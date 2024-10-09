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Страна и мир Будь в курсе «Хаос и опустошение»: сибирячка пережила ураган в США — ее напугала «Хелен»

«Хаос и опустошение»: сибирячка пережила ураган в США — ее напугала «Хелен»

Сейчас еще один мощный ураган надвигается на штат Флорида

1 095
12 комментариев

На Америку надвигается уже второй ураган за две недели

На Флориду надвигается мощный ураган «Милтон». Ему присвоили пятую, максимальную категорию по шкале Саффира. Скорость ветра в его эпицентре достигает 290 километров в час.

По данным метеорологов, опубликованным на сайте bbc.com, уже сегодня 9 октября, шторм со всей силой обрушится на город Тампа на берегу Мексиканского залива. Жителей просят подготовиться к эвакуации.

Корреспондент НГС связалась с сибиряками, живущими в США — Татьяна и Данила Красильниковы рассказали, какая сейчас обстановка в Штатах. Супруги живут в Северной Каролине, в городе Шарлот.

— Так как ураган надвигается на Флориду, то мы не в зоне риска, у нас эвакуации в нет. В нашем штате 2 недели назад прошел другой ураган — «Хелен», тоже крупный, с максимальной скоростью ветра до 180 км/ч. Этот ураган оставил за собой опустошение и хаос. Люди объединялись, поддерживали друг друга, делись ресурсами, помогали в восстановлении, — рассказывает Татьяна.

Ураган «Хелен» затронул Северную и Южную Каролину, Вирджинию, Джорджию

— Мы ездили в Бун буквально за две недели до произошедшего, отдыхали в горах, — делится Татьяна.

Бывшая сибирячка рассказывает, что многие жители Каролины остались без электричества, некоторые заблокированы в своих домах. Пострадавшим помогали волонтеры.

ВВС пишет, что ураган «Хелен» унес жизни 200 американцев и считается самым смертоносным после «Катрины» 2005 года — тогда пострадало более 1800 человек. Стихийное бедствие произошло 26 сентября. Особенно сильно пострадали Северная и Южная Каролина, а также город Бун — он оказался в эпицентре.

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Комментарии
13
Директор Завода (Ржака)
4 минуты
Сам недавно во Вьетнаме попал под ураган, но успел вовремя скрыться в винном погребе.
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
25 минут
Пускай белокожие католики переселяются сюда по программе переселенцев из западных стран.
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