Участника шоу «Голос» арестовали за интимную переписку с детьми — видео задержания

Источник: Александр Корнейчук / Tiktok.com, Шоу «Столица» / телеканал «Вся Уфа»

На днях Башкирию потрясла новость о задержании местного джазового гитариста Александра Корнейчука: силовики подозревают его в развратных действиях в отношении малолетних. По версии следствия, он в переписках просил у детей интимные фотографии и сам присылал такие же.

Свою вину Корнейчук признал. До конца расследования его заключили под стражу. О том, что известно о деле и его биографии, смотрите в коротком видео чуть выше.

В 2020–2021 году Александр участвовал в шоу «Голос 60+» (12+) и даже прошел кастинг, после этого его приглашали на местное телевидение, где он сыграл одну из песен.

Как нашим коллегам из UFA1.RU рассказали в детском центре, где музыкант преподавал гитару, его уволили в том же году из-за жалобы матери ученицы на неподобающее поведение.