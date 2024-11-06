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Страна и мир проблема Парня, спасавшего людей при обрушении дома в Магнитогорске и раненного на СВО, объявили в розыск

Парня, спасавшего людей при обрушении дома в Магнитогорске и раненного на СВО, объявили в розыск

На Алана Абдуллаева в Узбекистане завели уголовное дело за участие в спецоперации и требуют отправить на родину

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6 комментариев

Алан Абдуллаев бросился спасать людей из-под завалов обрушившегося дома на Карла Маркса в Магнитогорске еще до приезда МЧС

Жителя Магнитогорска Алана Абдуллаева россияне знают давно. Он одним из первых пришел на помощь пострадавшим при обрушении десятиэтажки в конце декабря 2018 года. Тогда показал себя смелым и неравнодушным. А теперь его объявили в федеральный розыск. Алан прилетел в отпуск из зоны СВО, но в челябинском аэропорту его встретили сотрудники полиции. Как выяснилось, в Узбекистане на него завели уголовное дело за участие в спецоперации, при этом еще несколько лет назад он отказался от гражданства той страны и стал гражданином России. А теперь в этой же самой России он не может выйти на улицу, каждый раз попадает в полицию. Алан поделился с нашими коллегами из 74.RU своей странной ситуацией.

Когда в Магнитогорске обрушилась многоэтажка, Алану было 23. Уроженец Узбекистана жил в соседнем доме. Услышав грохот, парень выскочил на улицу, а когда понял, что произошло, одним из первых бросился спасать людей.

Это отрывок из фильма «Взрывная тишина», снятого к годовщине трагедии, его полную версию вы можете посмотреть в материале 74.RU

Спустя год после трагедии мы говорили с Аланом, он тогда признался, что мечтает получить российское гражданство, отслужить в армии и поступить на работу в ОМОН. Отчасти мечта его сбылась — в 2020 году Алан стал гражданином РФ, после этого отслужил в армии, а в 2022 году отправился добровольцем на спецоперацию.

— В сентябре 2022-го я был ранен и почти год восстанавливался. В январе 2024-го заново подписал контракт, — рассказал он.

Алан приходит на помощь не только людям

В октябре Алан прилетел домой в отпуск. Магнитогорск он уже давно считает своим домом, здесь живет отец, только мама осталась в Узбекистане. Но в аэропорту Челябинска его ждал неприятный сюрприз.

— Я прилетел, и тут представители МВД забрали меня с самолета, говорят: «Ты в розыске». Я вообще не понимаю, что происходит. Они объяснили, что я нахожусь в розыске в Узбекистане. До этого я ездил, родителей навещал, никаких проблем не было, — говорит он. — Я в 2019 году, как положено, написал отказ от гражданства Узбекистана.

По словам Алана, в аэропорту у него проверили документы и отправили в региональное управление ФСБ. Выяснилось, что в розыск подали на родине, там в отношении его возбудили уголовное дело по части 1 статьи 154 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств), то есть из-за того, что он заключил контракт с Минобороны России. УВД Сурхандарьинской области попросило российских силовиков о содействии в задержании бойца до решения вопроса о его экстрадиции.

Задерживать Алана и уж тем более отправлять в Узбекистан не стали — не нашли оснований, только проверили документы и отпустили, но на этом история не закончилась.

— Мне надо было права поменять, я пошел в ГАИ — меня опять забрали в Ленинский отдел полиции, я же везде в розыске. Я не могу сейчас даже на улицу выйти, хотя я официально нахожусь в отпуске. Если выхожу, у меня документы спрашивают и сразу забирают в отделение, а потом выясняют, почему подали в розыск, — говорит он.

За участие в СВО на стороне России Алану вручили медаль «За храбрость»

А 29 октября Алан от матери узнал, что суд в Узбекистане принял решение о его аресте.

— У меня все документы оформлены официально, я отказался от гражданства, даже выходил на президента, у меня все справки с собой. А они говорят: «Он не должен был воевать, и всё!» По закону, если я служил в России, у меня прежнее гражданство аннулируется, а они говорят, что нет приказа президента, — возмущен Алан. — Теперь, если я приеду к маме, меня на 15 лет посадят. Я никогда не совершал преступлений, у меня в России не было никаких нарушений, а суд принял решение меня арестовать.

Проблема в том, что Алан несколько раз писал заявления об отказе в консульство Узбекистана, ему даже приходило подтверждение из МВД Республики о том, что заявление принято, но с оговоркой, что утрата гражданства наступает после издания соответствующего указа президента Республики, а этого указа Алан так и не дождался. Что делать теперь, он не понимает.

— Мне обещали в течение недели снять с розыска. Но сегодня уже 5 ноября, 20 дней прошло. Скоро возвращаться в часть, а как лететь, когда я в розыске? — задается он вопросом.

Корреспондент 74.RU направил запрос в управление внутренних дел Сурхандарьинской области Узбекистана с просьбой прокомментировать уголовное преследование Алана, мы опубликуем ответ, как только он поступит в редакцию 74.RU.

Также мы попросили прокомментировать ситуацию представителей ГУ МВД и ФСБ по Челябинской области, но там пояснили, что это не в их компетенции. Подобными вопросами обычно занимается Генеральная прокуратура России, именно туда уже переслали обращение Алана, но успеют ли его рассмотреть до даты возвращения на службу, пока непонятно.

Мы следим за ситуацией.

ПО ТЕМЕ
Взрыв дома в Магнитогорске Участник СВО Гражданство Уголовное преследование
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Комментарии
6
С Праздником!
8 минут
Закон есть закон. Законодательство Узбекистана предусматривает за "наемничество" наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Гость
16 минут
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть у нему!
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