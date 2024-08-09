Счастье как госполитика: сибиряк живет в Непале и водит экскурсии в Бутан — там соблюдают дизайн-код и учат улыбаться

Уже 13 лет Алексей Гавинский живет в Непале Источник: Алексей Гавинский











Непал — государство с населением около 30 миллионов человек, граничащее с Индией и Китаем. Бутан — соседнее королевство, где живет около 1 миллиона человек. Алексей Гавинский жил на Алтае, но 13 лет назад оказался в Непале, работал как волонтер и постепенно организовал небольшой туристический бизнес для русских и европейцев. Сначала просто содержал гестхаус, а в последние годы стал работать гидом в Бутан, куда сегодня попасть непросто. Эта экзотическая страна с удивительной культурой и особым отношением к жизни лишь недавно стала открыта для иностранцев: раньше количество виз в год было ограничено. Сейчас Бутан привлекает искателей духовных учений, так как буддизм здесь — государственная религия. А за уровнем счастья населения следит специальный правительственный орган.



В Непале живет около 120 народностей, практически у всех есть свой язык, но непальский — это как русский в России — объединяет всех. Бутан — очень закрытое королевство, где до 2008 года была установлена абсолютная монархия. Здесь следят за сохранением культуры и традиций страны, поэтому визовый и иммиграционный контроль — очень строгий. Алексей Гавинский — коренной сибиряк: школу окончил в Бийске, университет — в Томске, долгое время жил на Алтае. А сейчас его дом Катманду — столица Непала. Алексей работает гидом в закрытое королевство Бутан, ему 52 года и уже четверть своей жизни он провел в Южной Азии.



— Меня всегда очень тянуло в Азию, привлекали Непал, Гималаи, Тибет. Я читал книги, смотрел фильмы. У меня была мечта пожить не туристом среди людей, посмотреть, как здесь все устроено. Это было все в значительной степени спонтанно и у меня не было долгосрочного плана, я тогда не знал, что я останусь здесь надолго, — вспоминает Алексей Гавинский.

Раньше правительство Бутана выдавало не более 2000 туристических виз в год, сейчас такого лимита уже нет Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

«В свое родное Катманду»

Приехав в Катманду, сибиряк начал участвовать в реставрации одного из местных буддийских храмов. Никакого особого «адаптационного периода» не ощутил. С культурой Непала был знаком благодаря тибетскому буддизму, которым увлекся еще в Томске. Но первое время сибирская ментальность давала о себе знать. Алексею пришлось скорее не приобретать новые навыки, а избавляться от старых привычек.



—Я всю жизнь до этого прожил в Сибири. И мы — сибирские парни — ходим немного с оглядкой по нашим улицам. Когда я приехал сюда, у меня это было инстинктивно. Но когда дошло, мне очень сильно понравилось ощущение безопасности здесь. Непальцы в основной массе добрые люди. Для меня это был контраст. Мы, сибиряки, на самом деле, где-то очень глубоко внутри тоже все добрые люди, но, чтобы до этой доброты достучаться, нужно какое-то время. А непальцы естественно расслаблены, у них нет ожидания чего-то плохого от мира, — делится впечатлениями сибиряк.

В Непале много буддийских храмов и монастырей, которые посещают туристы Источник: Алексей Гавинский











Ксенофобии в Непале не существует как таковой. Здесь живут около 120 народов, каждый со своими культурными особенностями. В основном исповедуют индуизм и буддизм, а непальский — это государственный язык, как русский в многонациональной России. К иностранцам здесь очень хорошее отношение. Со своей «святой простотой» и искренней открытостью непальцы манерой общения могут немного шокировать туриста.



— Они очень пытливые и чувство дистанции у них меньше, чем у нас. Они как-то сразу могут впрыгнуть в свое личное пространство и каким-то образом его раскачивают. Но это происходит от того, что им просто очень интересно общаться, — добавляет Алексей Гавинский.



А еще у непальцев есть табу — кричать на человека и вообще оказывать какое-то давление или оскорблять. Таким образом можно поставить оппонента в позицию «потери лица». Если есть какие-либо претензии или замечания, то донести их стараются максимально мягким способом.

