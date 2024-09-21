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Страна и мир «Нужно рычаг здесь немножко согнуть». Откуда взялась ставшая мемом Niva Legend, где ручка переключения передачи упирается в панель

«Нужно рычаг здесь немножко согнуть». Откуда взялась ставшая мемом Niva Legend, где ручка переключения передачи упирается в панель

Наши коллеги из «Фонтанки» узнали у производителя

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Niva Legend

Третий день в Сети автолюбители потешаются над автомобилем Niva Legend с современной мультимедиа, габариты которой не позволяют корректно переключать передачи. Автор обзора демонстрирует, как при попытке воткнуть первую скорость рычаг переключения упирается в приборную панель.

— Ручка бьет панель, и передача не подключается, то же самое и третья — тын! Менеджер говорит: фигня, нужно рычаг здесь немножко согнуть, люди так делают, — хохочет автор обзора.

Представители «АВТОВАЗа» в разговоре с «Фонтанкой» пояснили, что с конвейера завода «Нива» выходит со стандартной магнитолой — плоской «шоколадкой», и такого рода апгрейд не имеет никакого отношения к производителю. Там предположили, что, вероятнее всего, штатную приборную доску на современную широкоформатную мультимедиа и соответствующую ей панель заменили в дилерском салоне.

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Автомобили Niva Legend с такими панелями «Фонтанка» нашла в салоне дилерской сети «Лада Центр», прямо сейчас машина с широкоформатной мультимедиа стоит в салоне на Выборгском шоссе. В любой момент можно приехать на нее посмотреть, объяснил менеджер салона.

— Конечно, с завода такие мультимедиа не ставятся, в принципе заводские комплектации на Niva Legend все идут без мультимедийной системы. Мультимедийная система ставится отдельно, — пояснил менеджер.

— То есть в вашем салоне можно такую поставить?

— Ну конечно. Вообще в любой автомобиль можно поставить любую мультимедиасистему по факту. Niva не исключение. Хотите — обычную, хотите — с экраном. Всю жизнь такое было. Если вы купите у нас машину, мы можем любую мультимедиа поставить. Гарантийные обязательства завод несет за то, что устанавливается у официальных дилеров.

— Насколько дороже автомобиль за счет такой панели?

— Они разные есть, в среднем стоят порядка 30 тысяч рублей, если речь идет о постановке хорошей мультимедиа.

Niva Legend с авторскими «наворотами» в салоне предлагают купить за 1,270 млн рублей, то есть на 200 тысяч дороже рекомендованной заводом цены (1,097 млн руб.). Как объяснил менеджер, в ценовой надбавке учтена не только мультимедиа: «Там стоит конкретный автомобиль, это цена уже сделанного, надо смотреть, что там установлено».

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
По исследованиям учёных. Нива отличный автомобиль. А в целом в России нет своей инженерной школы авто индустрии. Кроме нивы.
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