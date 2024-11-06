Экс-замгубернатора Тульской области заживо сгорел на даче в Подмосковье: новости 5 ноября

Станислав Шеденков родился в 1951 году в Тульской области. В 1991 году он был первым главой администрации Новомосковского района. Спустя пять лет, в 1996 году, Шеденков занял пост заместителя губернатора Тульской области. После этого он переехал в Москву Источник: официальный сайт Тульского землячества











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 ноября.

В Подмосковье погиб бывший замгубернатора Тульской области

Экс-замгубернатора Тульской области Станислав Шеденков заживо сгорел на собственной даче в Подмосковье. По данным следствия, он зажег камин и ушел спать, ночью начался пожар. Вместе с Шеденковым в доме находилась его 72-летняя знакомая, она сумела спастись. Тело погибшего на следующее утро обнаружили спасатели.

После выхода на пенсию Шеденков работал в Москве в общественной организации «Тульское землячество». Он ушел из жизни в возрасте 73 лет. Следователи расследуют уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На многоквартирный дом в Белгороде упал дрон ВСУ

В Белгороде дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом, на месте происшествия потребовалась помощь медиков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате удара пострадал один мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги экстренно доставили в городскую больницу.

Источник: belgorodmedia24 / T.me

В результате удара пострадал фасад дома, выбиты окна и загорелись три квартиры. На месте продолжают работать оперативные службы, ведется ликвидация огня.

Путин вновь подтвердил готовность к переговорам по Украине

Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот 5 ноября вновь подтвердил готовность Кремля к переговорам по поводу конфликта на Украине.

По его словам, Москва не только готова к переговорам по Украине, но и вела эти переговоры в Стамбуле, но тогда Киев отказался от договоренностей.

— Россия не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает, — сказал президент.

СК обнаружил хищение имущества Минобороны РФ на 700 миллионов

В Москве похитили имущественный комплекс Минобороны РФ стоимостью свыше 700 миллионов рублей. Об этом сообщает СК России в телеграм-канале.

В хищении обвиняют Николая Грачева, ранее возглавлявшего управление проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» и бывшего конкурсным управляющим ОАО «Строительное управление Московского региона», а также Алексея Асташкина, Евгения Потапова и Сергея Овчинникова.

По информации следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев, действуя под руководством Овчинникова, похитили имущественный комплекс Минобороны России ОАО «Строительное управление Московского региона», который включал 24 объекта недвижимости на сумму более 700 миллионов рублей. Хищение осуществили, используя процедуру банкротства путем организации подложных торгов.

Ранее следствие установило, что Грачев, Асташкин и Потапов были причастны в том числе к краже имущества в Балашихе. Как итог — Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов задержаны. Расследование дела продолжается.

На Урале школьник упал в яму с ледяной водой и погиб

В городе Талице (Свердловская область) погиб 9-летний мальчик. Он упал в канаву с ледяной водой и не сумел выбраться из нее, передает E1.RU.

— Ребенок пошел в магазин, — уточнили в прокуратуре Свердловской области. — Пройдя 120 метров от дома, он упал в неогороженную яму глубиной 2 метра, выкопанную для протяжки линии газопровода.

По предварительным данным, яма с ледяной водой ничем не была огорожена Источник: прокуратура Свердловской области

Родители потеряли второклассника примерно через полтора часа. Заволновавшись, они пошли искать сына и нашли его в яме без признаков жизни, после чего отвезли в больницу. К сожалению, помочь ребенку было уже невозможно.

— Проводится оценка соблюдения технических регламентов при проведении работ, в том числе земляных, — подчеркнули в прокуратуре.

Известно, что погибший ребенок воспитывался матерью и отчимом.

Глава Республики Коми объявил об отставке

Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил об уходе в отставку, он сообщил об этом в своем Telegram-канале. По словам чиновника, он перейдет на федеральную должность.

Источник: VladimirUyba / T.me

— Сейчас наш президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня это новый вызов и огромная ответственность, — сказал Уйба.

Между Россией и Белоруссией отменили роуминг

Совет министров союзного государства принял резолюцию об отмене роуминга — о создании комфортных тарифов на услуги связи и передачу данных. Об этом сообщило РИА Новости.

Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией идет с 2017 года. В ее рамках с 1 сентября 2021 года удалось снизить ставки для пользователей обоих государств. Плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге была отменена с 1 апреля 2022 года, с 1 июня того же года планировалась полная отмена роуминга.

Однако тогда окончательно решить вопрос не удалось. В мае 2024 года министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что ведомство обсуждает с белорусскими коллегами вопрос о полной отмене роуминга.

Татьяна Ким вошла в рейтинг богатейших людей мира

Татьяна Ким заняла 381-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg по состоянию на 5 ноября. Среди россиян основательница Wildberries оказалась на 21-м месте.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С начала года состояние Татьяны Ким выросло на 2,13 миллиарда долларов — до 7,63 миллиарда. Большую часть активов Татьяны, по данным Bloomberg, составляет ее доля в Wildberries. Сам маркетплейс Bloomberg называет крупнейшим российским онлайн-ретейлером с оборотом 27,8 миллиарда рублей, по данным на 2023 год.

Замгендиректора УВО Минтранса Алексея Борисова арестовали в Тульской области по делу о взятке

Заместителя генерального директора Управления ведомственной охраны Министерства транспорта РФ Алексея Борисова арестовали в Тульской области в связи с обвинением в получении взятки. Об этом 5 ноября сообщил Следственный комитет.

Источник: Uvomintrans.ru











По версии следствия, с 2014 по 2021 год Борисов, занимавший высокие должности в подразделениях Федерального дорожного агентства, получил от фактического руководителя ООО «С-ДСУ 111» через посредника взятки в виде премиальных автомобилей и оказания услуг имущественного характера на общую сумму свыше 74 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе в интересах организации.