Меняем елку на пальму! Рассказываем, где и за сколько сибиряки могут встретить этот Новый год

Меняем елку на пальму! Рассказываем, где и за сколько иркутяне могут встретить этот Новый год Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»











Несмотря на то, что до Нового года остается еще целых три месяца, многие люди уже наверняка задумываются о том, где его встретить. Тем более те, кто планирует поездку в теплые страны, где можно валяться на пляже, купаться в море и не бороться за жизнь в условиях суровой Сибири. Наши коллеги из IRCITY.RU пообщалась с туроператорами и узнала, какие направления доступны сибирякам и сколько стоит отметить Новый год за границей.

Спрос превышает предложение

Как рассказала генеральный директор Coral Travel на Зверева Юлия Пашкова, один из удачных вариантов — остров Фукуок во Вьетнаме. Сейчас российские туроператоры как раз составили полетную программу, и из Иркутска туда можно улететь напрямую. Единственный нюанс — самолет будет приземляться на дозаправку в Китае, что удлинит перелет на один час. Общее время в пути в итоге составит 8 часов.

— В это время во Вьетнаме в целом и на острове Фукуок в частности как раз самый сезон. Минимальный бюджет, который следует закладывать туристам на поездку, — это около 300 тысяч рублей на двоих. Большая часть суммы, примерно 200 тысяч рублей, — это авиабилеты. Рост цен на новогодние туры в этом году составил около 30% в сравнении с прошлыми новогодними праздниками, — отметила Юлия Пашкова.

Собеседница связывает этот рост, во-первых, с изменившимся курсом доллара. Даже за последний месяц он подрос примерно на 10 рублей. Это уже примерно +10% к стоимости туров. Вторая причина — проблемы с самолетами.

— Все мы знаем про санкции. С каждым годом авиапарк все больше приходит в упадок, какие-то лайнеры просто разбирают на запчасти, поэтому самолетов у авиакомпаний становится меньше. То есть спрос у туристов на поездки не уменьшается, а число бортов, способных перевозить людей, снижается. Поэтому уже сейчас у нас спрос превышает предложение. Чем выше спрос, тем выше цена, — добавила Пашкова.

Второй по ценовой доступности вариант — туры на Пхукет. Путевка на этот остров с вылетом, например, 25 декабря, будет стоить около 400 тысяч рублей на двоих на 12 ночей в трехзвездочном отеле. Улететь на тайский курорт можно хоть чартером, хоть регуляркой, но это тоже будет влиять на конечную стоимость всего тура.

Юлия Пашкова предупредила, что сейчас можно не надеяться на горящие туры, потому что их как таковых уже почти не существует. Всё дело в том, что раньше было много чартерных рейсов, и когда за несколько дней до вылета оставались свободные места в самолете, их продавали со значительными скидками. Сейчас количество чартеров стало минимальным — на тот же Пхукет в месяц из Иркутска летает всего 4 рейса. В такой ситуации на акции и выгодные предложения рассчитывать не приходится.

Еще один более-менее приемлемый вариант для иркутян — Куба. Однако прямых вылетов из Иркутска туда не бывает, все рейсы отправляются из Москвы. Кроме того, самолеты летят туда около 14,5 часа. Для многих это покажется серьезным испытанием.

С одной стороны, тур по системе «Все включено», который обойдется в 380 тысяч рублей на двоих за 11 ночей, предполагает, что других крупных расходов в этом путешествии уже не будет. Полноценное трехразовое питание входит в стоимость тура. С другой стороны, нужно закладывать расходы на билеты из Иркутска до Москвы и обратно, а также на сувениры и экскурсии на самой Кубе.

Разнообразный и доступный Китай

Как журналисту «ИрСити» рассказала турагент София Васильева, иркутяне запросто могут рассмотреть Китай как отличную альтернативу Таиланду. Для тех, кому хочется зимы, но хочется сменить обстановку, есть горнолыжный курорт Ябули в Маньчжурии. А тем, кому хочется пляжного отдыха, София рекомендует выбирать Хайнань.

