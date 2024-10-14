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Страна и мир Телефонное право: почему сайты российских судов не работают уже неделю и когда их починят

Телефонное право: почему сайты российских судов не работают уже неделю и когда их починят

Сайты новосибирских судов не доступны неделю из-за кибератаки

1 298
9 комментариев

Неполадки связывают с хакерской атакой

Сайты российских судов, пострадавшие от кибератаки, планируют возобновить работу не раньше 18 октября. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на документы судебного департамента при Верховном суде.

Проблемы с доступом к сайтам федеральных арбитражных судов, а также к порталам судов общей юрисдикции и мировых судей наблюдаются с вечера 6 октября. В результате атаки были нарушены работа телефонии арбитражных судов, модуля «Электронное правосудие», личных кабинетов работников судов и других сервисов, включая электронную почту и системы межведомственного взаимодействия.

В судебном департаменте сообщили, что 7 октября произошел инцидент информационной безопасности. На период устранения последствий пользователям рекомендовано отправлять срочные извещения через личные кабинеты «Почты России» или почтовые отделения.

Глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала о «внеплановых технических работах». В пресс-службе Свердловского областного суда тоже связали проблемы с техническими причинами. Позднее авторы Telegram-канала «Кибервойна» связали происходящее с хакерской атакой на ГАС «Правосудие».

Дарья Лебедева говорила изданию «Ведомости», что восстановительные работы продлятся как минимум до 18 октября.

Сбои в работе сайтов зафиксированы по всей России, в том числе, и в Новосибирской области. Информацию в судах можно узнавать по телефону, которые есть в электронных справочниках.

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Комментарии
9
Татьяна 53
41 минута
И тут внеплановые работы.
Bream
4 минуты
На период устранения последствий пользователям рекомендовано отправлять срочные извещения через личные кабинеты «Почты России» (с) это чё это... это получается, что "почта россии" оказалась крепче судов? круто. а то я уж было в "почте" совсем разуверился. а поди ж ты... и хаке... то есть и электронные инциденты их не берут. прям таки респект ))
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