Жительница омской деревни сделала из заброшенной школы музей. Найдете там предметы из детства?

Бобровица — маленькая и забытая деревня, окруженная с трех сторон Казахстаном. Кажется, что здесь остановилось время. Некогда хорошая дорога превратилась в месиво из ям и колдобин, а на местах, где раньше были дома, хозяйничают огромные клены. Сухой бурьян высотой в человеческий рост овладел уже всей территорией и колышется на ветру, будто показывая, что здесь правит уже природа, а не человек.
Живет в деревне всего 10 человек, здесь нет школы, детсада или магазина, но зато есть музей. Его своими силами сделала местная жительница 39-летняя Ольга Кукшин. Для музея женщина «захватила» заброшенное здание школы. Как молодая сельчанка живет в погибающей деревне и почему она решила сделать музей — читайте в материале корреспондента Екатерины Цыгановой и фотографа Евгения Софийчука.
Заброшенная школа в лесу
Добраться до Бобровицы можно только в хорошую погоду: грунтовую дорогу в деревню размывают дожди, а зимой заметают бураны. Нам повезло, и доехать сюда мы смогли без особых проблем. Ориентироваться в деревне не просто, несмотря на то, что от нее практически ничего не осталось. Всё дело сорняках и деревьях, заполонивших всё. Создается впечатление, что деревня находится где-то на опушке леса, но это не так.
Чтобы найти здание заброшенной школы, приходится весьма постараться. Поворот на улицу, где оно находится, скрыт деревьями, которые сплелись между собой и, будто в сказке, готовы расступиться перед тем, кто произнесет заветные слова.
В глубине небольшого леса стоит небольшое потускневшее здание. Голубые окна, коричневая дверь — первое что бросается в глаза. Подойдя ближе, можно заметить деревянную табличку, на которой вырезано слово «Музей». При входе сразу же ощущается сильный холод, а вместе с ним запах сырости и старых вещей. В одной из комнат копошится хозяйка музея Ольга Кукшин, которая расставляет часть экспонатов по местам.
Идея открыть музей пришла сельчанке в прошлом году. Она признается, что ей всегда нравились старинные вещи. Однажды она увидела передачу, в которой молодые люди ездили по глухим деревням и в одной из них наткнулись на подобный музей. Эта история стала вдохновением для Ольги, и на следующий день она начала реализовывать задумку.
— Утром проснулась и начала прозванивать людей, узнавать, к кому относится это здание. Там спросила, здесь спросила, мне дали отрицательный ответ, что нет, сюда заходить нельзя, но почему — не объяснили. Но я человек такой упертый. Я говорю: «Знаете, я решилась, и то, в каком состоянии это здание находится, меня как-то не остановит. Деревня маленькая, я сделаю, открою, будут приходить — хорошо, нет — я для себя буду заниматься».
Школу, в которой сейчас находится музей, закрыли в начале 2000-х годов. Ольга сама училась в этом здании. Учителям приходилось вести уроки сразу для трех классов — это было тяжело, но зато дети никогда не скучали. С годами учеников становилось всё меньше, и в итоге школу закрыли. Оставшихся на то время детей возили в школу в соседнее село.
Время шло, здание приходило в негодность и зарастало деревьями.
— Здесь ничего не было видно, всё было заросшее. Я вырубила часть только, чтобы хотя бы пройти к школе можно было. Раньше просто ветки склонялись на вот этот проход.
«Хрупкость» здания видна и сейчас: на потолке в комнатах зияют огромные дыры, но это только придает музею еще больше шарма.
«Наволочки специально сама шила»
Всего в музее четыре комнаты и коридор, но в каждом помещении есть своя инсталляция. В углу за шторкой спрятана печь — только она отапливает это здание, но Ольга признается, что не часто пользуется ей.
Начало музею положили вещи, которые женщина нашла в самой школе. Из них состоит одна из комнат — учебный класс, в котором будто только что закончились уроки.
— Вот здесь класс, это парты те же стоят, я за ними сидела. Когда первый раз зашла, здесь всё было скинуто в одну кучу. И я подумала, что надо расставлять так, как в школе было. Иногда мне говорят, надо парты эти как-то зашкурить, покрасить, а мне почему-то не хочется. Они облезшие все, и это атмосферу придает.
Еще одна комната, в которой раньше был спортзал, готова наполовину. Здесь есть портреты комсомольцев и уголки, посвященные Ленину и пограничникам. Здесь можно прочитать слова гимна СССР и пощупать знаменитые банки, которыми раньше лечили простуду. Отдельный уголок уделен первому космонавту, полетевшему в космос, Юрию Гагарину. Можно не только посмотреть фотографии, но и прочитать биографию знаменитого космонавта.
— Я не училась этому и не знаю, как всё правильно расставлять. Просто всё, как нравилось, ставила, и получился народный музей, посвященный истории. Все старинные вещи несу сюда, это же память.
Эту комнату Ольга хочет посвятить истории деревни, но найти нужные вещи оказалось не так просто: односельчане не оценили идею женщины.
— Пытаюсь что-то найти, но этого мало, потому что народ на контакт не идет. У кого что ни спросишь или попросишь фотографию, какую-то вещь старую — либо не дают, либо просто не отвечают. У нас же был совхоз, у меня этой информации вообще ноль. Я могу, конечно, просто написать, что «вот такие люди там жили, этим занимались, работали», но это как бы неинтересно. Мне бы грамоту какую-то достать, хоть что-то. Мне хотелось открыть вот этот уголок, фотографии повесить там и подписать, кто, что и чем занимались. Но видели, что там висит? Четыре фотографии. Это моя мама и моя тетя, дома эти фотографии взяла.
