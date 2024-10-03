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Город Отопительный сезон 2024/2025 «Мебель угроблена, экспонаты надулись»: уникальный музей бересты топит кипятком в Новосибирске — тяжелое видео

«Мебель угроблена, экспонаты надулись»: уникальный музей бересты топит кипятком в Новосибирске — тяжелое видео

Мощный поток воды не могут остановить

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21 комментарий

Так сотрудники борются за экспонаты

В Новосибирске в здании на улице Свердлова, 21, где располагается уникальный музей «Сибирская береста», прорвало трубу с кипятком. Музей топит за последние две недели уже не в первый раз. Сегодня, 3 октября, это произошло снова.

— Это уже второе такое затопление за несколько дней: 25 сентября было то же самое. Теперь только усиливается. Местные слесари приходят, смотрят. Радикальных мер нет. Старые трубы лопаются, в них свищи. Постоянная угроза новых затоплений. У нас уникальный музей, первый в мире музей бересты, коллекция — уникальных экспонатов, семь залов, — перечислила Мария Бершадская, старший методист-экскурсовод.

Другой сотрудник не сдерживает эмоции. Он собирает воду лопатой в ведро:

— Безобразие. Мебель вся угроблена. Экспонаты все надулись от влаги. Четвертое ведро, — говорит мужчина, который орудует лопатой на видео.

Вода льется мощным потоком

В диспетчерской управляющей компании «ОСК», услышав, что звонит журналистка НГС, сказали, что комментариев не дают, отправили в другую компанию и бросили трубку. В компании «УЮТ» ответили, что ни директора, ни главного инженера нет на месте и попросили перезвонить позже. Корреспондент НГС отправила официальный запрос на электронную почту организации.

Сегодня стало известно, что двухэтажные дома на улице Стофато в Октябрьском районе Новосибирска остались без отопления. Оказалось, что в тепловом узле, который идет к двум зданиям оборвана труба.

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Комментарии
22
Bream
5 минут
это печаль
28131500
13 минут
Безобразие!!!!
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