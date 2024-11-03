Жительница омской деревни сделала из заброшенной школы музей. Найдете там предметы из детства?

Музеем женщина занимается с прошлого года Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Бобровица — маленькая и забытая деревня, окруженная с трех сторон Казахстаном. Кажется, что здесь остановилось время. Некогда хорошая дорога превратилась в месиво из ям и колдобин, а на местах, где раньше были дома, хозяйничают огромные клены. Сухой бурьян высотой в человеческий рост овладел уже всей территорией и колышется на ветру, будто показывая, что здесь правит уже природа, а не человек.

Живет в деревне всего 10 человек, здесь нет школы, детсада или магазина, но зато есть музей. Его своими силами сделала местная жительница 39-летняя Ольга Кукшин. Для музея женщина «захватила» заброшенное здание школы. Как молодая сельчанка живет в погибающей деревне и почему она решила сделать музей — читайте в материале корреспондента Екатерины Цыгановой и фотографа Евгения Софийчука.

Домики уже покосились от времени Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Дорога ведет в неизвестность Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Заброшенная школа в лесу

Добраться до Бобровицы можно только в хорошую погоду: грунтовую дорогу в деревню размывают дожди, а зимой заметают бураны. Нам повезло, и доехать сюда мы смогли без особых проблем. Ориентироваться в деревне не просто, несмотря на то, что от нее практически ничего не осталось. Всё дело сорняках и деревьях, заполонивших всё. Создается впечатление, что деревня находится где-то на опушке леса, но это не так.

Чтобы найти здание заброшенной школы, приходится весьма постараться. Поворот на улицу, где оно находится, скрыт деревьями, которые сплелись между собой и, будто в сказке, готовы расступиться перед тем, кто произнесет заветные слова.

Раньше здесь учились дети, а сейчас в деревне практически не осталось людей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Ольге не разрешили использовать здание, но она всё равно разместила в нем музей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В глубине небольшого леса стоит небольшое потускневшее здание. Голубые окна, коричневая дверь — первое что бросается в глаза. Подойдя ближе, можно заметить деревянную табличку, на которой вырезано слово «Музей». При входе сразу же ощущается сильный холод, а вместе с ним запах сырости и старых вещей. В одной из комнат копошится хозяйка музея Ольга Кукшин, которая расставляет часть экспонатов по местам.

Эти платки Ольга повесила специально, чтобы создать атмосферу деревни Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Идея открыть музей пришла сельчанке в прошлом году. Она признается, что ей всегда нравились старинные вещи. Однажды она увидела передачу, в которой молодые люди ездили по глухим деревням и в одной из них наткнулись на подобный музей. Эта история стала вдохновением для Ольги, и на следующий день она начала реализовывать задумку.

— Утром проснулась и начала прозванивать людей, узнавать, к кому относится это здание. Там спросила, здесь спросила, мне дали отрицательный ответ, что нет, сюда заходить нельзя, но почему — не объяснили. Но я человек такой упертый. Я говорю: «Знаете, я решилась, и то, в каком состоянии это здание находится, меня как-то не остановит. Деревня маленькая, я сделаю, открою, будут приходить — хорошо, нет — я для себя буду заниматься».

Такую табличку для Ольги специально сделал знакомый Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Школу, в которой сейчас находится музей, закрыли в начале 2000-х годов. Ольга сама училась в этом здании. Учителям приходилось вести уроки сразу для трех классов — это было тяжело, но зато дети никогда не скучали. С годами учеников становилось всё меньше, и в итоге школу закрыли. Оставшихся на то время детей возили в школу в соседнее село.

Время шло, здание приходило в негодность и зарастало деревьями.

Все деревья женщина спиливала сама Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Здесь ничего не было видно, всё было заросшее. Я вырубила часть только, чтобы хотя бы пройти к школе можно было. Раньше просто ветки склонялись на вот этот проход.

«Хрупкость» здания видна и сейчас: на потолке в комнатах зияют огромные дыры, но это только придает музею еще больше шарма.

Сова удивленно смотрит на посетителей музея Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Наволочки специально сама шила»

Всего в музее четыре комнаты и коридор, но в каждом помещении есть своя инсталляция. В углу за шторкой спрятана печь — только она отапливает это здание, но Ольга признается, что не часто пользуется ей.

