Телефонное право: почему сайты российских судов не работают уже неделю и когда их починят

Неполадки связывают с хакерской атакой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сайты российских судов, пострадавшие от кибератаки, планируют возобновить работу не раньше 18 октября. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на документы судебного департамента при Верховном суде.

Проблемы с доступом к сайтам федеральных арбитражных судов, а также к порталам судов общей юрисдикции и мировых судей наблюдаются с вечера 6 октября. В результате атаки были нарушены работа телефонии арбитражных судов, модуля «Электронное правосудие», личных кабинетов работников судов и других сервисов, включая электронную почту и системы межведомственного взаимодействия.

В судебном департаменте сообщили, что 7 октября произошел инцидент информационной безопасности. На период устранения последствий пользователям рекомендовано отправлять срочные извещения через личные кабинеты «Почты России» или почтовые отделения.

Глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала о «внеплановых технических работах». В пресс-службе Свердловского областного суда тоже связали проблемы с техническими причинами. Позднее авторы Telegram-канала «Кибервойна» связали происходящее с хакерской атакой на ГАС «Правосудие».

Дарья Лебедева говорила изданию «Ведомости», что восстановительные работы продлятся как минимум до 18 октября.