В Якутии рухнул пассажирский самолет, а в Краснодарском крае на людей обвалился потолок больницы: главные события недели

Девочку не смогут наказать за убийство, поскольку ей всего 13 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Перестрелки, взрывы, невероятные находки человечества и стихийные бедствия: несколько стран едва не затопило из-за ураганов и ливней. 13-летняя девочка пошла на убийство сестер, а глава Wildberries обвинила мужа в краже десятков миллиардов.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Хакеры обрушили работу российских телеканалов и судов

В начале недели ВГТРК столкнулся с хакерской атакой. Россияне не могли посмотреть телеканалы, входящие в холдинг, а также послушать радио.

При попытке посмотреть «Россию 1» у пользователей всплывало уведомление о «сетевой ошибке». В состав ВГТРК входят еще несколько федеральных каналов: «Россия 24» и «Россия Культура», а также радио «Маяк» и «Вести FM».

Сбои фиксировали на сайте Downdetector.ru, который отслеживает проблемы в работе различных сервисов. Пользователи массово жаловались на перебои работы радио «Вести FM».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы связаны с «беспрецедентной хакерской атакой».

Также россияне столкнулись с тем, что перестали работать сайты российских судов, почтовые ящики, ГАС «Правосудие» и головной сайт системы sudrf.ru. Пользователи начали жаловаться на проблемы еще 6 октября, на следующий день федеральные ресурсы судебной системы и сайты отдельных учреждений по всей стране полностью «легли».

Инцидент связали с хакерской атакой. Исправить ситуацию обещали не раньше 18 октября. А пока всю необходимую информацию можно узнать только по телефону.

Мир охватили стихийные бедствия

На США обрушился ураган «Милтон». Несколько человек погибли, миллионы остались без электричества. Властям пришлось провести крупнейшую эвакуацию в истории страны.

Ожидалось, что «Милтон» станет сильнейшим ураганом за последние сто лет Источник: Городские порталы

Как только ураган добрался до побережья Флориды, сила ветра достигала 287 км/ч, а волны были высотой 4,5 м. Стихия разрушала дома, переворачивала автомобили, ломала деревья и затапливала дороги.

Проехать по дорогам после ливней невозможно Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / Telegram

В пустыне Сахара прошли ливни. Они спровоцировали наводнения на юго-востоке Марокко, в том числе в популярных туристических регионах. Также пострадали здания, дороги и фермы. Потопы прошли и в других странах: Саудовской Аравии и Франции.

13-летняя девочка убила сестер

В Тольятти 8 октября произошла страшная трагедия. В одной из квартир нашли тела девочек двух и пяти лет. В убийстве подозревают их 13-летнюю сестру. Она сама созналась в преступлении.

Всего в семье было пятеро дочерей, самой старшей из них 18, еще двум девочкам 13 и 10 лет. Старшие дети от первого брака матери.

Семья выглядела счастливой, но потом мать семейства выгнала гражданского супруга из-за измен. Также она писала на него заявление в полицию, поскольку он бил ее. Несмотря на это, пара помирилась. 13-летняя девочка была против. По одной из версий, это и стало причиной убийства сестер. По другой — она считала, что до нее никому нет дела.

У подозреваемой в убийстве, по данным СМИ, еще до трагедии диагностировали признаки психического расстройства. С ней работали психологи, но на учете в психдиспансере девочка не состояла. Ее отправили в стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Один из врачей охарактеризовал поступок девочки фразой: «Она уничтожила „любимые игрушки отчима“».

Взрыв на заправке в Грозном

В Грозном (Чеченская Республика) взорвалась заправка. Погибли четыре человека, двое из них — дети.

Произошел взрыв на заправке в Грозном Источник: BAZA / Telegram

Цистерна на большой скорости отлетела на десятки метров. Шар из огня поднялся высоко в воздух. Осколки разлетелись по всей округе.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что виновные будут наказаны.

Аварийная посадка самолета в Якутии

Самолет Ан-3 авиакомпании «Борус», выполнявший рейс из Олекминска в Железногорск, совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. Один пассажир погиб.

Самолет приземлился в лесу Источник: МЧС России / Telegram











По предварительной информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной аварийной посадки стала потеря тяги двигателя, которая привела к его отказу. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На борту находились геофизики, с воздушного судна они занимались аэрофотосъемкой, сообщил источник «Известий».

Стрельба в Ингушетии

В Ингушетии расстреляли машину представителей Центра противодействия экстремизму. Один из пассажиров погиб на месте, еще двое скончались в больнице.

Целью нападавших был замруководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

В машине находился замглавы Центра по противодействую экстремизму Источник: SHOT / Telegram

Среди жертв — сотрудник ППС, который был не на службе. Еще двое погибших приходились ему родственниками, уточнили в пресс-службе МВД.

По данным СМИ, нападавшие бросили автомобиль, на котором передвигались, и подожгли его.

Нашли останки альпиниста, пропавшего 100 лет назад

На Эвересте обнаружили останки Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году вместе с напарником. Альпинисты пытались первыми покорить вершину горы, однако бесследно исчезли.

Ботинок с фрагментом ноги и носок с инициалами нашла группа документалистов National Geographic в леднике Ронгбук под северным склоном Эвереста. Смогли ли они покорить вершину, остается загадкой.

В психоневрологический диспансере обвалился потолок

В психоневрологическом диспансере в Кореновске (Краснодарский край) обрушились перекрытия. Сто метров потолка упало на первый этаж.

Потолок упал на первый этаж Источник: ЧП Краснодара и края / Telegram

В результате погибла сотрудница, сообщили в региональном МЧС. По данным СМИ, ей оказалась 50-летняя медсестра. Спасатели эвакуировали 206 человек — всех перевели в соседние корпуса учреждения. Причины обрушения выясняются.

Бакальчук украл у Wildberries 37 миллиардов рублей

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким рассказала, что ее бывший супруг Владислав Бакальчук поставил бизнес под угрозу и лишил компанию 37 миллиардов рублей.

— Его хваленая команда, про которую он так много рассказывает, обворовала нашу компанию на 37 миллиардов рублей. Заморозила нам все сроки и фактически поставила под угрозу не только наш бизнес, но и бизнес всех тех, кто с нами сотрудничает, — заявила Татьяна Ким в своем Telagram-канале.

Татьяна Ким рассказала о том, что сейчас происходит в компании Источник: Татьяна Ким / Telegram

Также она заявила об угрозах в отношении сотрудников и нападении на строящиеся склады.