Так выглядит коридор Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Сухоцветы тоже стали экспонатами Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Начало музею положили вещи, которые женщина нашла в самой школе. Из них состоит одна из комнат — учебный класс, в котором будто только что закончились уроки.

Для портретов не хватило места на стенах Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Вот здесь класс, это парты те же стоят, я за ними сидела. Когда первый раз зашла, здесь всё было скинуто в одну кучу. И я подумала, что надо расставлять так, как в школе было. Иногда мне говорят, надо парты эти как-то зашкурить, покрасить, а мне почему-то не хочется. Они облезшие все, и это атмосферу придает.

Если не присматриваться, то здание не выглядит заброшенным Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Дети будто только минуту назад вышли на перемену Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Еще одна комната, в которой раньше был спортзал, готова наполовину. Здесь есть портреты комсомольцев и уголки, посвященные Ленину и пограничникам. Здесь можно прочитать слова гимна СССР и пощупать знаменитые банки, которыми раньше лечили простуду. Отдельный уголок уделен первому космонавту, полетевшему в космос, Юрию Гагарину. Можно не только посмотреть фотографии, но и прочитать биографию знаменитого космонавта.

Раньше в этой комнате был спортзал Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Я не училась этому и не знаю, как всё правильно расставлять. Просто всё, как нравилось, ставила, и получился народный музей, посвященный истории. Все старинные вещи несу сюда, это же память.

В здании очень холодно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Медицинский уголок Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Эту комнату Ольга хочет посвятить истории деревни, но найти нужные вещи оказалось не так просто: односельчане не оценили идею женщины.

— Пытаюсь что-то найти, но этого мало, потому что народ на контакт не идет. У кого что ни спросишь или попросишь фотографию, какую-то вещь старую — либо не дают, либо просто не отвечают. У нас же был совхоз, у меня этой информации вообще ноль. Я могу, конечно, просто написать, что «вот такие люди там жили, этим занимались, работали», но это как бы неинтересно. Мне бы грамоту какую-то достать, хоть что-то. Мне хотелось открыть вот этот уголок, фотографии повесить там и подписать, кто, что и чем занимались. Но видели, что там висит? Четыре фотографии. Это моя мама и моя тетя, дома эти фотографии взяла.

Когда-то дети рисовали эти плакаты Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Самая маленькая комната в музее оформлена в виде кухни — здесь есть плита, дырявые эмалированные кружи, сковороды, чашки и другая кухонная утварь. В еще одной комнате Ольга соорудила «бабушкину спальню».

Все предметы разложены, будто тут кто-то готовил Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











И рецепты под рукой Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Я не знаю, как жила моя бабушка, тем более ее мама — моя прабабушка. Поэтому точно не представляла, как выглядело это всё раньше. В интернете примеры посмотрела и начала обустраивать. Наволочки я специально сама шила вручную, все пальцы обколола.

Можно прилечь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











При входе в эту комнату одолевают детские воспоминания, когда ты гостишь у бабушки в деревне. Утро уже наступило, и она заправила кровать, а рядом повесила свою сорочку. А на стуле возле кровати лежат недовязанные носки, которые она хочет успеть закончить к твоему отъезду.

На полу в комнате лежат самодельные коврики, которые Ольга принесла из дома.

Важна каждая деталь Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

На обустройство музея ушло полгода, но работа до сих пор продолжается. Ольга приходила сюда работать каждый день, но только на час. Всё остальное время у нее отнимают домашние дела.

— Я прямо заводила будильник, потому что свободный был всего лишь час. Вот что успела, то сделала. Но работа до сих пор идет, продолжаю пополнять свои запасы.

Возможно, хозяин тетради когда-то тоже посетит музей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Некоторые экспонаты находятся в плохом состоянии Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Друзья Ольги знают о ее хобби и привозят ей старые вещи, а иногда экспонаты доставляют и незнакомые люди. Однажды с ней связалась женщина из соседнего села, которая нашла для музея несколько вещей. С тех пор она регулярно помогает Ольге — находит у соседей интересные предметы или привозит краску для ремонта.