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В Непале живут около 120 разных народов. В Бутане — 22 Источник: Алексей Гавинский











Еще работая волонтером, сибиряк стал задумываться о туристическом бизнесе. Сначала проводил экскурсии для друзей из России, потом решил организовать небольшой гестхаус для искателей духовных практик.



— Здесь находится ступа Сваямбу, это древнейшая буддистская ступа и она невероятно святая в буддийском мире. Та аудитория, которую я предполагал для этого мини-отеля, это были паломники, кто приезжает, кто медитирует в тишине, спокойствии и уюте. Я открыл этот гестхаус, начал его развивать. Первое время все, что я зарабатывал, вкладывал в улучшение этого отеля, — вспоминает Алексей.



Здесь же в Катманду Алексей встретил свою будущую супругу, которая приехала в Непал из Санкт-Петербурга. Жизнь наладилась, динамика, колорит и особенности менталитета стали понятными и вполне комфортными. И в конце концов недавний волонтер, а теперь владелец небольшого отеля, стал чувствовать себя в экзотической стране как дома.

Со своей супругой Валерией Алексей встретился в Катманду в январе 2014 года Источник: Алексей Гавинский











— Непалом очаровывается абсолютное большинство. Конечно, не все сразу. Здесь хватает того, что может вызвать «бесячку» в повседневной жизни. Я видел абсолютно изнеженных столичной жизнью людей, которые привыкли жить в очень хороших условиях, в чистоте, в прекрасной инфраструктуре, они приезжали сюда, и они это принимали сразу. Для них не был каким-то трэшаком бардак, мусор кругом. Это достаточно большой и шумный азиатский город, где некоторые, думают: «Куда я попал!». Сочетание гама, пыли, какие-то краски, незнакомые запахи, — отмечает собеседник НГС.



А вот что касается рабочих отношений между людьми, особенно между местным населением и иностранцем, то здесь есть принципиальные нюансы, которым нужно научиться.



— Важно, как ты договариваешься, насколько ты держишь свое слово. Хотя сами они свои слова могут нарушать тысячи раз. И обман присутствует на разных уровнях, и отношения к обязательствам не очень. У нас, особенно в Сибири, если мы слово дали, мы стараемся его сдержать. Для них слово, может быть, не имеет такой вес, как у нас. Но, тем не менее, отношения важны. Насколько ты действительно достаточно открыт, добр, — делится Алексей.



Таинственный Бутан

Хотя Катманду и является домом для сибиряка, достаточно много времени он проводит в еще более экзотическом месте — закрытом Королевстве Бутан. Со временем туристический бизнес Алексея вышел на новый уровень. Сейчас он занимается разработкой индивидуальных экскурсий для вип-клиентов в эту удивительную страну. Официальный строй в Бутане — монархия. До 2008 года она была абсолютной, с начала ХХ века там правит одна династия. 16 лет назад король передал часть полномочий парламенту и монархия стала конституционной. До 70-х годов прошлого века страна была очень закрытой для въезда. Со временем туристический трафик стал расти, но с ограничениями до 2000 виз в год. Сегодня таких лимитов уже нет. Алексей начал работать в Бутане с туристической компанией. Сначала ездил как гид-переводчик для русскоязычных туристов.

Территория Бутана на 70% состоит из лесов Источник: Алексей Гавинский











— На самом деле Бутан для меня значительно больше родное место, чем Непал. В Бутане я чувствую себя как дома. Просто мы там жить не можем, потому что в Бутане очень строгая миграционная политика. Когда я начал там работать, это выглядело так: летит моя группа в Бутан из России, а я из Катманду вылетаю. Лететь всего 50 минут, как на маршрутке. Я прилетаю, работаю с группой, тур заканчивается, я уезжаю, — рассказывает Алексей.



