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Страна и мир Сайты новосибирских судов не работают уже 18 дней — такая же ситуация и в других городах

Сайты новосибирских судов не работают уже 18 дней — такая же ситуация и в других городах

Доступ к сайтам нельзя получить с 7 октября

1 139
15 комментариев

Проблему связывают с хакерской атакой

Сайты российских и, в частности, новосибирских судов не работают с 7 октября. Ожидалось, что проблема будет решена до 18 октября, но этого не произошло — сайты недоступны до сих пор.

На сайтах сейчас висит сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Отметим, что сайты арбитражных судов, по наблюдению корреспондента НГС, начали функционировать 24 октября, но районные и городские суды до сих пор недоступны.

С чем связана причина сбоев — доподлинно неизвестно. Так, например, глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что проводятся внеплановые технические работы, а авторы Telegram-канала «Кибервойна» сообщили, что ответственность за атаку на ГАС «Правосудие» взяла на себя проукраинская хакерская группа Bo Team.

В разговоре с изданием «Ведомости» Дарья Лебедева отмечала, что работы по восстановлению системы могут продлиться как минимум до 18 октября. Сейчас на дворе уже 25 число, но проблема до сих пор существует.

Корреспондент НГС связался с технической поддержкой ГАС «Правосудие». Там ответили, что не знают, когда сайты судов начнут работать.

— Сроки восстановления неизвестны. Даже приблизительные, — сказали представители системы.

НГС отправил официальный запрос в информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» для получения более подробного комментария по ситуации. После получения ответа материал будет дополнен.

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Суды Хакерская атака Новосибирск Проблема
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Комментарии
15
Alx_nsk
17 минут
Кто там радовался отъезду айтишников за рубеж?
Гость
33 минуты
Санкции нам только на пользу!
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