— Его популярность невероятно возросла в последние годы. Он привлекает туристов своим теплым климатом и живописными пляжами, а еще — богатой культурой. Сезон пляжного отдыха на острове Хайнань длится с октября по май, хотя тепло здесь круглый год. Просто летом очень жарко и дождливо, а в августе и сентябре остров накрывают тайфуны. Между Иркутском и многими городами Китая есть прямое авиа и ж/д сообщение, так что добраться туда будет легко, — заметила собеседница.

Чтобы попасть на Хайнань, не нужна виза, там можно находиться до 30 дней, но менять свое местоположение или продолжительность пребывания на территории страны запрещено. Если же вы сразу выбираете другие регионы Китая, то визу оформить придется, но это быстро и со стопроцентным одобрением.

— Лучшие месяцы для визита на Хайнань зимой — ноябрь и декабрь. Ноябрь считается бархатным, потому что там почти нет дождей, а средняя температура достигает +25 градусов. Снижается влажность, становится легче дышать. В декабре море всё такое же теплое, а вот температура воздуха снижается до +20 градусов, так что вечерами на пляже будет весьма прохладно, — добавила София.

Из плюсов этого туристического направления собеседница назвала большое разнообразие мест для отдыха, пологие и ухоженные пляжи, а также обширную экскурсионную программу и множество достопримечательностей. В числе минусов — языковой барьер, потому что далеко не все сотрудники отелей владеют хотя бы английским, а также цены, выросшие за последние годы.

— Китай — это уже не та дешевая страна, какой она была лет 5-10 назад. Цены постоянно и стремительно растут, многое стоит уже дороже, чем в России, особенно после падения рубля, — добавила турагент.

Она сообщила, что цены на самолеты и поезда в Китай довольно низкие, можно добраться до Пекина примерно за 8 тысяч рублей в одну сторону. Но здесь всё сложнее с проживанием: во время пандемии многие отели закрылись, и туризм Китая только-только начал восстанавливаться. Поэтому искать жилье здесь лучше при помощи специалистов.

Страна будущего — Эмираты

Еще один вариант для встречи Нового года — Объединенные Арабские Эмираты. София Васильева говорит, что зимой тут нет изнуряющей жары, а по вечерам и ночам даже бывает прохладно. А вот море тут даже зимой прогревается до +20… +25 градусов.

Из Иркутска в Эмираты прямых рейсов нет, но можно улететь либо из Новосибирска, либо из Москвы. В этой стране россияне могут находиться без визы до 90 дней.

В числе плюсов ОЭА София назвала комфортную погоду, позволяющую осмотреть достопримечательности, которых тут хватает.

— Эмираты — страна будущего. Там есть невообразимые музеи современного искусства и техники, высокий сервис и красивые пляжи. Из минусов — та самая прохлада, из-за которой даже днем в воде долго пробыть не получится. Кроме того, есть вероятность сильных ливней и пылевых бурь. Также туристы несут большие внутренние расходы, потому что в Эмиратах высокие цены на питание и транспорт, — обратила внимание София.

Перелет из Москвы без пересадок обойдется в 10 тысяч рублей на человека в одну сторону. За такую же сумму можно забронировать номер в отеле на 4 звезды. Туры на 5 ночей с вылетом из российской столицы обходятся от 100 тысяч рублей за двоих.

Джунгли и серфинг на Шри-Ланке

Также иркутяне могут встретить Новый год на Шри-Ланке. Прямых рейсов туда из Иркутска нет, но улететь можно из Красноярска, Новосибирска и Москвы.

— Даже за две недели на Шри-Ланке вы досыта наедитесь лобстеров и покроетесь бронзовым загаром. Как понежитесь на курорте Бентота, отправляйтесь смотреть, как растет цейлонский чай на плантации Хандунугода, купаются слонята в приюте Пиннавела и покоряют волны серферы в Хиккадуве, — посоветовала София Васильева.

Сухой сезон в этой стране длится с октября по май, а лучшим для отдыха считается январь. Температура воздуха составляет от +30 до +33 градусов, по ночам — в районе +23… +24. Вода в океане прогревается до +28 градусов. Ночью могут быть короткие ливни, а днем — небольшой дождь, но это не страшно и не критично.

Для пребывания в Шри-Ланке россиянам нужно получить электронную визу до приезда в страну. Стоимость оформления E-Visa на 30 дней — 40 долларов.

