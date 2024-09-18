Отдыхали на китайских Мальдивах: туристка честно рассказала о плюсах и минусах отпуска в Азии

Всё об отдыхе в Китае Источник: героиня текста Екатерина











Пока многие по-прежнему стремятся в популярные Турцию и Египет, двое студентов пошли неизведанным путем. Катя и ее молодой человек Семен решили исследовать китайский остров Хайнань. Они рассказали 76.RU о том, как попасть на остров без визы и в какую сумму обойдется путешествие.

Виза не нужна

Море, песчаный пляж, горы — красота Источник: героиня текста Екатерина











Катя — будущий врач, ее молодой человек Семен учится на экономиста. Пара отдохнула на острове Хайнань, близ города Санья. Примечательно, что для граждан России въезд в Китай упрощен. Точнее, есть возможность попасть без одобрения индивидуального разрешения посольства на въезд в страну, как это обычно бывает, а по групповой визе на срок до 30 дней. Именно таким образом наши герои и отправились в отпуск.

— Мы отдыхали на побережье Ялонг Бэй на острове Хайнань. Его еще называют китайскими Мальдивами. Там кристально чистое прозрачное море, идеальный белый песок, красивые виды, — отмечает Катя.

Она говорит, что никто из родных и знакомых не был в Азии. Многие путешествуют по стандартному маршруту в туристические страны Ближнего Востока, чья культура россиянам хорошо знакома.

— Мы решили поехать в Китай, потому что это новое место, в котором еще никто из нашего окружения не был. Плюс мы любим китайскую культуру, еду. В Турцию, на Кубу, в Египет всегда можно успеть. Нам не хотелось лежать на пляже в all inclusive. Хотя, конечно, остров Хайнань омывает Тихий океан, на берегу которого можно также обеспечить себе спокойный отпуск, — уверена Катя.

Дракон в китайской культуре символизирует доброе начало. В его честь каждый год проводится праздник драконьих лодок Источник: героиня текста Екатерина











9 дней — критически мало. Туда надо ехать недели на две, чтобы успеть отдохнуть, попутешествовать, всё посмотреть. Катя туристка

Красота! Источник: героиня текста Екатерина











По словам Кати, пляжи на острове чистые и удобные. Однако есть немаловажный минус: в океане установлены ограждения и разрешается плавать только до них. Там уровень воды доходит только до груди, что не очень удобно для любителей поплавать на глубине.

Про культуру и кухню

Хоть и может показаться, что мы приучены к азиатской еде, но это не так. Даже суши и роллы в Китае имеют совершенно другой вкус.

— Если говорить про саму еду, зачастую она острая. Но всегда можно попросить официантов, чтобы добавляли меньше острых специй, — рассказывает Катя. — По ценам в Китае достаточно демократично. Дешево стоят морепродукты. Во многих кафе и ресторанах есть аквариумы с разными морскими обитателями: начиная от моллюсков, заканчивая лобстерами и крабами. Все они продаются живыми. Но, если честно, нам было их жалко, поэтому заказывали сразу готовые блюда. Еще боялись отравиться. Осторожничали, потому что я — человек со слабым желудком, от любого блюда может начать тошнить.

В отелях Китая нет привычного all inclusive. Пара завтракала в гостинице, отдельно можно было взять еще обеды и ужины, но не делали этого, поскольку невыгодно.

— Днем хочется погулять, посмотреть остров, сходить на экскурсии. В Китае много мест, где можно вкусно и недорого поесть. Для сравнения: обед на двоих в «Макдоналдсе», где мы также были, стоит так же, как и в хорошем ресторане, где можно поесть морепродуктов, суп, рис, что-то попить, — отмечает Катя.

Подвесной мост в парке Ялонг Бэй в городе Санья. Его длина — 400 метров Источник: героиня текста Екатерина











Трудностей в общении с местными жителями у Кати с Семеном не было. Нет, никто из них не знает китайский, да и русский язык в Азии не очень распространен. Пара общалась с персоналом в гостинице и в ресторанах с помощью онлайн-переводчика.

— Китай — это абсолютно другая культура, непохожая на нашу. У них свои правила поведения, отличающаяся кухня, другие ПДД. Поначалу мы не могли привыкнуть к китайскому языку.

Первое время казалось, что крик, шум вокруг тебя, все галдят что-то непонятное. Но потом привыкаешь и понимаешь, что они так разговаривают. Ощущение шума создается, потому что ничего не понимаешь и звуки сливаются. Екатерина туристка

Центр буддизма «Наньшань» Источник: героиня текста Екатерина











Всё про цены

Путешествие Катя с Семеном оформили с помощью туроператора.

— Путевка с перелетами, проживанием и завтраками обошлась примерно в 110 тысяч рублей на одного, — говорит Катя. — В Китае качественные дешевые вещи, поэтому мы устроили себе шопинг. Даже пришлось купить дополнительный чемодан, чтобы всё довезти до дома. Средний чек в ресторанах выходил на 120–130 юаней на двоих (по курсу на 4 сентября 2024 года около 1,5–2 тысяч рублей). Еще мы любили покупать напитки во всяких забегаловках. Получалось на юаней 60 где-то (по курсу на 4 сентября 2024 года около 511 рублей). Дороже всего обошлись экскурсионные поездки. Но, предупреждаю, если покупать их в отеле, выходит в три раза выше рыночной цены.

Из Москвы есть прямые перелеты до Саньи. Длятся они около 10 часов Источник: героиня текста Екатерина











Катя с Семеном увидели все основные достопримечательности острова. На материке побывать не удалось. По групповой визе не имели права этого делать. Но в следующий раз пара планирует посетить Пекин и другие центральные города Китая.