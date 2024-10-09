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Страна и мир Будь в курсе На Флориду надвигается ураган «Милтон» — видео из его эпицентра

На Флориду надвигается ураган «Милтон» — видео из его эпицентра

Самолет пролетел через ураган в США для сбора данных о его силе

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22 комментария

Вид на ураган из кабины космического корабля Crew Dragon Endeavour

На штат Флорида в США надвигается один из самых опасных ураганов «Милтон». Ему присвоили пятую — максимальную категорию по шкале Саффира, сообщает The New York Times. По данным Национального центра по ураганам, скорость ветра в его эпицентре составляет около 250 км/ч.

В Telegram-канале «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» опубликовали видео пролета самолета Lockheed WP-3D Orion через ураган. Так экипаж собирает точные данные о его силе, скорости ветра и прогнозирует его движение.

По данным The New York Times, это самый сильный ураган в Мексиканском заливе с 2005 года. Он привел к крупнейшей эвакуации в истории. Свои дома на западном побережье Флориды были вынуждены покинуть более 5,5 млн человек. По данным телеканала CNN, почти на 1,5 тысячах заправочных станциях во Флориде закончилось топливо. Президент США Джо Байден из-за урагана перенес поездки в Германию и Анголу, сообщила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Предполагается, что ураган «Милтон» обрушится на Флориду вечером 9 октября.

Ранее новосибирцы, которые сейчас живут в США рассказали, как недавно пережили мощный ураган «Хелен» в штате Северная Каролина.

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Комментарии
22
Директор Завода (Ржака)
27 минут
Все равно любой человек фо Флориде живёт лучше, чем типичный новосибирец
ральф
5 минут
Тамошние мэры и губеры тоже с радостью списывают свои грехи на непогоду...
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