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Происшествия Сайты новосибирских судов не работают уже вторые сутки — ЧП связывают с хакерской атакой

Сайты новосибирских судов не работают уже вторые сутки — ЧП связывают с хакерской атакой

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением доступа к открытой информации

1 463
13 комментариев

Открытая информация судебного делопроизводства недоступна уже вторые сутки

Сайты всех новосибирских судов не работают уже вторые сутки подряд. При переходе по ссылке в поисковой строке браузеры выдают сообщение о том, что «получить доступ не удаётся».

Причины произошедшего в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области корреспонденту НГС не назвали, посоветовав обратиться в техподдержку Государственной автоматизированной системы «Правосудие». При этом головной сайт системы sudrf.ru также оказался не доступен.

По данным сервисов Downdetector и Downradar, проблемы с доступом к сайтам российских судов, входящих в систему ГАС «Правосудие», начали появляться около 20:00 6 октября. Сайты, на которых размещена открытая информация судебного делопроизводства, стали недоступны в полностью 7 октября.

Авторы Telegram-канала «Кибервойна» сообщают, что ответственность за атаку на ГАС «Правосудие» взяла на себя проукраинская хакерская группа Bo Team. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщает, что сейчас российские специалисты занимаются решением возникшей проблемы, и в ближайшее время доступ к сайтам российских судов должен быть восстановлен.

На этот период узнать интересующую информацию можно, связавшись с сотрудниками нужного суда по телефону. Номера судов размещены в электронных справочниках.

Накануне стало известно, что эфиры телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» были прерваны из-за хакерской атаки.

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Комментарии
13
mirror
49 минут
Это РКН с блокировкой Ютуба развлекается. То ли ещё будет!
275006922
57 минут
и вот нормально же жили, и даже самолёты в Крым детали... но дёрнул же его черт в авантюру ввязаться...
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