НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

5 м/c,

с-в.

 750мм 51%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

«РАТМ-Холдинг» высказался о задержании Эдуарда Тарана

Дом сползает в реку
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Репортаж из нового трамвая
Новости в Telegram
Страна и мир обзор Айтишник из Москвы убил жену топором и заявил о ее пропаже. Новости 11 октября

Айтишник из Москвы убил жену топором и заявил о ее пропаже. Новости 11 октября

Что произошло за сутки

568
10 комментариев

Тело, прикрытое ветками, обнаружили в лесу

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 октября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили десять беспилотников над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны. В Курске после падения обломков БПЛА оказались повреждены семь автомобилей и два частных домовладения. Об этом заявили в пресс-службе городской мэрии.

Позднее под удар попали четыре населенных пункта в Белгородской области. В одном из частных домов начался пожар; три строения, автомобиль и административное здание повреждены, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области

В Минобороны также сообщили, что за сутки ВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.

Оштрафовали Discord

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей. По данным ТАСС, это связано с двумя эпизодами, в которых упоминается пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не собираются снимать ограничения с заблокированного Discord.

Нашли тело пропавшей

Москвич убил жену топором после отдыха в загородном коттедже, сообщил телеграм-канал SHOT. Мужчина спрятал тело в лесу во Владимирской области, а после сообщил родным, что супруга пропала.

Мужчине 46 лет, он программист

Убийство произошло 6 октября. Виталию 46 лет, он работает айтишником. Во время уик-энда пара ругалась, по пути домой мужчина предложил супруге сходить в лес за грибами. В какой-то момент Виталий схватил жену за горло и начал душить. Вернувшись в машину за топором, он нанес супруге несколько ударов по голове и шее. Та скончалась на месте.

Как сообщили в СК по Владимирской области, мужчина скрыл тело ветками, выбросил топор и личные вещи жены. Родным он рассказал, что в ходе ссоры высадил жену на одной из остановок в Московской области. Через некоторое время старший ребенок убитой сообщил в полицию об исчезновении матери.

Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения на трассе и задержали Виталия. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Покушение на помощника депутата

В Одинцово пытались застрелить помощника депутата Госдумы — 58-летнего Шерипа Алихаджиева. По данным ТАСС, прозвучало не менее четырех выстрелов, с двумя огнестрельными ранениями мужчину госпитализировали.

Покушение было спланировано, заявили в правоохранительных органах. Алихаджиев находился на веранде дома в деревне Лапино. По данным «112», когда убийца скрылся, мужчина смог позвонить своей супруге, а та оповестила родственников. Когда медики прибыли на место, помощник депутата мог передвигаться самостоятельно и был в ясном уме. Лишь в больнице стало понятно, что ему необходима срочная операция.

Личность нападавшего еще не установлена.

Нашли останки пропавшего альпиниста

На Эвересте обнаружили останки Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году вместе с напарником. Альпинисты пытались первыми покорить вершину горы, однако бесследно исчезли.

Их останки — ботинок с фрагментом ноги и носок с инициалами — нашла группа документалистов National Geographic в леднике Ронгбук под северным склоном Эвереста. Как отмечает съемочная группа, вопрос о том, покорили ли альпинисты вершину, остался «величайшей загадкой скалолазания всех времен».

Ирвин и Джордж Мэллори могли покорить Эверест за 29 лет до того, как это сделали Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.

Подробности двойного убийства в Тольятти

Девочка из Тольятти, которая зарезала своих сводных сестер, готовилась к преступлению. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал Baza.

Сообщается, что еще утром в день убийства подросток спрятал нож в своей комнате. Мысль о преступлении появилась у девочки давно — об этом она рассказала следователям. Решающим моментом в тот роковой день стало то, что малышки мешали выполнять школьнице домашнюю работу.

Сейчас убийца находится в психиатрической клинике, в отдельной палате под ежедневной охраной. По словам источников Baza, ее могут признать вменяемой.

Почитайте также версии силовиков о причинах случившегося.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Yumare
13 минут
Типичные российские будни. Всё как обычно.
265889986
9 минут
В России семьи крепкии ,аналогов нет
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Гостевой Гость,48

Максим,38

Ольга,45

Алексей,21

Татьяна,49

Олег,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление