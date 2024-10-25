Сайты новосибирских судов не работают уже 18 дней — такая же ситуация и в других городах

Проблему связывают с хакерской атакой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сайты российских и, в частности, новосибирских судов не работают с 7 октября. Ожидалось, что проблема будет решена до 18 октября, но этого не произошло — сайты недоступны до сих пор.

На сайтах сейчас висит сообщение «Не удается получить доступ к сайту». Отметим, что сайты арбитражных судов, по наблюдению корреспондента НГС, начали функционировать 24 октября, но районные и городские суды до сих пор недоступны.

С чем связана причина сбоев — доподлинно неизвестно. Так, например, глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что проводятся внеплановые технические работы, а авторы Telegram-канала «Кибервойна» сообщили, что ответственность за атаку на ГАС «Правосудие» взяла на себя проукраинская хакерская группа Bo Team.

В разговоре с изданием «Ведомости» Дарья Лебедева отмечала, что работы по восстановлению системы могут продлиться как минимум до 18 октября. Сейчас на дворе уже 25 число, но проблема до сих пор существует.

Корреспондент НГС связался с технической поддержкой ГАС «Правосудие». Там ответили, что не знают, когда сайты судов начнут работать.

— Сроки восстановления неизвестны. Даже приблизительные, — сказали представители системы.