.

— Официальная позиция Сеула говорит о том, что Корея, конечно же, за мирное объединение, потому что одна нация, одна история, один язык и за мирное объединение мы, конечно же, тут топим. Но по факту мы понимаем, что это не надо ни мне, ни моей коллеге по работе, потому что у нас разница в доходах с Севером огромная, — делится мнением девушка, — Для того, чтобы поднять Северную Корею хотя бы на какой-то уровень, нам нужно половину своей зарплаты отдавать. А кому это надо? У нас уже сильная разница и в менталитете, и в поколениях, у нас уже нет ни у кого там родственников.

«Во мне плачут мои внутренние березки»

Инна хочет, чтобы русская культура была близка ее детям Источник: Инна Антонова











Последний раз в России Инна была три года назад. Приезжая на Родину чувствует себя иностранкой, так как с трудом ориентируется в современном российском быту: начиная от способов оплаты в транспорте и заканчивая ресторанными меню.

— У моего свекра так и не получилось сделать из меня мраморную корейскую говядину, и я навсегда в своей голове и в своей душе остаюсь русской. Первые годы я скучала по людям, потом по еде, котлетам и гречке. Потом я скучала по улочкам Академгородка. Во мне плачут мои внутренние березки, периодически, накатывает щемящая тоска. Когда я езжу в Россию на пару недель, этого вполне хватает на пару лет, — делится своей тоской по России Инна. — Может быть, когда-нибудь, я поживу еще в России, может быть, мои дети когда-нибудь вспомнят свои корни и захотят там поучиться. Если всё будет благополучно на тот момент я только двумя руками буду «за», — добавляет сибирячка.