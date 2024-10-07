Телеканалы «Россия 1» и «Россия 24» перестали показывать: пользователи жалуются на сбои в вещании — причина

Сервисы ВГТРК подверглись атаке хакеров Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Многие пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК, а также радио «Маяк» и «Вести FM». Причиной сбоя стала хакерская атака.

— Все каналы не работают уже полчаса, — написала читательница Людмила.

При попытке посмотреть «Россию 1» у нее всплывало уведомление о «сетевой ошибке». «Фонтанка» убедилась, что у части пользователей действительно не загружается этот телеканал, а также «Россия 24».

На сайте по отслеживанию сбоев фиксируются неполадки в работе нескольких сервисов Источник: Downdetector.ru











В состав ВГТРК входят еще несколько федеральных каналов: «Россия 1», «Россия 24» и «Россия Культура». Также в составе холдинга есть пять радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести FM» и «Юность».

— ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли всё с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени, — сообщил источник Газета.ru.

На сайте Downdetector.ru, который отслеживает проблемы в работе различных сервисов, пользователи массово жалуются на перебои работы радио «Вести FM».

В работе сервиса также произошел сбой Источник: Downdetector.ru Пользователи по всей стране жалуются на неполадки Источник: Downdetector.ru

На сервисе «Смотрим» также возникли проблемы с доступом. Пользователи отмечают в комментариях на сайте Downdetector.ru, что сайт не загружается.

— В Перми тоже обрыв трансляции, — делится один из комментаторов.