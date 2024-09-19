«Радуются, когда слышат, что ты из России»: туристка рассказала о поездке в Европу без визы

Ксения часто путешествует по миру Источник: героиня текста Ксения











Пока одни скупали билеты в Сочи и Анапу, а другие составляли план поездки в Европу, 24-летняя Ксения, маркетолог по профессии, решила слетать к подруге в Сербию. А заодно побывать на концерте британского певца Эда Ширана (18+). Изначально в маршруте была только столица — Белград, но позже добавилось еще несколько точек. О том, каким получился отпуск, Ксения рассказала 76.RU.

Четыре страны за 12 дней

Добраться до Сербии можно прямым рейсом или с пересадками в других странах. Ксения решила выбрать дополнительную страну, чтобы провести в ней время.

— Прямой рейс довольно дорогой, поэтому осталась в Стамбуле подольше, — говорит Ксения. — Решила провести там два дня: поесть пахлаву, поискать Серкана Болата (популярный персонаж турецкого сериала. — Прим. ред.) и встретиться с подругой, которая там живет.

Маршрут построен. Осталось купить билеты и ждать отпуска. Из возможных вариантов перелета приглянулся самолет в Стамбул через Баку.

— Если хотите посетить несколько стран и сэкономить, рейс с длинной пересадкой — хороший вариант, — делится опытом Ксения. — Именно им я и воспользовалась: взяла билет Москва — Баку — Стамбул с пересадкой 10 часов в Баку, чтобы выйти в город и погулять.

Окончательный маршрут выглядел следующим образом: из Москвы в Баку (прогулка по городу семь часов), самолет в Стамбул (на два дня), перелет в Белград (в Сербии Ксения посетила еще города Суботица и Нови Сад), из Белграда — на 8-часовой автобус до Сараево (в Боснии и Герцеговине она также проехалась по региону).

— Суммарно провела в путешествии 12 дней и посетила четыре страны, — отмечает Ксения.

Виза не нужна

В сумме наша героиня провела в дороге 24 часа. Если взглянуть на количество пересадок, возникает вопрос: в какую сумму обошлась Ксении дорога?

— Билет Москва — Стамбул с пересадкой в Баку стоил 20 тысяч рублей. Полет из Стамбула в Белград обошелся в 18 тысяч рублей. Из столицы Сербии до Суботицы добралась на поезде за 850 рублей и оттуда уже в Нови Сад на автобусе за 850 рублей. В Сараево из Белграда на автобусе доехала за 2400, — рассказывает Ксения. — В Москву вернулась с пересадкой в Стамбуле за 50 тысяч рублей.

Во всех странах, где побывала Ксения, не нужна виза.

— Это послужило еще одной мотивацией для посещения именно этих стран, — говорит она.

Во время пересадок посетила две страны

Баку

Пересадка в Баку позволила вдоволь погулять по столице Азербайджана.

— Я посмотрела старый город, всё очень чисто и много зелени. Народ дружелюбный, многие знают русский, — говорит Ксения. — Рекомендую к посещению музей ковра и подъем на фуникулере, откуда виден весь Баку.

В Баку Ксения ждала самолет в Стамбул Источник: героиня текста Ксения











Особенно запомнилась в Азербайджане вкусная еда, которая была на каждом углу.

— Там очень вкусно! Бакинская пахлава никого не оставит равнодушным, а после плова и долмы точно не уйдете голодным. Поход в ресторан обошелся в 2500 рублей, — рассказывает Ксения. — Местные постоянно хотели чем-то меня угостить.

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Стамбул

Вторым пунктом маршрута стал турецкий город Стамбул. Здесь Ксения провела два дня. Проживала в хостеле, отдала 6000 рублей за две ночи.

— Эта страна с невероятно красочной культурой, вкусной едой и глубокой историей. Я прошлась по старым улицам Стамбула, увидела все основные достопримечательности: мечеть Айя София, дворец Топкапы, башню Галата, залив Босфор, Египетский базар, — говорит путешественница. — В кафе попробовала жареные каштаны, чизкейк «Сан Себастьян» и объелась пахлавы. Успела прокатиться на пароме в другую часть города.

В Стамбуле Ксения провела два дня Источник: героиня текста Ксения











В Стамбуле довольно дорого, и к этому нужно быть готовым.

— Чизкейк и чай с видом на залив Босфор выйдет в 1500 рублей. Турецкий завтрак — 2000 рублей. На базаре 1 килограмм лукума стоит 3000 рублей, а пахлава — 1200 рублей за кило, — рассказывает Ксения.

