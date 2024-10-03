«Мебель угроблена, экспонаты надулись»: уникальный музей бересты топит кипятком в Новосибирске — тяжелое видео

Так сотрудники борются за экспонаты Источник: Мария Бершадская











В Новосибирске в здании на улице Свердлова, 21, где располагается уникальный музей «Сибирская береста», прорвало трубу с кипятком. Музей топит за последние две недели уже не в первый раз. Сегодня, 3 октября, это произошло снова.

— Это уже второе такое затопление за несколько дней: 25 сентября было то же самое. Теперь только усиливается. Местные слесари приходят, смотрят. Радикальных мер нет. Старые трубы лопаются, в них свищи. Постоянная угроза новых затоплений. У нас уникальный музей, первый в мире музей бересты, коллекция — уникальных экспонатов, семь залов, — перечислила Мария Бершадская, старший методист-экскурсовод.

Другой сотрудник не сдерживает эмоции. Он собирает воду лопатой в ведро:

— Безобразие. Мебель вся угроблена. Экспонаты все надулись от влаги. Четвертое ведро, — говорит мужчина, который орудует лопатой на видео.

Вода льется мощным потоком Источник: Мария Бершадская

В диспетчерской управляющей компании «ОСК», услышав, что звонит журналистка НГС, сказали, что комментариев не дают, отправили в другую компанию и бросили трубку. В компании «УЮТ» ответили, что ни директора, ни главного инженера нет на месте и попросили перезвонить позже. Корреспондент НГС отправила официальный запрос на электронную почту организации.