— Однажды звонит мне и говорит: «Приедь, я нашла граненый стакан». Пока я доехала, она еще кучу вещей насобирала.

Многие помнят такие весы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Осенью прошлого года было «официальное» открытие музея. По словам Ольги, она даже перерезала красную ленточку. Она анонсировала мероприятие на своей странице в соцсети, но пришло на праздник не слишком много людей — чуть больше 10. Однако некоторые из них даже приехали из соседней деревни.

Особо впечатленные проделанной работой оставили немного денег, которые Ольга вложила в «фонд музея».

Молодежь уже вряд ли помнит такие вещи Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Наши характеры не для городской жизни»

Ольга выросла в Бобровице и уезжала отсюда только однажды. В 2016 году она переехала в Омск к возлюбленному и прожила там два года. Но, как говорит женщина, всё это время она мечтала вернуться обратно. В один из дней ей пришлось это сделать из-за печального события.

— Умерла моя старшая сестра, я собрала вещи и поехала обратно. А когда вернулась, поняла, что больше туда не поеду. Я и так там сходила с ума, а если после похорон вернуться, у меня просто бы мозг съехал. Я решила, что там абсолютно нечего делать мне. Наши характеры не для городской жизни.

Ольга признается, что в подростковом возрасте она злилась на родителей, потому что ее не отправили учиться в Омск. Но с годами это чувство прошло.

Женщине нравится жить в деревне Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Психовала и злилась, кому-то завидовала, что вот там где-то живут, там то на танцы ходят, то там замуж вышли, там молодежи больше, там работа, там учеба. Денег тогда не было, потому что у нас совхозы развалились, зарплату не давали, дети недоучились и образование не получили. Школу нашу закрыли, и мне пришлось в соседнее село ездить учиться. Из-за плохой дороги иногда автобус нас не забирал.

Из-за плохой посещаемости Ольга не смогла сдать экзамены в 9-м классе и тогда решила бросить школу. Мать пыталась повлиять на нее, но так и не смогла. Тогда девушка стала заниматься хозяйством и общалась с друзьями.

— Гулять ходили, на танцы ездили. Пацаны потом шли в армию, мои ровесники, и поуезжали, потому что они уже где-то побывали, повзрослели и сравнили. Девчонки остались, но со временем тоже начали разъезжаться кто куда. А мы остались.

Пока Ольга не хочет думать о переезде Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Сейчас женщина живет вместе с сестрой и ее маленькой дочкой. Рядом с ними живут и родители. Работы в деревне нет, поэтому вся семья живет за счет хозяйства — у них есть 8 коров. Ольга вспоминает, что, когда жители деревни начали разъезжаться, она сама переехала в соседний дом, который просто стоял пустым.

— Я зашла и смотрю, тут всё по мне. С тех пор так и стали с сестрой там жить, чтобы отдельно от родителей.

В деревне нет никаких благ цивилизации: воды, газа, даже сотовая связь плохо ловит здесь сигнал. Даже стирать одежду местным приходится руками. Но эти проблемы Ольга считает уже «родными» и не видит в них причину для переезда.

Женщина считает музей своим развлечением Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Эти проблемы свалились нам не сегодня утром. Они к нам приходили постепенно, а мы их решали, решали. Я устала и физически, и морально. Но когда ты переедешь на новое место, тебе нужно к дому привыкать и нужно решать вот эти все проблемы, а я не хочу ничего. Я не знаю, я хочу дома жить. Здесь и делать нечего, по сути, здесь нормальные люди и не стали бы жить.

Женщина рассказывает, что единственное, что заставляет ее задумываться о переезде, — ее 3-летняя племянница. Ребенку нужно будет ходить в школу, которой в деревне просто нет. Однако планировать какие-то изменения Ольга не спешит.

Музей стал настоящим хобби для женщины из деревни, в которой нет ничего. В планах Ольги «захватить» еще несколько пустующих зданий, где раньше была почта и медпункт. Она мечтает, что со временем вся деревня превратится в один большой музей. Возможно, в таком случае Бобровица будет жить еще не один десяток лет.

В этом здании Ольга тоже хочет сделать музей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU









