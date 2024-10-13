В Якутии рухнул пассажирский самолет, а в Краснодарском крае на людей обвалился потолок больницы: главные события недели

Перестрелки, взрывы, невероятные находки человечества и стихийные бедствия: несколько стран едва не затопило из-за ураганов и ливней. 13-летняя девочка пошла на убийство сестер, а глава Wildberries обвинила мужа в краже десятков миллиардов.
Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.
Хакеры обрушили работу российских телеканалов и судов
В начале недели ВГТРК столкнулся с хакерской атакой. Россияне не могли посмотреть телеканалы, входящие в холдинг, а также послушать радио.
При попытке посмотреть «Россию 1» у пользователей всплывало уведомление о «сетевой ошибке». В состав ВГТРК входят еще несколько федеральных каналов: «Россия 24» и «Россия Культура», а также радио «Маяк» и «Вести FM».
Сбои фиксировали на сайте Downdetector.ru, который отслеживает проблемы в работе различных сервисов. Пользователи массово жаловались на перебои работы радио «Вести FM».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы связаны с «беспрецедентной хакерской атакой».
Также россияне столкнулись с тем, что перестали работать сайты российских судов, почтовые ящики, ГАС «Правосудие» и головной сайт системы sudrf.ru. Пользователи начали жаловаться на проблемы еще 6 октября, на следующий день федеральные ресурсы судебной системы и сайты отдельных учреждений по всей стране полностью «легли».
Инцидент связали с хакерской атакой. Исправить ситуацию обещали не раньше 18 октября. А пока всю необходимую информацию можно узнать только по телефону.
Мир охватили стихийные бедствия
На США обрушился ураган «Милтон». Несколько человек погибли, миллионы остались без электричества. Властям пришлось провести крупнейшую эвакуацию в истории страны.
Как только ураган добрался до побережья Флориды, сила ветра достигала 287 км/ч, а волны были высотой 4,5 м. Стихия разрушала дома, переворачивала автомобили, ломала деревья и затапливала дороги.
В пустыне Сахара прошли ливни. Они спровоцировали наводнения на юго-востоке Марокко, в том числе в популярных туристических регионах. Также пострадали здания, дороги и фермы. Потопы прошли и в других странах: Саудовской Аравии и Франции.
13-летняя девочка убила сестер
В Тольятти 8 октября произошла страшная трагедия. В одной из квартир нашли тела девочек двух и пяти лет. В убийстве подозревают их 13-летнюю сестру. Она сама созналась в преступлении.
Всего в семье было пятеро дочерей, самой старшей из них 18, еще двум девочкам 13 и 10 лет. Старшие дети от первого брака матери.
Семья выглядела счастливой, но потом мать семейства выгнала гражданского супруга из-за измен. Также она писала на него заявление в полицию, поскольку он бил ее. Несмотря на это, пара помирилась. 13-летняя девочка была против. По одной из версий, это и стало причиной убийства сестер. По другой — она считала, что до нее никому нет дела.
У подозреваемой в убийстве, по данным СМИ, еще до трагедии диагностировали признаки психического расстройства. С ней работали психологи, но на учете в психдиспансере девочка не состояла. Ее отправили в стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Один из врачей охарактеризовал поступок девочки фразой: «Она уничтожила „любимые игрушки отчима“».
Взрыв на заправке в Грозном
В Грозном (Чеченская Республика) взорвалась заправка. Погибли четыре человека, двое из них — дети.
Цистерна на большой скорости отлетела на десятки метров. Шар из огня поднялся высоко в воздух. Осколки разлетелись по всей округе.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что виновные будут наказаны.
Аварийная посадка самолета в Якутии
Самолет Ан-3 авиакомпании «Борус», выполнявший рейс из Олекминска в Железногорск, совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. Один пассажир погиб.
По предварительной информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стала потеря тяги двигателя, которая привела к его отказу. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
На борту находились геофизики, с воздушного судна они занимались аэрофотосъемкой, сообщил источник «Известий».
Стрельба в Ингушетии
В Ингушетии расстреляли машину представителей Центра противодействия экстремизму. Один из пассажиров погиб на месте, еще двое скончались в больнице.
Целью нападавших был замруководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.
Среди жертв — сотрудник ППС, который был не на службе. Еще двое погибших приходились ему родственниками, уточнили в пресс-службе МВД.
По данным СМИ, нападавшие бросили автомобиль, на котором передвигались, и подожгли его.
Нашли останки альпиниста, пропавшего 100 лет назад
На Эвересте обнаружили останки Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году вместе с напарником. Альпинисты пытались первыми покорить вершину горы, однако бесследно исчезли.
Ботинок с фрагментом ноги и носок с инициалами нашла группа документалистов National Geographic в леднике Ронгбук под северным склоном Эвереста. Смогли ли они покорить вершину, остается загадкой.
В психоневрологический диспансере обвалился потолок
В психоневрологическом диспансере в Кореновске (Краснодарский край) обрушились перекрытия. Сто метров потолка упало на первый этаж.
В результате погибла сотрудница, сообщили в региональном МЧС. По данным СМИ, ей оказалась 50-летняя медсестра. Спасатели эвакуировали 206 человек — всех перевели в соседние корпуса учреждения. Причины обрушения выясняются.
Бакальчук украл у Wildberries 37 миллиардов рублей
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук поставил бизнес под угрозу и лишил компанию 37 миллиардов рублей.
— Его хваленая команда, про которую он так много рассказывает, обворовала нашу компанию на 37 миллиардов рублей. Заморозила нам все сроки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех, кто с нами сотрудничает, — заявила Татьяна Ким в своем Telagram-канале.
Также она заявила об угрозах в отношении сотрудников и нападении на строящиеся склады.
В ответ Бакальчук опубликовал опрос, где поинтересовался у подписчиков: «Сколько миллиардов, согласно заявлению Татьяны, я „украл“ у себя?»