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В Сербии любят русских

Белград

Прилетев в Белград, Ксения удивилась тому, как сербы любят русских.

— Добродошли (Добро пожаловать)! Белград — город, где русскую речь я слышала чаще сербской. Все дружелюбные и радуются, когда слышат, что ты из России, — говорит Ксения. — Я стояла на остановке, и со мной заговорил мужчина. Начал на сербском, но, когда я ему ответила на русском, подстроился под меня. Разобрала где-то половину из того, что он говорил.

Белград был главной целью поездки Источник: героиня текста Ксения











В Белграде довольно много русских кафе и ресторанов.

— Мы ели плескавицу (сербская котлета), шопский салат (сыр, лук, помидоры, огурцы), — рассказывает Ксения. — Поесть в кафе Белграда обойдется в 2000 рублей (салат, напиток и десерт), завтрак с тостами и чаем стоит 1500 рублей. В регионах дешевле: комплексный обед (три вида мяса, рис, картошка, суп и кола) обойдется в 700 рублей.

Одной из целей поездки в Сербию стал концерт популярного музыканта.

— Концерт Эда Ширана оставил только положительные эмоции. Билет обошелся в 8000 рублей, — говорит Ксения. — Еще в Белграде я посетила храм святого Саввы, увидела крепость, сходила в национальный музей и музей Югославии. Я удивилась, когда узнала, что здесь работает «Яндекс.Такси» и его можно оплатить картой «Мир».

Ксения подметила важный факт про общественный транспорт Сербии:

— Оплата билета проходит через СМС: отправляешь сообщение, с телефона уходят деньги на оплату. Стоит около 50 рублей. Но если местной симки и наличных нет, приходится ехать зайцем или идти пешком.

Суботица и Нови Сад

Помимо Белграда, Ксения посетила и другие города в Сербии.

— Суботица — маленький городок на границе с Венгрией. Из-за расположения совмещает в себе несколько культур. На улицах можно услышать венгерский, сербский, хорватский и другие языки, — говорит Ксения. — Мы посетили городскую ратушу, с башни которой виден не только весь город, но и другие страны.

Из Суботицы Ксения отправилась в Нови Сад.

— Стояла 40-градусная жара, и мы смогли посетить не так много мест. Добрались до главной площади, где увидели собор Девы Марии, — продолжает Ксения. — Дошли до магазина H&M, куда ведут лестницы начала XX века.

В Боснии и Герцеговине смесь культур

Спустя восемь часов дороги на автобусе из Белграда Ксения добралась до столицы Боснии и Герцеговины.

— Не ожидала многого от страны, но она меня поразила! — рассказала Ксения. — Дружелюбные люди, смесь культур и религий, очень вкусная еда, великолепные горные виды и водопады. Такой мне запомнилась Босния и Герцеговина.

Босния и Герцеговина стала конечной страной в путешествии Источник: героиня текста Ксения











Там Ксения, конечно, тоже побывала во многих местах.

— В Сараево сходила в музей геноцида 1992–1995 годов, в Олимпийский музей 1984 года, а также поднялась на фуникулере на бобслейную трассу Зимней Олимпиады 1984 года, где от видов захватывает дух, — рассказывает Ксения. — А еще побывала на месте убийства Франца Фердинанда, после этого события началась Первая мировая война.

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Какие цены в столице Боснии и Герцеговины?

— Отель в Сараево на три ночи обошелся в 11 тысяч рублей. Огромный завтрак в столичном кафе можно заказать за 1000 рублей. Пообедать в столовой традиционными блюдами — 350 рублей. А ужин в ресторане на одного человека выйдет в 1500 рублей, — говорит Ксения.

Туристка съездила и в пригород Сараево.

— Экскурсия в город Мостар обошлась в 7000 рублей. Меня забрали из отеля, увезли в другой конец страны и вернули обратно. В этом городе протекает самая холодная река и проводят прыжки с моста высотой 23 метра, — рассказывает Ксения. — Также посетила город Кониц. Съездила к водопаду Кравица на границе с Хорватией и побывала в старом исламском монастыре в скалах.

Наполненная впечатлениями Ксения дала совет тем, кто в раздумьях, стоит ли куда-то далеко ехать.

— Путешествуйте, это того стоит! Мир большой, интересный и красивый, — убеждена туристка.