Бутан с населением около 800 000 человек и площадью около 40 тысяч кв. м (для сравнения, площадь Новосибирской области около 180 тысяч кв. м) примерно на 70% состоит из диких девственных лесов. Там запрещена охота, а за браконьерство дают реальные сроки. Государственная религия — буддизм. Контроль туристического и иммиграционного потока в Бутане — это мера для сохранения самобытности и культуры. Путешествие в это королевство обойдется недешево.



— 310–350 долларов в день. Но сюда все включено: государственный налог в 100 долларов за ночь пребывания в Бутане, проживание в трехзвездочных отелях. Гости Бутана не могут жить в каких-то минимальных условиях. Также включено питание, транспорт, который вас везде вывозит и гид, который вам все показывает, — рассказывает русскоязычный гид.

Национальная идентичность — одно из главных достояний Бутана Источник: Алексей Гавинский











Попасть в Бутан для туриста не составит большого труда. Если купить тур у авторизованной бутанской компании, то она все организует: подаст документы в департаменты миграции, визу выдадут в течение 3−5 дней максимум. После посадки в Бутане турист получит штамп о въезде и спокойно начинает путешествие.



— Нет такой национальности как бутанец. Там живет порядка 22 народностей, почти каждая со своим языком и спецификой культуры. Люди в основном все очень спокойные, добродушные и трудолюбивые. Они чистюли, в отличии от индийцев, непальцев. Все дома построены в традиционном бутанском стиле. Они могут быть современными внутри, но в Бутане строгий архитектурный код. Ты не можешь построить здание как тебе захотелось. Обязательно два-три элемента традиционной бутанской архитектуры должны присутствовать в любом строении, за этим очень строго следят, — рассказывает Алексей.

В архитектуре обязательно используют традиционные элементы Источник: Алексей Гавинский











Такое внимание к архитектуре создает особый колорит в городах. Но едут сюда не только, чтобы посмотреть на экзотику. Бутан притягивает людей со особыми запросами на самопознание.



— Многие люди приезжают, чтобы получить опыт. Увидеть людей, для которых буддизм — это не просто учение, а естественный образ жизни. Место, где люди живут столетиями, практикуя эти методы, идущие от самого Будды. Этот опыт может как-то повлиять на них, показать им что то, как мы живем в этой суете на Западе, это не самое главное, что можно жить достаточно гармонично и с меньшим количеством стресса, — описывает удивительную страну сибиряк.

Счастье как национальное достояние

В Бутан едут в поисках гармонии и спокойствия Источник: Алексей Гавинский











Бутан — единственное в мире государство, официально использующее валовое национальное счастье (ВНС) вместо понятного нам ВВП.



— Есть так называемая комиссия по валовому национальному счастью. То есть главное в Бутане, это не то, насколько валовой продукт в денежном эквиваленте был произведен, главная цель развития Бутана — чтобы его население жило счастливо. Комиссия по национальному счастью — это такой институт, который действительно в научном аспекте изучает, как все в стране происходит. Допустим, берется какой-то район в Бутане. Там проводится статистическое исследование: сколько там живет людей, к какой национальной группе они относятся, на каком языке говорят, какое у них благосостояние, какое состояния дорог, что они выращивают у себя. Эти данные собирают и изучают, что можно улучшить и каким образом, — описывает жизнь в Бутане Алексей.

Бутан — единственное государство в мире, где главным показателем развития является не ВВП, а ВНС — валовое национальное счастье Источник: Алексей Гавинский











Все это направлено на сохранение национального самосознания. Это, прежде всего, способность оценить и порадоваться самым простым вещам. Бутанцы искренне верят, что созерцание радуги или улыбка ребенка обогатят нас положительными впечатлениями намного больше, чем удовлетворение материальных потребностей.



Основные принципы валового национального счастья — это справедливое и равноправное социально-экономическое развитие, сохранение и продвижение культурного и духовного наследия, забота об окружающей среде и скоординированные, дополняющие друг друга и существенные действия органов власти. Воплощение этих принципов расписано в пятилетних планах правительства, а в конституции прописано следующее: «Государство принимает все возможные меры для создания и поддержания условий, которые способствуют достижению счастья для всей нации».