Самая маленькая комната в музее оформлена в виде кухни — здесь есть плита, дырявые эмалированные кружи, сковороды, чашки и другая кухонная утварь. В еще одной комнате Ольга соорудила «бабушкину спальню».
— Я не знаю, как жила моя бабушка, тем более ее мама — моя прабабушка. Поэтому точно не представляла, как выглядело это всё раньше. В интернете примеры посмотрела и начала обустраивать. Наволочки я специально сама шила вручную, все пальцы обколола.
При входе в эту комнату одолевают детские воспоминания, когда ты гостишь у бабушки в деревне. Утро уже наступило, и она заправила кровать, а рядом повесила свою сорочку. А на стуле возле кровати лежат недовязанные носки, которые она хочет успеть закончить к твоему отъезду.
На полу в комнате лежат самодельные коврики, которые Ольга принесла из дома.
На обустройство музея ушло полгода, но работа до сих пор продолжается. Ольга приходила сюда работать каждый день, но только на час. Всё остальное время у нее отнимают домашние дела.
— Я прямо заводила будильник, потому что свободный был всего лишь час. Вот что успела, то сделала. Но работа до сих пор идет, продолжаю пополнять свои запасы.
Друзья Ольги знают о ее хобби и привозят ей старые вещи, а иногда экспонаты доставляют и незнакомые люди. Однажды с ней связалась женщина из соседнего села, которая нашла для музея несколько вещей. С тех пор она регулярно помогает Ольге — находит у соседей интересные предметы или привозит краску для ремонта.
— Однажды звонит мне и говорит: «Приедь, я нашла граненый стакан». Пока я доехала, она еще кучу вещей насобирала.
Осенью прошлого года было «официальное» открытие музея. По словам Ольги, она даже перерезала красную ленточку. Она анонсировала мероприятие на своей странице в соцсети, но пришло на праздник не слишком много людей — чуть больше 10. Однако некоторые из них даже приехали из соседней деревни.
Особо впечатленные проделанной работой оставили немного денег, которые Ольга вложила в «фонд музея».
«Наши характеры не для городской жизни»
Ольга выросла в Бобровице и уезжала отсюда только однажды. В 2016 году она переехала в Омск к возлюбленному и прожила там два года. Но, как говорит женщина, всё это время она мечтала вернуться обратно. В один из дней ей пришлось это сделать из-за печального события.
— Умерла моя старшая сестра, я собрала вещи и поехала обратно. А когда вернулась, поняла, что больше туда не поеду. Я и так там сходила с ума, а если после похорон вернуться, у меня просто бы мозг съехал. Я решила, что там абсолютно нечего делать мне. Наши характеры не для городской жизни.
Ольга признается, что в подростковом возрасте она злилась на родителей, потому что ее не отправили учиться в Омск. Но с годами это чувство прошло.
— Психовала и злилась, кому-то завидовала, что вот там где-то живут, там то на танцы ходят, то там замуж вышли, там молодежи больше, там работа, там учеба. Денег тогда не было, потому что у нас совхозы развалились, зарплату не давали, дети недоучились и образование не получили. Школу нашу закрыли, и мне пришлось в соседнее село ездить учиться. Из-за плохой дороги иногда автобус нас не забирал.
Из-за плохой посещаемости Ольга не смогла сдать экзамены в 9-м классе и тогда решила бросить школу. Мать пыталась повлиять на нее, но так и не смогла. Тогда девушка стала заниматься хозяйством и общалась с друзьями.
— Гулять ходили, на танцы ездили. Пацаны потом шли в армию, мои ровесники, и поуезжали, потому что они уже где-то побывали, повзрослели и сравнили. Девчонки остались, но со временем тоже начали разъезжаться кто куда. А мы остались.
Сейчас женщина живет вместе с сестрой и ее маленькой дочкой. Рядом с ними живут и родители. Работы в деревне нет, поэтому вся семья живет за счет хозяйства — у них есть 8 коров. Ольга вспоминает, что, когда жители деревни начали разъезжаться, она сама переехала в соседний дом, который просто стоял пустым.
— Я зашла и смотрю, тут всё по мне. С тех пор так и стали с сестрой там жить, чтобы отдельно от родителей.
В деревне нет никаких благ цивилизации: воды, газа, даже сотовая связь плохо ловит здесь сигнал. Даже стирать одежду местным приходится руками. Но эти проблемы Ольга считает уже «родными» и не видит в них причину для переезда.
— Эти проблемы свалились нам не сегодня утром. Они к нам приходили постепенно, а мы их решали, решали. Я устала и физически, и морально. Но когда ты переедешь на новое место, тебе нужно к дому привыкать и нужно решать вот эти все проблемы, а я не хочу ничего. Я не знаю, я хочу дома жить. Здесь и делать нечего, по сути, здесь нормальные люди и не стали бы жить.
Женщина рассказывает, что единственное, что заставляет ее задумываться о переезде, — ее 3-летняя племянница. Ребенку нужно будет ходить в школу, которой в деревне просто нет. Однако планировать какие-то изменения Ольга не спешит.
Музей стал настоящим хобби для женщины из деревни, в которой нет ничего. В планах Ольги «захватить» еще несколько пустующих зданий, где раньше была почта и медпункт. Она мечтает, что со временем вся деревня превратится в один большой музей. Возможно, в таком случае Бобровица будет жить еще не один десяток лет.
Ранее Новосибирске в здании на улице Свердлова, 21, где располагается уникальный музей «Сибирская береста», прорвало трубу с кипятком. Музей топит за последние две недели уже не в первый раз.