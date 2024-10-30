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Страна и мир Участника шоу «Голос» арестовали за интимную переписку с детьми — видео задержания

Участника шоу «Голос» арестовали за интимную переписку с детьми — видео задержания

По версии силовиков, 66-летний музыкант попросил 12-летнюю девочку прислать ему откровенные фото

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5 комментариев

На днях Башкирию потрясла новость о задержании местного джазового гитариста Александра Корнейчука: силовики подозревают его в развратных действиях в отношении малолетних. По версии следствия, он в переписках просил у детей интимные фотографии и сам присылал такие же.

Свою вину Корнейчук признал. До конца расследования его заключили под стражу. О том, что известно о деле и его биографии, смотрите в коротком видео чуть выше.

В 2020–2021 году Александр участвовал в шоу «Голос 60+» (12+) и даже прошел кастинг, после этого его приглашали на местное телевидение, где он сыграл одну из песен.

Как нашим коллегам из UFA1.RU рассказали в детском центре, где музыкант преподавал гитару, его уволили в том же году из-за жалобы матери ученицы на неподобающее поведение.

Известно, что у музыканта есть жена и двое детей. Судя по видео задержания, которое опубликовали силовики, семья Александра в шоке.

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Комментарии
5
иван-т
25 минут
А что у него с лицом? Уже родители постарались?
Гость
32 минуты
А пьяного в дым Лепса уже задержали, или еще нет?
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