— К плюсам этой страны относятся шикарная природа, климат, океан, безлюдные пляжи, горы, джунгли и равнины. Это одно из лучших мест для серфинга, плюс разноплановые экскурсии. Минусы — медлительный персонал, специфическая и очень острая кухня, основанная на рисе. Разнообразный мир насекомых, нет больших торговых центров и супермаркетов, а еще — плохо развитая инфраструктура, — заметила София.

Туры на 9 ночей с вылетом из Красноярска будут стоить от 160 тысяч рублей на двоих.

Пляжные Мальдивы

Наконец, есть вариант исключительно пляжного отдыха для любителей знакомиться с разнообразным подводным миром. Это, конечно, Мальдивы — крупнейшее в мире «коралловое» государство Азии, которое расположено в Индийском океане.

— Покормить с руки ската, погрузиться на 40-метровую глубину в субмарине, пересечь экватор на южном атолле (острове) Адду или порезвиться с гигантскими черепахами Мииму — это только часть экзотики, которую вы сможете ощутить в этом райском месте с голубыми лагунами и огромными рифами. Мальдивы зимой считаются самыми комфортными для проведения отпуска. В это время на островах проходит множество торжеств и карнавалов, а также весь отдых сопровождается песнями и народными танцами, — уверяет София.

Зимой на Мальдивах почти все дни солнечные и безветренные, а океан теплый и идеально прозрачный для снорклинга и дайвинга. Чтобы приехать в эту страну, виза не нужна, без нее можно находиться там до 90 дней. Правда, улететь туда можно только из Москвы.

— Плюсы отдыха на Мальдивах очевидны: богаче подводного мира нет нигде: ни в Египте, ни на Карибах. Те подводные обитатели, которых вы раньше видели только в передачах National Geographic по телевизору, будут плавать в 50 метрах от вашего пляжа. А это акулы, манты, черепахи, скаты и тысячи рыб. Отличная и вкусная кухня, которая привычна нашему туристу, но при этом много рыбы, морепродуктов и полезных ингредиентов. Никаких опасных насекомых, — поделилась собеседница.

Среди минусов — сложность передвижения между островами атолле, потому что скоростные лодки (спидботы) ходят редко и их очень мало.

— Еще один минус — в стране полностью запрещен алкоголь. Его не найти на локальных островах в принципе, даже за деньги. Нигде. Лимит ввоза в страну — 0 литров. Всё, что найдут у вас в багаже, конфискуют, а ищут они хорошо. Если на вашем атолле и будет алкоголь, то стоимость повергнет вас в шок, — предупреждает София Васильева.

5-дневный тур на Мальдивы с вылетом из Москвы обойдется от 250 тысяч рублей на двоих. Турагент советовала выбирать варианты с питанием AL (всё включено) или завтрак плюс ужин. Это позволит отлично сэкономить бюджет и сделает отдых более комфортным.

Динамика спроса и популярные направления

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина рассказала «ИрСити», что сейчас спрос на новогодние туры в 3,6 раза выше, чем в это же время в прошлом году. В топе направлений, которые выбирают российские туристы, — Таиланд (28%), Египет (18,5%), Россия (18%). Далее идут Эмираты (11%), Китай (5%) и Турция (3,9%). В пределах 2,6–2% путешественников предпочитают Шри-Ланку, Мальдивы, Вьетнам и Кубу.

При этом еще в прошлом году на первом месте в списке направлений новогодних туров была Россия (34,6%), на втором — Таиланд (19,7%), а на третьем — Арабские Эмираты (18,9%).

— Средняя продолжительность поездки увеличилась на 1 ночь — до 8 ночей. Средняя глубина бронирования стала больше на 8,5% — сейчас туры бронируют за 4,5 месяца. Средний чек снизился на 13% до 286 960 рублей — в ОАЭ и на 9% до 384 600 рублей — в Таиланд. Зато на 20% вырос средний чек в Египет — до 271 500 рубля, на 62% — по России (до 96 600 рублей) и на 24% — в Турцию. Теперь он составляет 195 900 рублей, — поделилась данными Любовь Воронина.